Sharpest drop in motor fuel prices since 2008

In March 2020 - when the COVID-19 crisis erupted in the Netherlands - fuel prices at petrol stations fell by 6.1 percent on average relative to the previous month; it was the sharpest drop since 2008. Statistics Netherlands (CBS) reports this based on data from Travelcard Nederland B.V.

Show datatable Download CSV Motor fuel prices, monthly changes (% price change) Maand Motor fuels January 2008 0,7 February 2008 0,7 March 2008 1,2 April 2008 2,4 May 2008 4,5 June 2008 3,1 July 2008 -0,4 August 2008 -3,9 September 2008 -1,0 October 2008 -8,5 November 2008 -9,4 December 2008 -6,8 January 2009 2,9 February 2009 3,3 March 2009 -0,3 April 2009 2,2 May 2009 3,2 June 2009 4,2 July 2009 -2,9 August 2009 3,4 September 2009 -2,9 October 2009 0,5 November 2009 2,0 December 2009 -0,7 January 2010 3,5 February 2010 0,4 March 2010 3,6 April 2010 1,8 May 2010 -0,3 June 2010 -0,2 July 2010 -1,5 August 2010 -0,5 September 2010 0,5 October 2010 0,0 November 2010 1,1 December 2010 4,3 January 2011 1,7 February 2011 0,3 March 2011 2,4 April 2011 2,9 May 2011 -0,6 June 2011 -2,0 July 2011 0,8 August 2011 -1,3 September 2011 2,0 October 2011 -1,7 November 2011 -0,4 December 2011 0,1 January 2012 4,0 February 2012 2,0 March 2012 2,9 April 2012 1,4 May 2012 -2,9 June 2012 -2,5 July 2012 1,1 August 2012 3,1 September 2012 2,0 October 2012 -0,1 November 2012 -2,2 December 2012 -1,9 January 2013 0,6 February 2013 2,2 March 2013 -1,0 April 2013 -1,6 May 2013 -1,5 June 2013 0,4 July 2013 1,4 August 2013 0,6 September 2013 -0,1 October 2013 -3,0 November 2013 -1,2 December 2013 0,8 January 2014 0,8 February 2014 0,2 March 2014 -0,7 April 2014 1,8 May 2014 0,3 June 2014 1,3 July 2014 -0,4 August 2014 -1,7 September 2014 0,6 October 2014 -2,7 November 2014 -2,7 December 2014 -5,4 January 2015 -5,0 February 2015 3,6 March 2015 4,0 April 2015 1,3 May 2015 1,6 June 2015 0,4 July 2015 -0,4 August 2015 -4,8 September 2015 -3,6 October 2015 -1,6 November 2015 1,6 December 2015 -3,8 January 2016 -2,8 February 2016 -2,1 March 2016 1,7 April 2016 3,2 May 2016 2,4 June 2016 1,8 July 2016 -2,9 August 2016 -0,8 September 2016 1,9 October 2016 2,3 November 2016 -0,9 December 2016 3,5 January 2017 1,3 February 2017 0,8 March 2017 -2,0 April 2017 1,4 May 2017 -2,8 June 2017 -1,6 July 2017 -0,4 August 2017 1,4 September 2017 2,2 October 2017 -0,9 November 2017 3,1 December 2017 -1,0 January 2018 1,8 February 2018 -1,8 March 2018 -1,0 April 2018 3,9 May 2018 3,8 June 2018 -0,3 July 2018 -0,1 August 2018 1,1 September 2018 0,3 October 2018 -0,5 November 2018 -4,1 December 2018 -4,8 January 2019 1,9 February 2019 2,4 March 2019 2,3 April 2019 4,3 May 2019 1,2 June 2019 -3,7 July 2019 0,6 August 2019 -1,3 September 2019 0,3 October 2019 -0,1 November 2019 0,8 December 2019 0,6 January 2020 2,1 February 2020 -2,4 March 2020 -6,1

This drop is the sharpest seen since November 2008 at the time of the financial crisis, when fuel prices plummeted by 9.4 percent on a monthly basis. The graph above shows the average price development for the three types of fuel (petrol, diesel and LPG) combined.

