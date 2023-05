Online gegevensmisbruik baart kwart Nederlanders veel zorgen

In 2022 gaf ruim 25 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan zich veel zorgen te maken over online misbruik van bankgegevens of van persoonsgegeven. 80 procent van de bevolking had een of meer beveiligingsmaatregelen getroffen om apparaten of accounts tegen misbruik te beveiligen. Dat meldt het CBS op basis van het onderzoek Online Veiligheid en Criminaliteit 2022. Dit onderzoek is van augustus tot en met oktober 2022 gehouden onder ruim 32 duizend mensen van 15 jaar of ouder.

Naast de zorgen over misbruik van bank- of persoonsgegevens, zei 20 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder veel zorgen te hebben over het misbruik van accounts en over het hacken van apparaten of accounts. Over ransomware en computervirussen of -infecties maakte ongeveer 15 procent zich veel zorgen.

Download CSV Toon tabel Bezorgdheid over internetveiligheid, 2022 Bezorgdheid over internetveiligheid, 2022 Onderwerp Veel zorgen (%) Een beetje zorgen (%) Geen zorgen (%) Misbruik van uw

bankgegevens 27,2 48,4 24,4 Misbruik van uw

persoonsgegevens 25,9 53,8 20,3 Misbruik van uw

accounts 20,7 52,5 26,8 Hacken van apparaat

of account 19,6 61,7 18,6 Ransomware 15,8 53,5 30,7 Computervirus of

-infectie 14,2 63,2 22,6

Tweetrapsverificatie en gebruik lange wachtwoorden nog niet ingeburgerd

In 2022 zei 80 procent apparaten of accounts te vergrendelen door middel van een toegangscode, wachtwoord, vingerafdruk en/of face-id. Ruim 75 procent controleert bijlagen in e-mails vóór het openen ervan. Bijna 60 procent gaf aan updates van apparatuur of apps direct of zo snel mogelijk uit te voeren.



Het gebruik van tweetrapsverificatie en vooral het gebruik van wachtwoorden van minimaal zestien tekens zijn maatregelen die met respectievelijk 25 procent en bijna 15 procent het minst vaak werden genomen.

Download CSV Toon tabel Beveiligingsmaatregelen apparaten en accounts, 2022 Beveiligingsmaatregelen apparaten en accounts, 2022 Onderwerp Ja, voor alle apparaten of accounts / Ja, vaak (%) Ja, voor sommige apparaten of accounts / Ja, soms (%) Nee (%) Gebruikt geen internet (%) Toegangscode/wachtwoord/

vingerafdruk/face-id gebruiken 79,5 16,6 2,9 1,0 Bijlage in e-mails

controleren vóór openen* 75,7 17,4 5,9 1,0 Updates uitvoeren 58,4 30,5 10,1 1,0 Wachtwoorden

veilig bewaren 53,0 26,0 20,0 1,0 Links controleren

vóór openen* 47,2 36,5 15,3 1,0 Antivirus of virus-

scanner gebruiken 46,0 38,5 14,4 1,0 Back-ups maken op een

andere computer* 43,2 41,2 14,7 Verschillende wacht-

woorden voor accounts 38,1 55,1 5,8 1,0 Tweestapsverificatie

gebruiken 24,6 47,2 27,2 1,0 Wachtwoorden van

minimaal 16 tekens

gebruiken 14,3 41,4 43,3 1,0 * Op deze beveiligingsmaatregel zijn de antwoordcategorieën 'Ja, vaak' en 'Ja, soms' van toepassing in plaats van 'Ja, voor alle apparaten of accounts' en 'Ja, voor sommige apparaten of accounts'.

Helft acht kans aanwezig om gehackt te worden

Van de Nederlanders achtte 50 procent de kans aanwezig - dat wil zeggen ‘(heel) groot’ of ‘niet groot, niet klein’ - om zelf slachtoffer te worden van een hack van een apparaat of account. Verder zag 42 procent een risico om met aan- of verkoopfraude te maken te krijgen.



Als het gaat om online bedreiging en intimidatie en voorvallen die daarmee te maken hebben zoals stalking, pesten of shamesexting schatten Nederlanders de kans om zelf hiervan slachtoffer te worden gemiddeld lager in. Vooral jongeren worden relatief vaak met online bedreiging en intimidatie geconfronteerd.

Download CSV Toon tabel Inschatting kans op slachtofferschap online criminaliteit, 2022 Inschatting kans op slachtofferschap online criminaliteit, 2022 Onderwerp (Heel) groot (% ) Niet groot, niet klein (% ) (Heel) klein (% ) Weet niet (% ) Geen internet (% ) Hacken apparaat

of account 9,0 40,7 41,6 7,8 1,0 Aankoop- of

verkoopfraude 5,9 36,2 49,8 7,1 1,0 Fraude betalingsverkeer 5,9 25,3 61,8 6,0 1,0 Identiteitsfraude 5,7 29,9 54,7 8,7 1,0 Phishing 5,1 18,4 71,2 4,3 1,0 Online stalken 4,0 14,5 74,8 5,6 1,0 Online bedreiging of

intimidatie 3,1 10,1 80,7 5,1 1,0 Online pesten 3,0 11,8 78,4 5,8 1,0 Online discriminatie 2,5 9,6 81,5 5,4 1,0 Shamesexting 1,9 5,9 86,9 4,3 1,0

Helft voelt zich veilig als ze internet gebruiken

In 2022 zei 51 procent zich veilig of heel veilig te voelen als ze internet gebruiken. Het grootste deel (44 procent) van de anderen voelde zich veilig noch onveilig.



Ondanks dat een kwart van de Nederlanders zich veel zorgen maakt over online misbruik van persoonlijke gegevens en de helft de kans aanwezig acht om gehackt te worden, voelde slechts 4 procent zich onveilig of heel onveilig als ze online zijn.