House prices up by nearly 7 percent in October, year on year
|Year
|Month
|Change (year-on-year % change price index)
|2021
|November
|20
|2021
|December
|20.2
|2022
|January
|20.9
|2022
|February
|20
|2022
|March
|19.4
|2022
|April
|19.6
|2022
|May
|18.4
|2022
|June
|16.4
|2022
|July
|14.2
|2022
|August
|11.6
|2022
|September
|9.1
|2022
|October
|7.5
|2022
|November
|4.5
|2022
|December
|2.2
|2023
|January
|0.7
|2023
|February
|-1.2
|2023
|March
|-2.6
|2023
|April
|-4.7
|2023
|May
|-5.8
|2023
|June
|-5.7
|2023
|July
|-5.5
|2023
|August
|-4.7
|2023
|September
|-3.4
|2023
|October
|-2.1
|2023
|November
|-0.6
|2023
|December
|1.9
|2024
|January
|1.8
|2024
|February
|4.3
|2024
|March
|5.4
|2024
|April
|7.5
|2024
|May
|8.6
|2024
|June
|9.7
|2024
|July
|10.6
|2024
|August
|11.2
|2024
|September
|11.4
|2024
|October
|11.5
|2024
|November
|11.9
|2024
|December
|11
|2025
|January
|11.5
|2025
|February
|10.6
|2025
|March
|10.6
|2025
|April
|10.2
|2025
|May
|9.7
|2025
|June
|9.3
|2025
|July
|8.6
|2025
|August
|7.9
|2025
|September
|7
|2025
|October
|6.6
|Source: CBS, Kadaster
House prices increased by 0.5 percent month on month
Relative to September, the price index for existing owner-occupied homes increased by 0.5 percent in October. House prices reached a low in June 2013; they subsequently followed an upward trajectory until August 2022. That trend was reversed and prices fell until June 2023, but since then house prices have been on the rise again. In October 2025, they were 14.5 percent higher than at their previous peak in July 2022, on average.
|Year
|Month
|(2020=100) (2020=100)
|2021
|November
|124
|2021
|December
|123.7
|2022
|January
|127.4
|2022
|February
|127.9
|2022
|March
|129.3
|2022
|April
|130.7
|2022
|May
|132.3
|2022
|June
|132.4
|2022
|July
|132.9
|2022
|August
|132.7
|2022
|September
|131.7
|2022
|October
|130.9
|2022
|November
|129.6
|2022
|December
|126.5
|2023
|January
|128.2
|2023
|February
|126.4
|2023
|March
|125.9
|2023
|April
|124.6
|2023
|May
|124.6
|2023
|June
|124.9
|2023
|July
|125.6
|2023
|August
|126.4
|2023
|September
|127.2
|2023
|October
|128.1
|2023
|November
|128.7
|2023
|December
|129
|2024
|January
|130.5
|2024
|February
|131.8
|2024
|March
|132.7
|2024
|April
|133.9
|2024
|May
|135.4
|2024
|June
|137.1
|2024
|July
|139
|2024
|August
|140.5
|2024
|September
|141.7
|2024
|October
|142.8
|2024
|November
|144.1
|2024
|December
|143.1
|2025
|January
|145.5
|2025
|February
|145.7
|2025
|March
|146.7
|2025
|April
|147.6
|2025
|May
|148.5
|2025
|June
|149.8
|2025
|July
|150.9
|2025
|August
|151.6
|2025
|September
|151.6
|2025
|October
|152.3
More housing transactions in October
According to The Netherlands’ Cadastre, the total number of housing transactions recorded in the month of October was 21,849, a year-on-year increase of 20.5 percent. In the first ten months of this year, a total of 193,317 homes changed owners – a year-on-year increase of over 17 percent.
In October, the average transaction price for owner-occupied homes was 498,996 euros. The average selling price may show a different trend than the price index for existing owner-occupied homes published by CBS and The Netherlands’ Cadastre, Land Registry and Mapping Agency. Unlike the price index, the average transaction price does not take into account differences in the quality of homes. In order to determine price changes for existing owner-occupied homes, it is therefore better to look at the price index.
|Year
|Month
|Change (year-on-year % change)
|2021
|November
|-13
|2021
|December
|-21.6
|2022
|January
|-42.7
|2022
|February
|-16.8
|2022
|March
|-37.3
|2022
|April
|-15.7
|2022
|May
|-2.3
|2022
|June
|-11.6
|2022
|July
|-13.8
|2022
|August
|-4.9
|2022
|September
|0.3
|2022
|October
|-8.2
|2022
|November
|-5.6
|2022
|December
|3.8
|2023
|January
|-6.6
|2023
|February
|-15.5
|2023
|March
|-2.4
|2023
|April
|-19.8
|2023
|May
|-4.1
|2023
|June
|5.9
|2023
|July
|-9.1
|2023
|August
|-2.9
|2023
|September
|-8.7
|2023
|October
|5.7
|2023
|November
|0.7
|2023
|December
|-8.3
|2024
|January
|10.1
|2024
|February
|16.5
|2024
|March
|4.7
|2024
|April
|22.4
|2024
|May
|16.5
|2024
|June
|-11.6
|2024
|July
|24.7
|2024
|August
|12.4
|2024
|September
|9.5
|2024
|October
|15.4
|2024
|November
|17.9
|2024
|December
|21.8
|2025
|January
|23.9
|2025
|February
|18.4
|2025
|March
|6.4
|2025
|April
|20.6
|2025
|May
|11.5
|2025
|June
|28.8
|2025
|July
|13.9
|2025
|August
|8.6
|2025
|September
|24.5
|2025
|October
|20.5