Petrol price drop continued in April

Aside from monthly prices, CBS also publishes daily prices of motor fuels. On 10 March 2020, the daily price of petrol collapsed by 2.3 eurocents per litre, the sharpest drop since 17 October 2008. From 31 March onwards, the daily price of petrol dropped again by 2 percent, ending at 1.47 euros per litre on 20 April. However, the current price is still above the 2008 level. The lowest point then was 1.15 euros for one litre of petrol.

Show datatable Download CSV Consumer prices of motor fuels (EUR per litre) Datum Petrol Euro 95 Diesel LPG Tuesday 1 January 2008 1,480 1,165 0,629 Wednesday 2 January 2008 1,483 1,166 0,630 Thursday 3 January 2008 1,489 1,169 0,629 Friday 4 January 2008 1,496 1,172 0,632 Saturday 5 January 2008 1,500 1,173 0,630 Sunday 6 January 2008 1,499 1,173 0,630 Monday 7 January 2008 1,499 1,173 0,630 Tuesday 8 January 2008 1,497 1,170 0,628 Wednesday 9 January 2008 1,492 1,167 0,630 Thursday 10 January 2008 1,491 1,165 0,630 Friday 11 January 2008 1,483 1,158 0,631 Saturday 12 January 2008 1,469 1,145 0,632 Sunday 13 January 2008 1,468 1,143 0,631 Monday 14 January 2008 1,468 1,143 0,631 Tuesday 15 January 2008 1,462 1,140 0,629 Wednesday 16 January 2008 1,458 1,138 0,627 Thursday 17 January 2008 1,448 1,133 0,624 Friday 18 January 2008 1,447 1,133 0,621 Saturday 19 January 2008 1,445 1,132 0,621 Sunday 20 January 2008 1,444 1,131 0,623 Monday 21 January 2008 1,444 1,132 0,622 Tuesday 22 January 2008 1,444 1,132 0,620 Wednesday 23 January 2008 1,439 1,127 0,615 Thursday 24 January 2008 1,437 1,125 0,616 Friday 25 January 2008 1,438 1,124 0,617 Saturday 26 January 2008 1,443 1,130 0,617 Sunday 27 January 2008 1,444 1,130 0,614 Monday 28 January 2008 1,444 1,131 0,617 Tuesday 29 January 2008 1,447 1,130 0,617 Wednesday 30 January 2008 1,448 1,136 0,609 Thursday 31 January 2008 1,449 1,137 0,608 Friday 1 February 2008 1,450 1,138 0,608 Saturday 2 February 2008 1,447 1,134 0,609 Sunday 3 February 2008 1,447 1,133 0,609 Monday 4 February 2008 1,446 1,134 0,607 Tuesday 5 February 2008 1,439 1,128 0,607 Wednesday 6 February 2008 1,437 1,126 0,605 Thursday 7 February 2008 1,436 1,127 0,605 Friday 8 February 2008 1,436 1,126 0,606 Saturday 9 February 2008 1,449 1,141 0,603 Sunday 10 February 2008 1,448 1,142 0,604 Monday 11 February 2008 1,447 1,142 0,602 Tuesday 12 February 2008 1,463 1,155 0,602 Wednesday 13 February 2008 1,473 1,170 0,602 Thursday 14 February 2008 1,474 1,172 0,601 Friday 15 February 2008 1,480 1,180 0,600 Saturday 16 February 2008 1,487 1,182 0,599 Sunday 17 February 2008 1,487 1,182 0,601 Monday 18 February 2008 1,487 1,182 0,599 Tuesday 19 February 2008 1,492 1,186 0,602 Wednesday 20 February 2008 1,500 1,197 