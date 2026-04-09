Prijzen koopwoningen 6,2 procent hoger
In het vierde kwartaal van 2025 zijn de prijzen van bestaande en nieuwbouwkoopwoningen gestegen met 6,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2024. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning is bijna 486 duizend euro. Voor nieuwbouwkoopwoningen is dit ruim 520 duizend euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Kadaster.
Er werden ruim 75 duizend koopwoningen (bestaande bouw en nieuwbouw) verkocht in het vierde kwartaal van 2025. Dit is 9,7 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2024. De gemiddelde verkoopprijs van de totale koopwoningen is ruim 489 duizend euro.
In het vierde kwartaal van 2025 werden er ruim 8 duizend nieuwbouwkoopwoningen verkocht, 7,6 procent minder dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. In heel 2025 zijn er ruim 26 duizend nieuwbouwwoningen verkocht, evenveel als in 2024.
|jaar
|kwartaal
|Nieuwbouwkoopwoningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
|Bestaande koopwoningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
|2018
|1e kwartaal
|-9,4
|-6,8
|2018
|2e kwartaal
|-6,2
|-9,3
|2018
|3e kwartaal
|-8,5
|-7,3
|2018
|4e kwartaal
|-13,8
|-14,6
|2019
|1e kwartaal
|-6,6
|-9,0
|2019
|2e kwartaal
|-10,8
|-0,8
|2019
|3e kwartaal
|-5,5
|3,5
|2019
|4e kwartaal
|-20,3
|5,6
|2020
|1e kwartaal
|13,2
|8,7
|2020
|2e kwartaal
|26,7
|4,6
|2020
|3e kwartaal
|22,2
|5,6
|2020
|4e kwartaal
|53,5
|11,9
|2021
|1e kwartaal
|4,7
|29,2
|2021
|2e kwartaal
|9,5
|-3,9
|2021
|3e kwartaal
|11,5
|-13,4
|2021
|4e kwartaal
|-0,8
|-21,0
|2022
|1e kwartaal
|0,9
|-34,1
|2022
|2e kwartaal
|-13,9
|-10,2
|2022
|3e kwartaal
|-32,9
|-6,4
|2022
|4e kwartaal
|-49,9
|-2,8
|2023
|1e kwartaal
|-51,4
|-7,9
|2023
|2e kwartaal
|-55,7
|-6,1
|2023
|3e kwartaal
|-27,0
|-6,9
|2023
|4e kwartaal
|16,9
|-1,6
|2024
|1e kwartaal
|43,6
|9,9
|2024
|2e kwartaal
|88,4
|7,7
|2024
|3e kwartaal
|69,2
|15,3
|2024
|4e kwartaal
|38,1
|18,6
|2025
|1e kwartaal
|28,4
|15,8
|2025
|2e kwartaal
|0,3
|19,8
|2025
|3e kwartaal
|-12,7
|15,6
|2025
|4e kwartaal
|-7,6
|12,2
|jaar
|1e kwartaal (x 1 000)
|2e kwartaal (x 1 000)
|3e kwartaal (x 1 000)
|4e kwartaal (x 1 000)
|2025
|6,16
|6,30
|5,87
|8,07
|2024
|4,80
|6,12
|6,56
|8,59
|2023
|3,34
|3,33
|3,88
|6,22
|2022
|6,87
|7,53
|5,31
|5,32
|2021
|6,81
|8,75
|7,92
|10,63
|2020
|6,50
|7,99
|7,10
|10,71
|2019
|5,75
|6,31
|5,81
|6,98
|2018
|6,15
|7,07
|6,15
|8,76
|2017
|6,79
|7,53
|6,72
|10,16
|2016
|5,57
|6,84
|6,55
|8,78
|2015
|5,03
|6,65
|6,35
|8,35
Prijzen koopwoningen gestegen
De prijzen van bestaande koopwoningen stegen met 6,2 procent. Dit is het achtste kwartaal op rij waarin de huizenprijzen stijgen, maar deze stijging is minder sterk dan de vorige zes kwartalen. Vergeleken met een kwartaal eerder is de prijs van een bestaande koopwoning 0,5 procent hoger. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning is 486 duizend euro.
