Inflatie onveranderd op Bonaire en Saba, hoger op Sint Eustatius

In het derde kwartaal van 2024 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 2,5 procent duurder dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg de inflatie ook 2,5 procent. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland.

Op Sint Eustatius stegen de prijzen op jaarbasis 3,1 procent in het derde kwartaal van 2024, in het tweede kwartaal van 2024 stegen de prijzen met 2,5 procent. Op Saba bedroeg de inflatie 2,0 procent in het derde kwartaal van 2024. Een kwartaal eerder was dit ook 2,0 procent.

Download CSV Toon tabel Inflatie Caribisch Nederland Groep x-as label X-as label Bonaire (% verandering van de CPI t.o.v. jaar eerder) Sint Eustatius (% verandering van de CPI t.o.v. jaar eerder) Saba (% verandering van de CPI t.o.v. jaar eerder) 2015 1e kwartaal -0,6 -1,1 1,5 2015 2e kwartaal -0,9 -1,7 0,9 2015 3e kwartaal -0,9 -0,5 -0,4 2015 4e kwartaal -1,2 -0,7 -0,1 2016 1e kwartaal 0,5 0,4 0,3 2016 2e kwartaal 0,4 -0,1 0 2016 3e kwartaal 0,6 -0,9 0,2 2016 4e kwartaal 0,5 0,2 -0,3 2017 1e kwartaal 0,1 1,1 -1 2017 2e kwartaal 0,4 2,6 -1 2017 3e kwartaal 0,6 2,1 -1,3 2017 4e kwartaal 1,2 1,8 2,5 2018 1e kwartaal 3,9 2 2,9 2018 2e kwartaal 3 1,2 3,2 2018 3e kwartaal 3,5 1,1 4,4 2018 4e kwartaal 3,4 1,1 0 2019 1e kwartaal 0,7 0,7 0,6 2019 2e kwartaal 1,1 0,4 0,5 2019 3e kwartaal 1,2 0,7 0,3 2019 4e kwartaal 2,2 1 0,8 2020 1e kwartaal 1 1,2 0,4 2020 2e kwartaal -1 -0,8 -0,8 2020 3e kwartaal -4,8 -3,3 -1,6 2020 4e kwartaal -5,2 -3,2 -0,8 2021 1e kwartaal -3,2 -4,1 -1,3 2021 2e kwartaal 0,3 -1,2 1 2021 3e kwartaal 4,3 2,4 3,2 2021 4e kwartaal 5,7 2,7 4 2022 1e kwartaal 9,2 4,9 6,7 2022 2e kwartaal 9,4 7,7 8,2 2022 3e kwartaal 12,2 9 9,7 2022 4e kwartaal 8,1 9,1 9,7 2023 1e kwartaal 4,5 8,0 7,0 2023 2e kwartaal 4,6 3,3 5,2 2023 3e kwartaal 1,9 0,0 2,8 2023 4e kwartaal 4,1 -1,4 1,2 2024 1e kwartaal 3,4 -0,4 1,9 2024 2e kwartaal 2,5 2,5 2,0 2024 3e kwartaal 2,5 3,1 2,0

Prijzen op Bonaire 1,1 procent hoger ten opzichte van vorig kwartaal

Prijzen op Bonaire zijn in het derde kwartaal met 1,1 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. Onderwijs werd 19,4 procent duurder dit kwartaal, diverse opleidingen stegen in prijs. Ook vliegtickets werden duurder, hier stegen de prijzen met 9,7 procent ten opzichte van het tweede kwartaal.

De prijzen van kleding en schoeisel daalden met 0,3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal.

Prijzen op Sint Eustatius 0,1 procent hoger dan vorig kwartaal

Op Sint Eustatius stegen de consumentenprijzen in het derde kwartaal van 2024 met 0,1 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Vliegtickets werden 4,7 procent duurder. Bij de voedingsmiddelen stegen de eieren in prijs. De prijzen van benzine en diesel bleven in het derde kwartaal stabiel ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024.

De prijsstijging dit kwartaal werd afgeremd door verschillende productgroepen. Zo daalden kleding en schoeisel in prijs met 1,1 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Elektriciteit werd dit kwartaal 1,8 procent goedkoper. Tot slot daalde ook kaas in prijs met 4,0 procent ten opzichte van het tweede kwartaal.

Prijzen op Saba stegen met 0,8 procent ten opzichte van het vorige kwartaal

Op Saba stegen de prijzen in het derde kwartaal van 2024 met 0,8 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De prijzen van sociale huurwoningen lieten dit kwartaal een stijging zien. Een bezoek aan de horeca werd 3,7 procent duurder ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024. Tot slot werd ook onderhoud en reparatie van privévoertuigen duurder.

Kleding daalde met 0,4 procent in prijs dit kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024. Schoeisel gaf een prijsdaling van 4,6 procent ten opzichte van het vorig kwartaal.

Download CSV Toon tabel Consumentenprijsindex (CPI) Caribisch Nederland Jaar Kwartaal Bonaire (2017 = 100) Sint Eustatius (2017 = 100) Saba (2017 = 100) 2015 1e kwartaal 98,8 97,6 100,1 2015 2e kwartaal 98,9 97,7 100,6 2015 3e kwartaal 99,1 99,2 100 2015 4e kwartaal 98,8 98,4 100,1 2016 1e kwartaal 99,4 98 100,4 2016 2e kwartaal 99,3 97,6 100,6 2016 3e kwartaal 99,7 98,3 100,2 2016 4e kwartaal 99,3 98,7 99,8 2017 1e kwartaal 99,5 99 99,4 2017 2e kwartaal 99,8 100,1 99,6 2017 3e kwartaal 100,4 100,4 98,9 2017 4e kwartaal 100,4 100,5 102,1 2018 1e kwartaal 103,3 101 102,3 2018 2e kwartaal 102,8 101,4 102,8 2018 3e kwartaal 103,9 101,5 103,3 2018 4e kwartaal 103,8 101,6 102,2 2019 1e kwartaal 104 101,8 102,9 2019 2e kwartaal 103,9 101,8 103,2 2019 3e kwartaal 105,1 102,2 103,6 2019 4e kwartaal 106,1 102,6 103 2020 1e kwartaal 105 103 103,3 2020 2e kwartaal 102,9 100,9 102,4 2020 3e kwartaal 100,1 98,8 101,9 2020 4e kwartaal 100,6 99,3 102,2 2021 1e kwartaal 101,6 98,7 102 2021 2e kwartaal 103,3 99,6 103,5 2021 3e kwartaal 104,4 101,2 105,2 2021 4e kwartaal 106,3 102 106,2 2022 1e kwartaal 111 103,6 108,8 2022 2e kwartaal 112,9 107,3 111,9 2022 3e kwartaal 117,2 110,3 115,5 2022 4e kwartaal 115,0 111,3 116,5 2023 1e kwartaal 116,0 111,8 116,5 2023 2e kwartaal 118,2 110,9 117,7 2023 3e kwartaal 119,4 110,3 118,7 2023 4e kwartaal 119,7 109,8 117,9 2024 1e kwartaal 119,9 111,4 118,7 2024 2e kwartaal 121,2 113,6 120,1 2024 3e kwartaal 122,5 113,7 121,1

Voorlopige cijfers

De cijfers over het derde kwartaal van 2024 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het vierde kwartaal van 2024.

Papiamentu

Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl.