House prices up by nearly 7 percent in October, year on year

The average price of an owner-occupied home (excluding newbuild homes) was 6.6 percent higher in October 2025 year on year. Prices in October rose by 0.5 percent relative to September. This is according to Statistics Netherlands (CBS) and The Netherlands’ Cadastre, Land Registry and Mapping Agency (Kadaster), who monitor the prices of existing owner-occupied homes.

Download CSV Show datatable Price development of existing owner-occupied dwellings Year Month Change (year-on-year % change price index) 2021 November 20 2021 December 20.2 2022 January 20.9 2022 February 20 2022 March 19.4 2022 April 19.6 2022 May 18.4 2022 June 16.4 2022 July 14.2 2022 August 11.6 2022 September 9.1 2022 October 7.5 2022 November 4.5 2022 December 2.2 2023 January 0.7 2023 February -1.2 2023 March -2.6 2023 April -4.7 2023 May -5.8 2023 June -5.7 2023 July -5.5 2023 August -4.7 2023 September -3.4 2023 October -2.1 2023 November -0.6 2023 December 1.9 2024 January 1.8 2024 February 4.3 2024 March 5.4 2024 April 7.5 2024 May 8.6 2024 June 9.7 2024 July 10.6 2024 August 11.2 2024 September 11.4 2024 October 11.5 2024 November 11.9 2024 December 11 2025 January 11.5 2025 February 10.6 2025 March 10.6 2025 April 10.2 2025 May 9.7 2025 June 9.3 2025 July 8.6 2025 August 7.9 2025 September 7 2025 October 6.6 Source: CBS, Kadaster

House prices increased by 0.5 percent month on month

Relative to September, the price index for existing owner-occupied homes increased by 0.5 percent in October. House prices reached a low in June 2013; they subsequently followed an upward trajectory until August 2022. That trend was reversed and prices fell until June 2023, but since then house prices have been on the rise again. In October 2025, they were 14.5 percent higher than at their previous peak in July 2022, on average.

Download CSV Show datatable Price index of existing owner-occupied dwellings Year Month (2020=100) (2020=100) 2021 November 124 2021 December 123.7 2022 January 127.4 2022 February 127.9 2022 March 129.3 2022 April 130.7 2022 May 132.3 2022 June 132.4 2022 July 132.9 2022 August 132.7 2022 September 131.7 2022 October 130.9 2022 November 129.6 2022 December 126.5 2023 January 128.2 2023 February 126.4 2023 March 125.9 2023 April 124.6 2023 May 124.6 2023 June 124.9 2023 July 125.6 2023 August 126.4 2023 September 127.2 2023 October 128.1 2023 November 128.7 2023 December 129 2024 January 130.5 2024 February 131.8 2024 March 132.7 2024 April 133.9 2024 May 135.4 2024 June 137.1 2024 July 139 2024 August 140.5 2024 September 141.7 2024 October 142.8 2024 November 144.1 2024 December 143.1 2025 January 145.5 2025 February 145.7 2025 March 146.7 2025 April 147.6 2025 May 148.5 2025 June 149.8 2025 July 150.9 2025 August 151.6 2025 September 151.6 2025 October 152.3 Source: CBS, Kadaster

More housing transactions in October

According to The Netherlands’ Cadastre, the total number of housing transactions recorded in the month of October was 21,849, a year-on-year increase of 20.5 percent. In the first ten months of this year, a total of 193,317 homes changed owners – a year-on-year increase of over 17 percent.

In October, the average transaction price for owner-occupied homes was 498,996 euros. The average selling price may show a different trend than the price index for existing owner-occupied homes published by CBS and The Netherlands’ Cadastre, Land Registry and Mapping Agency. Unlike the price index, the average transaction price does not take into account differences in the quality of homes. In order to determine price changes for existing owner-occupied homes, it is therefore better to look at the price index.