2,1 procent minder uren gewerkt in eerste kwartaal

Alle werkenden van Nederland, werknemers en zelfstandigen, werkten in het eerste kwartaal van 2020 in totaal 3,4 miljard uren. Dat is 2,1 procent minder dan in het kwartaal ervoor (gecorrigeerd voor seizoeninvloeden). Een dergelijke terugval is voor het laatst voorgekomen in 1996. In de eerste maand van het tweede kwartaal, april, werd er wederom minder gewerkt. Er waren minder mensen aan het werk en mensen met betaald werk werkten gemiddeld minder. Vergeleken met april 2019 scheelde dat 3 uur per week per werkende. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werd vanaf medio maart in een aantal bedrijfstakken minder gewerkt. De afname van kwartaal op kwartaal was het grootst bij de uitzendbureaus (5,8 procent), gevolgd door de bedrijfstak handel, vervoer en horeca (4,1 procent). Binnen deze bedrijfstak is de daling in de horeca het grootst. Een relatief grote afname in gewerkte uren was er ook in de landbouw, bosbouw en visserij (3,3 procent), de zorg (3,1 procent) en de industrie (2,8 procent).

Toon tabel Gewerkte uren Verberg tabel Gewerkte uren Gewerkte uren Bedrijfstak 1e kwartaal 2020 (% verandering t.o.v. een kwartaal eerder) 4e kwartaal 2019 (% verandering t.o.v. een kwartaal eerder) Openbaar bestuur 1,0 0,2 Zakelijke dienstverlening

(excl. uitzendbureaus) 0,8 0,7 Financiële

dienstverlening 0,2 0,6 Informatie en

communicatie 0,2 2,1 Cultuur, recreatie

en overige diensten 0,1 2,7 Bouwnijverheid -0,2 1,3 Onderwijs -0,7 0,5 Industrie -2,8 0,7 Zorg -3,1 0,4 Landbouw

en visserij -3,3 2,1 Verhuur en handel

van onroerend goed -4,1 6,1 Handel, vervoer

en horeca -4,1 0,7 Uitzendbureaus -5,8 -0,3 Totaal Nederland -2,1 0,8 Download CSV

In bedrijfstak handel, vervoer en horeca grootste verschil in aantal uren

In absolute aantallen gingen in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca de meeste uren verloren in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019 (34 miljoen uren). Dit is ook de bedrijfstak waarin de meeste uren werden gewerkt (795 miljoen uren). Andere bedrijfstakken waar aanzienlijk minder werd gewerkt dan een kwartaal eerder waren de uitzendbureaus (14,5 miljoen uren), de zorg (14 miljoen uren) en de industrie (9,5 miljoen uren). In de zakelijke dienstverlening (zonder de uitzendbureaus) nam het aantal gewerkte uren toe met 4 miljoen naar een totaal van 463 miljoen uren. Ook in het openbaar bestuur werden meer uren gemaakt.

Toon tabel Gewerkte uren Verberg tabel Gewerkte uren Gewerkte uren Bedrijfstak 1e kwartaal 2020 (mln uren) 4e kwartaal 2019 (mln uren) Handel, vervoer

en horeca 795 829 Zakelijke dienstverlening

(excl. uitzendbureaus) 463 459 Zorg 427 441 Industrie 325 335 Uitzendbureaus 235 249 Bouwnijverheid 229 229 Openbaar bestuur 190 188 Onderwijs 179 181 Cultuur, recreatie

en overige diensten 161 161 Informatie en

communicatie 137 137 Landbouw

en visserij 99 102 Financiële

dienstverlening 83 83 Verhuur en handel

van onroerend goed 29 30 Download CSV

Gebruik extra informatie uit enquêtegegevens

De cijfers over de gewerkte uren volgens de Arbeidsrekeningen (AR) worden doorgaans gepubliceerd in het kwartaalbericht over de arbeidsmarkt, waarvan de meest recente editie op 15 mei 2020 is verschenen. Een betrouwbare raming van het aantal gewerkte uren in het eerste kwartaal was toen in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk.

