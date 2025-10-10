Productie industrie in augustus even groot als jaar eerder

De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie lag in augustus op hetzelfde niveau als in augustus 2024, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. In iets meer dan de helft van de onderliggende branches kromp de productie.

Download CSV Toon tabel Productie industrie (kalendergecorrigeerd, volume) jaar maand verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder) 2021 september 7,5 2021 oktober 7,9 2021 november 9,5 2021 december 12,7 2022 januari 7,3 2022 februari 10,6 2022 maart 9 2022 april 12,3 2022 mei 10,4 2022 juni 9 2022 juli 8,1 2022 augustus 8,3 2022 september 7,9 2022 oktober 5,4 2022 november 3,5 2022 december 4 2023 januari 2,6 2023 februari 3,1 2023 maart 4,3 2023 april -1,2 2023 mei -0,9 2023 juni 1,3 2023 juli -0,4 2023 augustus -1,5 2023 september -3,8 2023 oktober -4 2023 november -3,7 2023 december -0,5 2024 januari -5,1 2024 februari -2,9 2024 maart -6,4 2024 april -4,2 2024 mei -4,2 2024 juni -5,2 2024 juli -4,5 2024 augustus -0,9 2024 september -3,1 2024 oktober -1,9 2024 november -0,6 2024 december -4,7 2025 januari 0,1 2025 februari -0,3 2025 maart 1,4 2025 april -0,2 2025 mei 0,9 2025 juni -0,1 2025 juli -0,8 2025 augustus 0

Krimp in iets meer dan de helft van de branches

Iets meer dan de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in augustus minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de acht grootste branches noteerde de reparatie en installatie van machines de grootste productiestijging, terwijl de transportmiddelenindustrie de grootste daling realiseerde.

Download CSV Toon tabel Productie industrie (kalendergecorrigeerd, volume) naar bedrijfsklasse, augustus 2025 Categorie Verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Reparatie en installatie machines 11,3 Rubber en kunststof 7,3 Voedingsmiddelen 3,2 Machines 2,8 Elektrische en elektronische

apparaten -2,7 Chemie -4,2 Metaalproducten -4,9 Transportmiddelen -6,2 Industrie (totaal) 0 De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor bijna 80 procent van de industriële productie

apparaten -2,7 Chemie -4,2 Metaalproducten -4,9 Transportmiddelen -6,2 Industrie (totaal) 0 De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor bijna 80 procent van de industriële productie

Productie stijgt in augustus

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerde cijfers. Van juli op augustus steeg de productie met 1,7 procent.



De voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerde productie fluctueert doorgaans aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In mei 2020 bereikte de productie van de industrie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.

Download CSV Toon tabel Productie industrie (seizoen- en kalendergecorrigeerd, volume) jaar maand index (2021=100) 2021 september 100,9 2021 oktober 102,5 2021 november 104 2021 december 104,9 2022 januari 104,9 2022 februari 104,4 2022 maart 105,1 2022 april 109,6 2022 mei 108,4 2022 juni 108,8 2022 juli 108 2022 augustus 107,8 2022 september 108,9 2022 oktober 108,2 2022 november 107,8 2022 december 108,5 2023 januari 108,1 2023 februari 107,5 2023 maart 109,7 2023 april 108,2 2023 mei 107,4 2023 juni 109,8 2023 juli 107,4 2023 augustus 106,2 2023 september 104,9 2023 oktober 103,9 2023 november 104,2 2023 december 107,7 2024 januari 102,9 2024 februari 104 2024 maart 102,5 2024 april 103,6 2024 mei 102,7 2024 juni 104,1 2024 juli 102,9 2024 augustus 104,9 2024 september 102,3 2024 oktober 102,5 2024 november 103,5 2024 december 102,3 2025 januari 103,2 2025 februari 103,7 2025 maart 104,3 2025 april 103,3 2025 mei 103,7 2025 juni 103,7 2025 juli 102,5 2025 augustus 104,3

Vertrouwen producenten verbetert verder in september

Fabrikanten waren in september opnieuw minder negatief dan een maand eerder. Ze waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid.



Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van Duitse producenten was in september negatiever dan een maand eerder (Eurostat). De kalendergecorrigeerde productie van de Duitse industrie lag in augustus 5,1 procent lager dan een jaar eerder. Ten opzichte van juli daalde de Duitse productie met 5,5 procent (Destatis).