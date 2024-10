Meer restaurants en catering, minder cafés

Het aantal restaurants in Nederland is sinds 2007 met 58 procent toegenomen en het aantal bedrijven in de eventcatering is ruim verzesvoudigd. Het aantal cafés is juist met 33 procent afgenomen. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers over het aantal bedrijven in Nederland.

Het totaal aantal bedrijven in de eet- en drinkvoorziening nam tussen 1 oktober 2007 en 1 oktober 2024 met 83 procent toe, van bijna 38 duizend tot 69 duizend. De meeste groei zat echter in eenpersoonsbedrijven in de eventcatering. Zonder eventcatering was er een groei van 25 procent in de eet- en drinkvoorziening.

De meeste eet- en drinkvoorzieningen zijn eventcatering (27 duizend bedrijven), gevolgd door restaurants (16 duizend), overige eetgelegenheden (snackbars, fastfoodrestaurants, lunchrooms, eetkramen en ijssalons met ook 16 duizend), cafés (8 duizend) en kantines en contractcatering (duizend).

Download CSV Toon tabel Bedrijven in de eet- en drinkvoorziening, 1 oktober van elk jaar Jaar Restaurants (x 1 000) Overige eetgelegenheden (x 1 000) Eventcatering (x 1 000) Kantines en contractcatering (x 1 000) Cafés (x 1 000) 2007 10,390 9,900 4,240 1,170 12,065 2008 10,465 10,140 4,570 1,190 11,970 2009 10,730 10,225 4,730 1,195 11,525 2010 10,975 10,245 5,050 1,180 11,010 2011 11,160 10,530 5,440 1,145 10,750 2012 11,485 11,060 5,860 1,145 10,565 2013 11,690 11,275 6,060 1,115 10,375 2014 12,480 11,865 6,215 1,110 10,205 2015 12,950 12,520 6,875 1,140 10,035 2016 13,280 13,070 7,925 1,135 9,860 2017 13,645 13,620 8,685 1,145 9,535 2018 13,960 13,970 9,830 1,150 9,290 2019 14,310 14,430 12,220 1,150 9,130 2020 14,630 14,830 15,040 1,095 8,875 2021 15,240 15,810 15,815 1,055 8,675 2022 15,425 16,120 19,360 1,035 8,255 2023 16,230 16,275 24,415 1,070 8,255 2024 16,460 16,285 27,110 1,065 8,080

Groei vooral eenpersoonsbedrijfjes in de eventcatering

Het aantal eenpersoonsbedrijven in de eet- en drinkvoorziening is bijna verdrievoudigd tussen 2007 en 2024. In de eventcatering is het aantal eenpersoonsbedrijven nu zelfs bijna tien keer zo groot als in 2007. Zonder de kleine bedrijven was de groei in bedrijven die eten en drinken aanbieden niet 83 procent, maar 32 procent.

Download CSV Toon tabel Ontwikkeling aantal bedrijven in de eet- en drinkvoorziening tussen 2007 en 2024, 1 oktober Totaal (% verandering) 1 werkzame persoon (% verandering) Grotere bedrijven (% verandering) Restaurants 58 71 55 Overige eetgelegenheden 64 53 71 Eventcatering 539 851 62 Kantines en contractcatering -9 5 -26 Cafés -33 -34 -33 Totaal 83 170 32

Eet- en drinkvestigingen in Flevoland verdrievoudigd

Een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben, daarom zijn er meer vestigingen in de eet- en drinkvoorziening (ruim 74 duizend) dan bedrijven (bijna 68 duizend op 1 januari 2024). Het aantal bedrijfsvestigingen in de eet- en drinkvoorziening is het hardst gegroeid in Flevoland, met een verdrievoudiging tussen 2007 en 2024. De top drie van groei wordt gecompleteerd door twee provincies die tevens in de top drie staan bij de grootste economische groei: Noord-Holland en Utrecht. In deze drie provincies is het aantal inwoners ook het meest toegenomen ten opzichte van 2007.

Download CSV Toon tabel Ontwikkeling aantal bedrijfsvestigingen in de eet- en drinkvoorziening tussen 2007 en 2024, 1 januari Provincie Bedrijfsvestigingen (% verandering) Flevoland 197 Noord-Holland 144 Utrecht 142 Zuid-Holland 105 Gelderland 72 Noord-Brabant 71 Overijssel 60 Groningen 53 Zeeland 46 Fryslân 39 Drenthe 33 Limburg 28

Bijna de helft van alle eet- en drinkvoorzieningen in Holland

De meeste eet- en drinkvoorzieningen zijn in Noord-Holland (25 procent), Zuid-Holland (21 procent) en Noord-Brabant (13 procent). Deze drie provincies zijn dus samen goed voor 59 procent van alle eet- en drinkvoorzieningen in Nederland.

Download CSV Toon tabel Aandeel provincies bij bedrijfsvestigingen in de eet- en drinkvoorziening, 1 januari 2024 Provincie Aandeel in vestigingen (%) Noord-Holland 25 Zuid-Holland 21 Noord-Brabant 13 Gelderland 10 Utrecht 8 Limburg 6 Overijssel 5 Fryslân 3 Groningen 3 Zeeland 3 Flevoland 2 Drenthe 2

Ook per inwoner meeste eet- en drinkvoorzieningen in Noord-Holland

Noord-Holland blijft met meer dan 600 eet- en drinkvoorzieningen per

100 duizend

inwoners de provincie met meeste vestigingen per inwoner. De relatief toeristische provincies zoals Zeeland (bijna 500 per

100 duizen

d inwoners) en Limburg (meer dan 400 per

100 duizend

inwoners) komen op respectievelijk plek twee en vier.