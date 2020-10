Recordbestedingen bij Europese webwinkels

Nederlandse consumenten gaven tijdens het tweede kwartaal van 2020 een recordbedrag van 696 miljoen euro uit bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is 37 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen er 508 miljoen euro besteed werd. De verkopen bij Nederlandse webwinkels stegen in het tweede kwartaal vergeleken met een jaar eerder met 55 procent. Dit meldt het CBS op basis van lopend onderzoek.

Het gaat in dit onderzoek om online-aankopen van Nederlandse consumenten bij bedrijven die buiten Nederland zijn gevestigd. De cijfers zijn exclusief btw en berekend volgens een experimentele methode. Omdat deze methode nog in ontwikkeling is, zijn de cijfers voorlopig.



Het stijgingstempo van de omzet van Europese webwinkels is in het tweede kwartaal van 2020 ruim verdubbeld in vergelijking met het eerste kwartaal, toen steeg de omzet met nog geen 16 procent. In het eerste kwartaal besteedden Nederlandse consumenten nog 471 miljoen euro bij Europese webwinkels.

Groei omzet Nederlandse webwinkels nog nooit zo hoog

De verkopen van in Nederland gevestigde webwinkels waren in het tweede kwartaal van dit jaar 55 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Dat is de hoogste groei tot nu toe gemeten.



Bij de Nederlandse internetverkopers kan onderscheid worden gemaakt tussen pure webwinkels en zogeheten multichannelers, bedrijven die zowel via winkels als online verkopen. De omzet van pure webwinkels in Nederland was in het tweede kwartaal 45 procent hoger dan een jaar eerder. Bij de Nederlandse multichannelers was de online-omzet in deze periode 68 procent hoger.



In maart werden verregaande maatregelen getroffen in de bestrijding van het coronavirus, de lockdown. Mensen werd geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven, vele winkels sloten de deuren. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit de internetomzet omhoog gestuwd.

Download CSV Toon tabel Internetverkopen detailhandel (excl. tankstations en apotheken) Internetverkopen detailhandel (excl. tankstations en apotheken) Jaar Kwartaal Detailhandel (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Multichannelers (zwaartepunt niet online) (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Postorderbedrijven, webwinkels (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2015 1e kwartaal 17,8 22,9 14,8 2015 2e kwartaal 19,5 20,6 18,8 2015 3e kwartaal 24,9 23,0 26,0 2015 4e kwartaal 25,1 21,5 27,4 2016 1e kwartaal 24,0 16,7 28,6 2016 2e kwartaal 21,2 16,9 23,9 2016 3e kwartaal 16,0 11,1 18,9 2016 4e kwartaal 19,8 20,3 19,5 2017 1e kwartaal 16,1 17,5 15,3 2017 2e kwartaal 20,6 25,6 17,7 2017 3e kwartaal 21,1 24,2 19,5 2017 4e kwartaal 21,3 21,6 21,1 2018 1e kwartaal 21,1 25,6 18,4 2018 2e kwartaal 18,0 25,4 13,4 2018 3e kwartaal 17,7 28,7 11,7 2018 4e kwartaal 15,6 25,8 9,6 2019 1e kwartaal 16,6 23,6 12,3 2019 2e kwartaal 18,4 23,3 14,9 2019 3e kwartaal 17,6 21,8 14,9 2019 4e kwartaal 15,7 17,7 14,3 2020 1e kwartaal 20,2 22,3 18,8 2020 2e kwartaal 54,9 68,0 45,2 *Voorlopige cijfers

Omzetaandeel Europese webwinkels beperkt

De aankopen van Nederlanders bij Europese webwinkels vormen een relatief klein deel van de consumptieve bestedingen. In 2018 ging het om nog geen 2 procent van de totale Nederlandse detailhandelsomzet. De totaalomzet (winkel-, internet- en marktomzet) van de detailhandel in Nederland was in het tweede kwartaal van dit jaar 6,1 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2019.



Het verschil tussen Nederlandse en buitenlandse webwinkels is voor een consument niet altijd goed te zien. Webwinkels zijn veelal in meerdere talen opgemaakt en buitenlandse webwinkels kunnen een Nederlandse versie hebben.