Als aanvulling op doorgaans gebruikte bronnen voor de Arbeidsrekeningen zijn voor deze kwartaalcijfers gegevens uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) gebruikt. De Arbeidsrekeningen publiceren veelal kwartaalcijfers en jaarcijfers. Vanuit de EBB zijn inmiddels ook cijfers over april beschikbaar.

In april per werkende bijna halve dag per week minder gewerkt

In april waren er aanzienlijk minder mensen aan het werk dan in de eerste maanden van 2020. Het aantal werkenden nam af met 160 duizend. Maar ook het gemiddelde aantal gewerkte uren per werkende nam af. Per werkende werd 3 uur per week minder gewerkt ten opzichte van april 2019. In maart nam het gemiddelde per werkende al af met 1 uur, vergeleken met een jaar eerder. In februari bleef het gemiddelde aantal gewerkte uren gelijk.



In de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige dienstverlening liep het aantal gewerkte uren het hardst terug, van 29 naar 17 uur per werkende. Daarna volgt de bedrijfstak handel, vervoer en horeca. Daarbinnen ging het bij de horeca zelfs om een daling van 25 uur naar 11 uur per week. Ook in de industrie en het onderwijs was de daling relatief groot ten opzichte van een jaar geleden.

Toon tabel Gemiddeld per week gewerkte uren, april Verberg tabel Gemiddeld per week gewerkte uren, april Gemiddeld per week gewerkte uren, april Bedrijfstak 2020 (uren per werkende) 2019 (uren per werkende) Alle economische

activiteiten 27 30 Cultuur, recreatie,

overige diensten 17 29 Handel, vervoer

en horeca 24 29 Onderwijs 25 30 Industrie 30 34 Zakelijke dienstverlening 29 31 Gezondheids-

en welzijnszorg 24 26 Onbekend 24 26 Bouwnijverheid 35 37 Landbouw, bosbouw

en visserij 40 42 Openbaar bestuur

en overheidsdiensten 31 33 Informatie en

communicatie 34 35 Financiële dienstverlening 35 35 Verhuur en handel

van onroerend goed 32 32 Download CSV

EBB als aanvullende bron

Door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW), die in maart van kracht werd, konden werknemers doorbetaald thuiszitten en werd het baanverlies beperkt. Er werden daardoor minder uren gewerkt, zonder dat dat tot uitdrukking kwam in het de registratiebestanden met loonaangiften van werkgevers die dienen als bron voor de Arbeidsrekeningen.



Als aanvulling op doorgaans gebruikte bronnen voor de Arbeidsrekeningen zijn daarom ditmaal gegevens uit de Enquête beroepsbevolking gebruikt als extra bron. Voor de gewerkte uren van werknemers is ook gekeken naar de gegevens uit de EBB voor maart, met name voor (delen van) bedrijfstakken die getroffen zijn door de coronamaatregelen. De raming van het aantal gewerkte uren van zelfstandigen komt altijd al uit deze bron.

Verschillen tussen EBB en Arbeidsrekeningen

De EBB-resultaten kunnen niet zomaar vergeleken worden met de resultaten van de Arbeidsrekeningen. Beide statistieken verschillen van elkaar door de onderliggende richtlijnen. Een uitgebreide beschrijving van de verschillen is te vinden in hoofdstuk 4 van de publicatie Werknemers en zelfstandigen, overeenkomsten en verschillen tussen CBS-cijfers.



Op de EBB-data zijn selecties toegepast zodat deze meer in overeenstemming zijn met de afbakening zoals die wordt gebruikt bij de Arbeidsrekeningen. Een belangrijk verschil is dat volgens de richtlijnen die gelden voor de Arbeidsrekeningen de directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) tot de werknemers worden gerekend. Volgens de richtlijnen voor de EBB worden deze tot de zelfstandigen gerekend.