Publiekscampagne CBS laat jongeren zien © CBS Hoe gaat het met de jongeren op Bonaire, Saba en St Eustatius? Hoe staat het met hun gezondheid? En hun welzijn? Worden ze gepest? Voelen ze zich gediscrimineerd? Wat is hun toekomstbeeld? Zomaar enkele aspecten die het CBS uitlicht in het vervolg van de publiekscampagne Dit zijn wij!

Het CBS deed vorig jaar onderzoek onder scholieren van 10 tot 18 jaar in het voortgezet onderwijs en het mbo. De resultaten geven een actueel beeld hoe het met onze jongeren gaat. Het CBS beschikt over veel betrouwbare cijfers, over diverse maatschappelijke thema’s en nodigt instanties uit de cijfers te gebruiken in hun beleid of besluitvorming.

CBS blijft over veel onderwerpen onderzoek doen op de eilanden en heeft regelmatigde hulp van burgers en bedrijven hierbij nodig.

Dit zijn wij! Dit zijn wij! is het tweede gedeelte van de campagne die het CBS in 2025 voert. Met posters op straat en een onlinecampagne lieten we eerder zien hoe onze cijfers het verhaal van onze bevolking vertellen. Nu zoomen we in op de jongeren op onze eilanden.



De campagne is in het Nederlands, Engels en Papiamentu en wordt gevoerd op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

