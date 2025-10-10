Publiekscampagne CBS laat jongeren zien
CBS blijft over veel onderwerpen onderzoek doen op de eilanden en heeft regelmatigde hulp van burgers en bedrijven hierbij nodig.
Dit zijn wij!Dit zijn wij! is het tweede gedeelte van de campagne die het CBS in 2025 voert. Met posters op straat en een onlinecampagne lieten we eerder zien hoe onze cijfers het verhaal van onze bevolking vertellen. Nu zoomen we in op de jongeren op onze eilanden.
De campagne is in het Nederlands, Engels en Papiamentu en wordt gevoerd op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
Bronnen
- Website - Caribisch Nederland