0,600 Thursday 21 February 2008 1,504 1,202 0,600 Friday 22 February 2008 1,506 1,202 0,600 Saturday 23 February 2008 1,505 1,204 0,602 Sunday 24 February 2008 1,504 1,203 0,599 Monday 25 February 2008 1,504 1,204 0,599 Tuesday 26 February 2008 1,504 1,205 0,599 Wednesday 27 February 2008 1,502 1,205 0,601 Thursday 28 February 2008 1,503 1,205 0,604 Friday 29 February 2008 1,498 1,202 0,605 Saturday 1 March 2008 1,492 1,204 0,604 Sunday 2 March 2008 1,492 1,204 0,603 Monday 3 March 2008 1,491 1,204 0,601 Tuesday 4 March 2008 1,489 1,207 0,605 Wednesday 5 March 2008 1,490 1,219 0,603 Thursday 6 March 2008 1,486 1,227 0,605 Friday 7 March 2008 1,486 1,241 0,606 Saturday 8 March 2008 1,484 1,243 0,603 Sunday 9 March 2008 1,483 1,242 0,603 Monday 10 March 2008 1,484 1,243 0,605 Tuesday 11 March 2008 1,485 1,244 0,605 Wednesday 12 March 2008 1,486 1,252 0,600 Thursday 13 March 2008 1,486 1,254 0,601 Friday 14 March 2008 1,485 1,255 0,602 Saturday 15 March 2008 1,483 1,258 0,602 Sunday 16 March 2008 1,482 1,257 0,596 Monday 17 March 2008 1,481 1,258 0,600 Tuesday 18 March 2008 1,481 1,258 0,599 Wednesday 19 March 2008 1,465 1,250 0,598 Thursday 20 March 2008 1,459 1,243 0,599 Friday 21 March 2008 1,454 1,230 0,602 Saturday 22 March 2008 1,456 1,225 0,598 Sunday 23 March 2008 1,455 1,224 0,598 Monday 24 March 2008 1,456 1,224 0,599 Tuesday 25 March 2008 1,456 1,224 0,600 Wednesday 26 March 2008 1,462 1,213 0,597 Thursday 27 March 2008 1,472 1,203 0,592 Friday 28 March 2008 1,481 1,209 0,592 Saturday 29 March 2008 1,491 1,225 0,591 Sunday 30 March 2008 1,491 1,226 0,588 Monday 31 March 2008 1,491 1,227 0,589 Tuesday 1 April 2008 1,493 1,228 0,588 Wednesday 2 April 2008 1,491 1,218 0,588 Thursday 3 April 2008 1,490 1,214 0,590 Friday 4 April 2008 1,494 1,216 0,588 Saturday 5 April 2008 1,502 1,220 0,586 Sunday 6 April 2008 1,501 1,219 0,589 Monday 7 April 2008 1,503 1,220 0,591 Tuesday 8 April 2008 1,507 1,230 0,589 Wednesday 9 April 2008 1,507 1,241 0,588 Thursday 10 April 2008 1,507 1,241 0,587 Friday 11 April 2008 1,510 1,256 0,584 Saturday 12 April 2008 1,510 1,256 0,583 Sunday 13 April 2008 1,510 1,256 0,583 Monday 14 April 2008 1,510 1,258 0,588 Tuesday 15 April 2008 1,511 1,258 0,588 Wednesday 16 April 2008 1,512 1,264 0,589 Thursday 17 April 2008 1,511 1,270 0,590 Friday 18 April 2008 1,520 1,274 0,590 Saturday 19 April 2008 1,526 1,277 0,586 Sunday 20 April 2008 1,526 1,277 0,588 Monday 21 April 2008 1,526 1,277 0,591 Tuesday 22 April 2008 1,530 1,278 0,588 Wednesday 23 April 2008 1,528 1,278 0,588 Thursday 24 April 2008 1,530 1,277 0,587 Friday 25 April 2008 1,537 1,284 0,587 Saturday 26 April 2008 1,540 1,299 0,590 Sunday 27 April 2008 1,541 1,301 0,589 Monday 28 April 2008 1,541 1,302 0,590 Tuesday 29 April 2008 1,547 1,309 0,594 Wednesday 30 April 2008 1,544 1,314 0,594 Thursday 1 May 2008 1,543 1,314 0,589 Friday 2 May 2008 1,544 1,314 0,591 Saturday 3 May 2008 1,532 1,302 0,593 Sunday 4 May 2008 1,531 1,302 0,593 Monday 5 May 2008 1,531 1,302 0,592 Tuesday 6 May 2008 1,530 1,298 0,596 Wednesday 7 May 2008 1,546 1,302 0,603 Thursday 8 May 2008 1,553 1,312 0,603 Friday 9 May 2008 1,560 1,327 0,603 Saturday 10 May 2008 1,570 1,352 0,606 Sunday 11 May 2008 1,570 1,352 0,607 Monday 12 May 2008 1,571 1,352 0,607 Tuesday 13 May 2008 1,571 1,354 0,606 Wednesday 14 May 2008 1,571 1,360 0,610 Thursday 15 May 2008 1,575 1,383 0,617 Friday 16 May 2008 1,578 1,395 0,619 Saturday 17 May 2008 1,579 1,396 0,619 Sunday 18 May 2008 1,578 1,396 0,621 Monday 19 May 2008 1,579 1,397 0,619 Tuesday 20 May 2008 1,578 1,398 0,619 Wednesday 21 May 2008 1,578 1,395 0,621 Thursday 22 May 2008 1,580 1,398 0,625 Friday 23 May 2008 1,603 1,423 0,626 Saturday 24 May 2008 1,608 1,431 0,622 Sunday 25 May 2008 1,608 1,431 0,621 Monday 26 May 2008 1,609 1,432 0,623 Tuesday 27 May 2008 1,608 1,437 0,626 Wednesday 28 May 2008 1,609 1,437 0,621 Thursday 29 May 2008 1,605 1,428 0,620 Friday 30 May 2008 1,609 1,422 0,624 Saturday 31 May 2008 1,611 1,405 0,623 Sunday 1 June 2008 1,611 1,402 0,624 Monday 2 June 2008 1,611 1,403 0,623 Tuesday 3 June 2008 1,609 1,386 0,625 Wednesday 4 June 2008 1,610 1,381 0,623 Thursday 5 June 2008 1,611 1,381 0,624 Friday 6 June 2008 1,602 1,372 0,621 Saturday 7 June 2008 1,615 1,389 0,623 Sunday 8 June 2008 1,614 1,389 0,618 Monday 9 June 2008 1,616 1,389 0,623 Tuesday 10 June 2008 1,633 1,409 0,623 Wednesday 11 June 2008 1,637 1,420 0,623 Thursday 12 June 2008 1,635 1,419 0,621 Friday 13 June 2008 1,634 1,415 0,622 Saturday 14 June 2008 1,641 1,416 0,628 Sunday 15 June 2008 1,642 1,418 0,633 Monday 16 June 2008 1,644 1,420 0,629 Tuesday 17 June 2008 1,643 1,416 0,631 Wednesday 18 June 2008 1,634 1,407 0,634 Thursday 19 June 2008 1,632 1,403 0,639 Friday 20 June 2008 1,633 1,400 0,639 Saturday 21 June 2008 1,631 1,394 0,638 Sunday 22 June 2008 1,631 1,393 0,639 Monday 23 June 2008 1,631 1,393 0,643 Tuesday 24 June 2008 1,636 1,394 0,640 Wednesday 25 June 2008 1,636 1,395 0,643 Thursday 26 June 2008 1,635 1,393 0,641 Friday 27 June 2008 1,627 1,388 0,641 Saturday 28 June 2008 1,631 1,395 0,647 Sunday 29 June 2008 1,631 1,394 0,648 Monday 30 June 2008 1,630 1,396 0,647 Tuesday 1 July 2008 1,633 1,428 0,663 Wednesday 2 July 2008 1,638 1,435 0,669 Thursday 3 July 2008 1,638 1,436 0,666 Friday 4 July 2008 1,640 1,452 0,664 Saturday 5 July 2008 1,644 1,459 0,667 Sunday 6 July 2008 1,643 1,459 0,664 Monday 7 July 2008 1,643 1,461 0,667 Tuesday 8 July 2008 1,643 1,460 0,672 