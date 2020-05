Kerosineverbruik in maart naar laagste niveau in twintig jaar

De afzet van olieproducten als benzine, diesel en stookolie en het verbruik van kerosine waren in maart 13 procent lager dan in januari. Ten opzichte van maart 2019 was de daling 12 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de oliemarkt.

De afzet van benzine is in maart het sterkst gekrompen sinds januari, en wel met ruim 20 procent, net zoveel als ten opzichte van maart 2019. Daarmee vergeleken is de afzet van diesel maar weinig gedaald, met 2 procent sinds januari. Ten opzichte van maart 2019 is de afzet van diesel met ongeveer 10 procent afgenomen. In Nederland wordt diesel vooral getankt door zakelijke gebruikers van leaseauto’s en in het vrachtvervoer, maar ook in de bouw en de landbouw.

Recorddaling kerosineverbruik

Vliegtuigkerosine werd het afgelopen jaar al minder gebunkerd (levering aan het internationale vliegverkeer) door de groeistop van Schiphol. In maart is het verbruik van kerosine met 23 procent gedaald ten opzichte van januari. De gebunkerde hoeveelheid kerosine kwam in maart op 213 miljoen kilogram, het laagste niveau in twintig jaar.

Toon tabel Verbruik van benzine, autodiesel en kerosine Verberg tabel Verbruik van benzine, autodiesel en kerosine Verbruik van benzine, autodiesel en kerosine Jaar Maand Benzine (mln kg) Autodiesel (mln kg) Kerosine (mln kg) 2018 jan 344 509 295 2018 feb 325 508 277 2018 mrt 365 590 310 2018 apr 346 545 323 2018 mei 366 592 351 2018 jun 348 568 346 2018 jul 351 577 371 2018 aug 337 528 369 2018 sep 333 552 350 2018 okt 370 567 351 2018 nov 376 587 299 2018 dec 376 521 301 2019 jan 364 532 302 2019 feb 334 516 270 2019 mrt 364 548 307 2019 apr 366 584 327 2019 mei 378 587 348 2019 jun 347 493 339 2019 jul 365 578 357 2019 aug 339 487 359 2019 sep 347 545 344 2019 okt 381 583 338 2019 nov 370 551 285 2019 dec 374 505 291 2020 jan 362 495 278 2020 feb 339 484 258 2020 mrt 287 486 213 Download CSV

Raffinaderijen passen productie aan

De raffinaderijen hebben zich aan de verminderde vraag aangepast door de productie van olieproducten met 12 procent terug te schroeven. De voorraden van minder verkochte olieproducten zijn toegenomen. De export van olieproducten is in maart wel gestegen, met 12 procent ten opzichte van januari. Benzineproductie met ruim 13 procent afgenomen

De benzineafzet is ten opzichte van maart 2019 met ruim 20 procent gedaald naar 287 miljoen kilogram. Ook in het buitenland daalt de vraag naar benzine. Zo is de export gedaald met 7 procent naar 2 300 miljoen kilogram en nam de productie af met ruim 13 procent naar 1 800 miljoen kilogram.

Nederland heeft de grootste benzineopslag ter wereld en is een grote speler op de internationale benzinemarkt. De voorraden benzine zijn sterk geslonken ten opzichte van vorig jaar. Bij een dalende vraag wordt de productie verminderd en worden eerst de voorraden verkocht.