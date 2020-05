In maart 56 procent minder passagiers op Nederlandse luchthavens

In het eerste kwartaal van 2020 lag het aantal passagiers dat van of naar de vijf nationale luchthavens reisde ruim 20 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Was het totaal aantal aangekomen en vertrokken passagiers op de meeste luchthavens in januari en februari nog redelijk stabiel of licht stijgend, na de overheidsmaatregelen tegen corona bedroeg de daling in maart 56 procent in vergelijking met maart 2019. Het vervoerde gewicht van de goederen lag in maart 2020 18 procent lager dan een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Toon tabel Passagiersontwikkeling op de 5 Nederlandse luchthavens Verberg tabel Passagiersontwikkeling op de 5 Nederlandse luchthavens Passagiersontwikkeling op de 5 Nederlandse luchthavens Luchthaven januari (% verandering t.o.v. een jaar eerder) februari (% verandering t.o.v. een jaar eerder) maart (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Maastricht 156,5 115,6 4,7 Eindhoven 0,1 8,4 -53,7 Groningen -35,8 -47,7 -79,0 Rotterdam 17,9 9,1 -54,3 Amsterdam 1,6 -2,4 -56,0 Download CSV

Op vier van de vijf vliegvelden daalde het aantal passagiers in maart 2020 met minimaal 50 procent ten opzichte van maart 2019. Op de betrekkelijk kleine luchthaven Maastricht werd er in maart 2020 in vergelijking met maart 2019 naar twee nieuwe bestemmingen gevlogen, waardoor het aantal passagiers op dit vliegveld in maart 2020 hoger lag dan een jaar eerder.

57 Procent minder naar VK

De meeste passagiers vanuit Nederland vliegen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Dit aantal daalde in maart 2020 met 57 procent, ten opzichte van maart 2019, tot 416 duizend reizigers. 95 procent van hen reisde via Schiphol. Op de vier andere luchthavens was Spanje zowel in maart 2019 als in maart 2020 de populairste bestemming. Vlogen er in maart 2019 nog 622 duizend passagiers tussen Nederland en Spanje, een jaar later was dit met 53 procent gedaald tot 290 duizend.

In de tweede helft van maart zijn de effecten van de diverse overheidsmaatregelen goed zichtbaar. Bedroeg de daling van het aantal aangekomen en vertrokken passagiers in de eerste 15 dagen van maart 25 procent ten opzichte van maart 2019, in de tweede helft van maart bedroeg de daling 84 procent. Naar Italië, dat als eerste land in Europa te maken kreeg met het coronavirus, vlogen in de eerste helft van maart 2020 67 procent minder reizigers dan in maart 2019. In de tweede helft van maart vond er zelfs geen passagiersvervoer plaats naar dit land. Ook van en naar andere populaire bestemmingen is het passagiersvervoer in de tweede helft van maart ingezakt.

Toon tabel Ontwikkeling passagiers Nederland naar herkomst of bestemming, 2020 ten opzichte van 2019 Verberg tabel Ontwikkeling passagiers Nederland naar herkomst of bestemming, 2020 ten opzichte van 2019 Ontwikkeling passagiers Nederland naar herkomst of bestemming, 2020 ten opzichte van 2019 Land 1 tot 15 maart (% verandering t.o.v. een jaar geleden) 16 tot 31 maart (% verandering t.o.v. een jaar geleden) Verenigd Koninkrijk -24,5 -87,4 Spanje -17,7 -87,1 Verenigde Staten -24,9 -82,2 Duitsland -27,7 -83,6 Italië -66,5 -99,9 Frankrijk -22,9 -80,1 Zwitserland -25,8 -89,3 Portugal -12,9 -82,5 Download CSV

Vracht daalt minder

De totale vracht die vervoerd werd vanuit de Nederlandse luchthavens is in maart 2020 met bijna 18 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Er zijn geen maatregelen genomen ten aanzien van vrachtvluchten. Het aantal vrachtvluchten is met ruim 1 procent gedaald in maart van dit jaar, de vracht op deze vluchten met ruim 5 procent. Omdat 32 procent van de totale vracht met passagiersvluchten wordt vervoerd, komt de daling van de totale hoeveelheid vracht hoger uit. De daling van de vracht op passagiersvluchten bedroeg ruim 35 procent.