Productie industrie in augustus even groot als jaar eerder

De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie lag in augustus op hetzelfde niveau als in augustus 2024, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. In iets meer dan de helft van de onderliggende branches kromp de productie.

Krimp in iets meer dan de helft van de branches

Iets meer dan de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in augustus minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de acht grootste branches noteerde de reparatie en installatie van machines de grootste productiestijging, terwijl de transportmiddelenindustrie de grootste daling realiseerde.

Productie stijgt in augustus

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerde cijfers. Van juli op augustus steeg de productie met 1,7 procent.

De voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerde productie fluctueert doorgaans aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In mei 2020 bereikte de productie van de industrie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.

Vertrouwen producenten verbetert verder in september

Fabrikanten waren in september opnieuw minder negatief dan een maand eerder. Ze waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van Duitse producenten was in september negatiever dan een maand eerder (Eurostat). De kalendergecorrigeerde productie van de Duitse industrie lag in augustus 5,1 procent lager dan een jaar eerder. Ten opzichte van juli daalde de Duitse productie met 5,5 procent (Destatis).

