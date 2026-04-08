Meer export naar Taiwan, minder naar de VS en China

- In 2025 groeide zowel de import- als exportwaarde met 1,4 procent.

- De export naar Taiwan, Italië en Duitsland groeide, die naar België, de VS en China kromp.

- Er werden minder minerale brandstoffen verhandeld en meer gespecialiseerde machines en medicinale en farmaceutische producten.

De waarde van de Nederlandse in- en uitvoer van goederen is in 2025 gegroeid. De uitvoerwaarde kwam uit op 655 miljard euro, de invoerwaarde op 582 miljard. Dat is een groei van 1,4 procent ten opzichte van 2024 voor elk van deze handelsstromen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over 2025.

Bij beide handelsstromen compenseren hogere volumes de lagere handelsprijzen. De waarde van de goederenhandel in 2025 ligt hiermee nog onder het recordniveau van 2022; het jaar van de inval van Rusland in Oekraïne en de aansluitende energiecrisis. In de daaropvolgende jaren daalden de in- en uitvoerprijzen en de handelswaarde.

De uitvoerwaarde groeide met 8,8 miljard euro, waarvan 7,9 miljard door groei van de wederuitvoer van goederen. Er werd voor 1,0 miljard meer aan in Nederland gemaakte goederen uitgevoerd dan in 2024.

Download CSV Toon tabel In- en uitvoerwaarde goederen Jaar Invoerwaarde (mld euro) Uitvoerwaarde (mld euro) 2021 507,7 565,0 2022 668,6 723,1 2023 598,4 663,5 2024* 573,8 646,0 2025* 581,9 654,8 *voorlopige cijfers

Exportwaarde naar Taiwan sterkst gegroeid

Een derde van de Nederlandse exportwaarde ging naar Duitsland (22 procent) en België (11 procent). België ontving ruim 2,7 miljard euro minder aan goederen uit Nederland; daarmee is het de sterkste daler. Dit betrof vooral minder brandstoffen, zoals ruwe olie en aardolieproducten. Ook de VS en China ontvingen vorig jaar flink minder goederen uit Nederland. De VS ontving vooral minder geraffineerde aardolieproducten, en China ontving minder gespecialiseerde machines en halfgeleiders. Naar Taiwan is ruim 2,6 miljard euro meer geëxporteerd. Taiwan ontving vooral meer gespecialiseerde machines voor het maken van halfgeleiders en chips.

Download CSV Toon tabel Export, grootste stijgers en dalers, 2025* t.o.v. 2024* Land Ontwikkeling uitvoerwaarde (mld euro) Taiwan 2,6 Italië 2,5 Duitsland 1,9 Polen 1,8 Frankrijk -0,9 China -1,6 Verenigde Staten -2,7 België -2,7 *voorlopige cijfers

Meer import uit Zuid-Korea

Nederland importeerde afgelopen jaar meer machines en medicinale en farmaceutische producten uit Zuid-Korea. Ook Kazachstan (ruwe olie), Duitsland (personenauto’s) en Singapore (aardolieproducten) leverden meer goederen dan in 2024. Uit Saoedi-Arabië, het VK, de Kaaimaneilanden (schepen) en India (brandstoffen) was de invoerwaarde lager.

Download CSV Toon tabel Import, grootste stijgers en dalers, 2025* t.o.v. 2024* Land Ontwikkeling invoerwaarde (mld euro) Zuid-Korea 1,8 Duitsland 1,5 Kazachstan 1,4 Singapore 1,0 India -1,2 Kaaimaneilanden -1,7 Verenigd Koninkrijk -2,2 Saudi-Arabië -2,3 *voorlopige cijfers

Vooral minder uitvoer van minerale brandstoffen

De exportwaarde van alle productgroepen nam toe ten opzichte van 2024, behalve de export van minerale brandstoffen. Deze uitvoerwaarde daalde met ruim 11 miljard euro, vooral door minder export van Nederlandse makelij. De uitvoerwaarde van machines en vervoermaterieel groeide het sterkst, gevolgd door de uitvoer van voeding en levende dieren.

Ook de importwaarde van minerale brandstoffen daalde fors in 2025. De invoer van machines en vervoermaterieel en van chemische producten nam juist toe.