Import uit China 9 procent lager in maart 2020

De waarde van de Nederlandse goederenimport uit China en Hongkong daalde in maart 2020 met 9 procent ten opzichte van maart 2019. In februari was de invoer al met 10 procent afgenomen. De goederenimport uit China en Hongkong was in februari en maart in totaal ruim 700 miljoen euro lager dan in dezelfde twee maanden van 2019. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers van de Nederlandse goederenhandel.

Toon tabel Goederenimport uit China (incl. Hongkong) Verberg tabel Goederenimport uit China (incl. Hongkong) Goederenimport uit China (incl. Hongkong) Jaar Maand Goederenimport (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2018 jan 11,7 2018 feb 10,7 2018 mrt -0,1 2018 apr 3,2 2018 mei 1,4 2018 jun 4,7 2018 jul 14,7 2018 aug 14,5 2018 sep 0,0 2018 okt 22,5 2018 nov 12,6 2018 dec 6,3 2019 jan 12,5 2019 feb 12,0 2019 mrt 5,1 2019 apr 22,5 2019 mei 16,1 2019 jun 0,9 2019 jul 13,7 2019 aug 0,6 2019 sep 15,1 2019 okt 6,4 2019 nov -0,8 2019 dec 8,4 2020 jan 5,1 2020 feb -10,2 2020 mrt -9,1 Download CSV

China na Duitsland belangrijkste goederenleverancier

Na Duitsland is China onze belangrijkste leverancier van goederen. In 2019 haalden Nederlandse importeurs voor 49 miljard euro aan goederen uit China. Circa twee derde deel van deze import gaat als wederuitvoer ons land weer uit. Het resterende deel is bestemd als grondstof of halffabricaat voor onze industrie en voor binnenlandse consumptie. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus heeft de Chinese industrie vanaf eind januari enkele weken vrijwel stil gelegen.

Minder computers, meer zonnepanelen

Over een breed scala van producten was in februari en maart de invoerstroom uit China naar Nederland kleiner. Van de technische producten kwamen vooral minder computers, modems en routers naar Nederland. Hier staat tegenover dat de invoer van zonnepanelen en halfgeleiderelementen toenam. De Nederlandse import van zonnepanelen groeide in februari en maart zelfs met bijna drie kwart. Van de niet-technische producten is kleding de belangrijkste productcategorie. In maart haalden importeurs 37 procent minder kleding uit China. Voor kleding is China het belangrijkste herkomstland.

Toon tabel Belangrijkste importgoederen uit China (incl. Hongkong) Verberg tabel Belangrijkste importgoederen uit China (incl. Hongkong) Belangrijkste importgoederen uit China (incl. Hongkong) Product feb-mrt '20 (mln euro) feb-mrt '19 (mln euro) Hightech/lowtech Computers, laptops, tablets 858 932 Modems, routers 769 943 Beeldschermen, projectietoestellen 214 234 Kantoormachines 176 229 Elektrische machines 165 219 Halfgeleiderelementen 148 87 Zonnepanelen 142 82 Mobiele telefoons 140 154 Apparaten voor huishoudelijk gebruik 123 162 Onderdelen voor machines 116 148 Overige producten Kleding 325 403 Meubelen 170 180 Organische chemische producten 140 147 Werken van ijzer, staal, aluminium 137 158 Muziekinstrumenten 111 112 Schoeisel 110 138 Huishoudelijke art., keukengerei van metaal 75 80 Speelgoed (excl. spelcomputers) 69 106 Reisartikelen, handtassen e.d. 62 72 (Motor)rijwielen, invalidenwagens 55 58 Download CSV

Ook totale importwaarde in maart beduidend lager

Niet alleen de import uit China en Hongkong was lager in maart 2020. De totale importwaarde van goederen was 36,5 miljard euro. Dat is ruim 8 procent minder dan in maart 2019. Dit komt grotendeels door de sterk gedaalde olieprijs. Afnemers van minerale brandstoffen betaalden beduidend minder dan een jaar geleden. Daarnaast gaat de lagere import samen met toenemende economische onzekerheid door de wereldwijde gevolgen van het coronavirus. Zo nam het consumenten- en producentenvertrouwen in maart af.