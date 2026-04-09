Meer verkeersdoden in 2025

- 759 mensen kwamen in 2025 om in het verkeer, 84 meer dan een jaar eerder.

- De meeste dodelijke verkeersslachtoffers zijn fietsers.

- Er vielen vooral meer verkeersdoden onder fietsende mannen van 70 jaar of ouder.

In 2025 kwamen 759 mensen om in het verkeer. Dat zijn er 84 meer dan een jaar eerder. Fietsers zijn het vaakst slachtoffer (281), gevolgd door mensen die in een personenauto zitten (228). Het aantal verkeersdoden nam alleen toe onder mannen, onder vrouwen daalde het. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste cijfers.

Download CSV Toon tabel Verkeersdoden Jaar Fietsers Inzittenden personenauto Overig vervoermiddel 2000 233 543 390 2001 225 504 354 2002 195 503 368 2003 219 496 373 2004 180 420 281 2005 181 356 280 2006 216 340 255 2007 189 317 285 2008 181 317 252 2009 185 296 239 2010 162 246 232 2011 200 231 230 2012 200 232 218 2013 184 193 193 2014 185 187 198 2015 185 224 212 2016 189 231 209 2017 206 201 206 2018 228 233 217 2019 203 237 221 2020 229 195 186 2021 207 175 200 2022 290 221 234 2023 270 194 220 2024 246 220 209 2025 281 228 250

Meer mannen, minder vrouwen

Er kwamen drie keer zo veel mannen (575) mannen als vrouwen (184) om in het verkeer. Het aantal mannelijke verkeersdoden is 21 procent hoger dan een jaar eerder. Bij vrouwen is het juist 8 procent lager.

Vooral meer fietsers

In 2025 kwamen 281 fietsers om het leven in het verkeer, 35 meer dan het jaar ervoor. 228 inzittenden van een personenauto hadden een fataal ongeluk, 8 meer dan in 2024. Ook overleden 59 voetgangers, 54 mensen in een scootmobiel, 53 motorrijders en 38 brom- en snorfietsers door een verkeersongeval.

Vergeleken met eerdere jaren verongelukten in 2025 meer inzittenden van een bestel- of vrachtauto (40). Van 2020 tot en met 2024 schommelde het aantal slachtoffers tussen 6 en 27 met een gemiddelde van 17 per jaar.

Bijna twee derde fietsdoden heeft hoofdletsel

Van de fietsers die omkwamen reed minimaal 41 procent op een e-bike. Er overleden 8 fatbike-rijders door een verkeersongeluk. Van alle fietsdoden is 63 procent overleden met hoofdletsel als belangrijkste oorzaak.

Download CSV Toon tabel Fietsdoden per 100 duizend inwoners, 2025 Leeftijd 2025 (fietsdoden per 100 duizend inwoners) Mannen jonger dan 10 jaar 0,2 10 tot 20 jaar 1,1 20 tot 30 jaar 0,7 30 tot 40 jaar 0,5 40 tot 50 jaar 1,3 50 tot 60 jaar 1,6 60 tot 70 jaar 2,4 70 tot 80 jaar 7,0 80 jaar of ouder 14,8 Vrouwen jonger dan 10 jaar 0,0 10 tot 20 jaar 0,6 20 tot 30 jaar 0,5 30 tot 40 jaar 0,0 40 tot 50 jaar 0,1 50 tot 60 jaar 0,5 60 tot 70 jaar 1,1 70 tot 80 jaar 2,6 80 jaar of ouder 3,4

Meer verkeersdoden onder fietsende mannen van 70 jaar of ouder

De toename van het aantal omgekomen fietsers in het verkeer was alleen bij mannen van 70 jaar of ouder. In 2025 waren dit 118 overledenen, 40 meer dan het jaar ervoor.

Per 100 duizend inwoners is het aantal verkeersdoden onder fietsers het hoogst bij mannen van 80 jaar of ouder. Relatief gezien is het aantal fietsers van 70 jaar of ouder dat is overleden door een verkeersongeluk de laatste 25 jaar niet gestegen.

Download CSV Toon tabel Fietsdoden1) Jaar Mannen van 70 tot 80 jaar (per 100 duizend inwoners) Mannen van 80 jaar of ouder (per 100 duizend inwoners) Vrouwen van 70 tot 80 jaar (per 100 duizend inwoners) Vrouwen van 80 jaar of ouder (per 100 duizend inwoners) 2000 6,1 15,6 4,3 1,4 2001 7,4 15,0 2,9 1,3 2002 6,9 13,3 1,5 2,3 2003 6,7 16,2 3,3 2,2 2004 5,9 12,5 1,9 1,2 2005 6,9 10,7 2,3 2,2 2006 6,3 14,0 2,7 4,4 2007 6,2 16,4 2,7 2,4 2008 5,9 10,8 3,2 2,4 2009 6,5 12,4 2,0 2,8 2010 5,1 14,4 2,7 1,4 2011 5,8 19,8 2,6 3,0 2012 5,8 16,0 5,0 1,5 2013 6,8 11,3 2,6 3,3 2014 6,0 10,8 3,5 2,2 2015 4,5 14,5 3,2 2,6 2016 4,8 15,7 2,5 3,6 2017 5,8 16,2 2,0 3,3 2018 5,0 15,6 2,0 3,9 2019 5,2 11,4 3,6 3,7 2020 6,3 12,3 3,5 3,0 2021 5,0 14,6 1,6 3,5 2022 5,9 20,0 4,5 5,0 2023 6,2 13,3 2,7 5,7 2024 4,2 11,4 3,0 3,2 2025 7,0 14,8 2,6 3,4 1) omgerekend naar leeftijdsopbouw van de bevolking van 2025

4 op de 10 omgekomen fietsers botsten met auto

Van de fietsers die dodelijk verongelukten in het verkeer, kwam van 2021 tot en met 2025 gemiddeld 42 procent om het leven door een aanrijding met een personen- of bestelauto. 31 procent verongelukte zónder botsing met een andere verkeersdeelnemer of een vast object, zoals een paaltje. Ze kwamen bijvoorbeeld ongelukkig ten val. Van de verongelukte fietsers van 70 jaar of ouder heeft 36 procent geen botsing gehad.



Van de verkeersdoden onder inzittenden van een personenauto kwam 45 procent om door een aanrijding met een andere auto, bestelauto, vrachtauto of een bus. Bij 38 procent was een botsing met een vast object de oorzaak.



Bij voetgangers die in het verkeer om het leven kwamen was in twee derde van de gevallen een personen- of bestelauto betrokken.

Minder dan 5