In het vierde kwartaal van 2025 waren de prijzen voor nieuwbouwkoopwoningen 6,2 procent hoger dan een jaar eerder. In het vorige kwartaal was deze stijging 8,8 procent. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwkoopwoning is ruim 520 duizend euro.
|jaar
|kwartaal
|Nieuwbouwkoopwoningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
|Bestaande koopwoningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
|2018
|1e kwartaal
|9,1
|9,2
|2018
|2e kwartaal
|11,2
|9,2
|2018
|3e kwartaal
|12,4
|9,3
|2018
|4e kwartaal
|7,3
|9,1
|2019
|1e kwartaal
|8,9
|8,2
|2019
|2e kwartaal
|10,0
|7,4
|2019
|3e kwartaal
|6,4
|6,4
|2019
|4e kwartaal
|8,2
|6,2
|2020
|1e kwartaal
|7,0
|6,8
|2020
|2e kwartaal
|9,2
|7,7
|2020
|3e kwartaal
|11,0
|8,2
|2020
|4e kwartaal
|7,9
|8,8
|2021
|1e kwartaal
|11,5
|10,2
|2021
|2e kwartaal
|10,9
|12,8
|2021
|3e kwartaal
|8,8
|17,3
|2021
|4e kwartaal
|13,0
|19,5
|2022
|1e kwartaal
|12,6
|20,1
|2022
|2e kwartaal
|13,4
|18,1
|2022
|3e kwartaal
|14,4
|11,6
|2022
|4e kwartaal
|11,3
|4,7
|2023
|1e kwartaal
|7,1
|-1,1
|2023
|2e kwartaal
|4,1
|-5,4
|2023
|3e kwartaal
|1,4
|-4,5
|2023
|4e kwartaal
|2,6
|-0,3
|2024
|1e kwartaal
|2,0
|3,8
|2024
|2e kwartaal
|0,3
|8,6
|2024
|3e kwartaal
|4,6
|11,1
|2024
|4e kwartaal
|5,6
|11,5
|2025
|1e kwartaal
|9,4
|10,9
|2025
|2e kwartaal
|8,0
|9,7
|2025
|3e kwartaal
|8,8
|7,8
|2025
|4e kwartaal
|6,2
|6,2
Huizenprijzen in de EU 5,5 procent gestegen
In Nederland steeg de prijs van nieuwbouw en bestaande bouw gemiddeld 6,2 procent vergeleken met een jaar eerder. Dit was het vierde kwartaal boven het Europese gemiddelde van 5,5 procent. Net als vorig kwartaal, daalden de prijzen alleen in Finland, ditmaal met 3,1 procent. De grootste prijsstijging was in Hongarije, met 21,2 procent.
|land
|verandering (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
|Hongarije
|21,2
|Portugal
|18,9
|Kroatië
|16,1
|Spanje
|12,9
|Slowakije
|12,8
|Bulgarije
|12,6
|Letland
|11,0
|Litouwen
|10,8
|Tsjechië
|10,4
|Denemarken
|7,6
|Ierland
|7,0
|Roemenië
|6,7
|Nederland
|6,2
|Malta
|6,1
|Cyprus
|6,0
|Slovenië
|5,8
|Estland
|5,5
|Europese Unie
|5,5
|Polen
|4,3
|Italië
|4,1
|Oostenrijk
|3,7
|België
|3,5
|Duitsland
|3,0
|Zweden
|1,2
|Frankrijk
|1,0
|Luxemburg
|0,1
|Finland
|-3,1
|1)Griekenland ontbreekt
Bronnen
- StatLine – Koopwoningen; nieuwe en bestaande, prijsindex 2020=100
- Eurostat – House price index, 2015=100
- Eurostat – House sales, number and index (2015=100), quarterly data