Wednesday 9 July 2008 1,635 1,444 0,675 Thursday 10 July 2008 1,631 1,439 0,675 Friday 11 July 2008 1,625 1,433 0,677 Saturday 12 July 2008 1,641 1,452 0,679 Sunday 13 July 2008 1,640 1,452 0,676 Monday 14 July 2008 1,642 1,454 0,678 Tuesday 15 July 2008 1,641 1,454 0,677 Wednesday 16 July 2008 1,642 1,457 0,676 Thursday 17 July 2008 1,631 1,448 0,680 Friday 18 July 2008 1,619 1,436 0,680 Saturday 19 July 2008 1,608 1,419 0,680 Sunday 20 July 2008 1,607 1,418 0,679 Monday 21 July 2008 1,605 1,417 0,675 Tuesday 22 July 2008 1,598 1,410 0,678 Wednesday 23 July 2008 1,593 1,404 0,674 Thursday 24 July 2008 1,579 1,393 0,671 Friday 25 July 2008 1,570 1,381 0,673 Saturday 26 July 2008 1,564 1,374 0,668 Sunday 27 July 2008 1,564 1,374 0,669 Monday 28 July 2008 1,564 1,374 0,669 Tuesday 29 July 2008 1,563 1,371 0,666 Wednesday 30 July 2008 1,563 1,370 0,660 Thursday 31 July 2008 1,555 1,363 0,662 Friday 1 August 2008 1,556 1,363 0,659 Saturday 2 August 2008 1,551 1,354 0,654 Sunday 3 August 2008 1,551 1,353 0,655 Monday 4 August 2008 1,550 1,353 0,657 Tuesday 5 August 2008 1,559 1,350 0,657 Wednesday 6 August 2008 1,554 1,332 0,649 Thursday 7 August 2008 1,551 1,323 0,649 Friday 8 August 2008 1,551 1,318 0,648 Saturday 9 August 2008 1,551 1,314 0,648 Sunday 10 August 2008 1,550 1,314 0,645 Monday 11 August 2008 1,550 1,313 0,646 Tuesday 12 August 2008 1,549 1,312 0,643 Wednesday 13 August 2008 1,547 1,307 0,636 Thursday 14 August 2008 1,546 1,304 0,638 Friday 15 August 2008 1,552 1,304 0,635 Saturday 16 August 2008 1,552 1,304 0,631 Sunday 17 August 2008 1,551 1,304 0,636 Monday 18 August 2008 1,552 1,304 0,631 Tuesday 19 August 2008 1,550 1,304 0,635 Wednesday 20 August 2008 1,547 1,302 0,626 Thursday 21 August 2008 1,549 1,308 0,628 Friday 22 August 2008 1,552 1,312 0,627 Saturday 23 August 2008 1,572 1,326 0,626 Sunday 24 August 2008 1,571 1,327 0,627 Monday 25 August 2008 1,572 1,328 0,625 Tuesday 26 August 2008 1,570 1,323 0,623 Wednesday 27 August 2008 1,571 1,321 0,626 Thursday 28 August 2008 1,571 1,322 0,627 Friday 29 August 2008 1,583 1,333 0,627 Saturday 30 August 2008 1,580 1,331 0,631 Sunday 31 August 2008 1,580 1,330 0,631 Monday 1 September 2008 1,581 1,330 0,631 Tuesday 2 September 2008 1,581 1,324 0,635 Wednesday 3 September 2008 1,563 1,308 0,642 Thursday 4 September 2008 1,554 1,304 0,644 Friday 5 September 2008 1,553 1,303 0,644 Saturday 6 September 2008 1,553 1,299 0,646 Sunday 7 September 2008 1,552 1,299 0,645 Monday 8 September 2008 1,553 1,299 0,648 Tuesday 9 September 2008 1,561 1,300 0,648 Wednesday 10 September 2008 1,561 1,299 0,659 Thursday 11 September 2008 1,562 1,296 0,656 Friday 12 September 2008 1,571 1,295 0,654 Saturday 13 September 2008 1,582 1,302 0,654 Sunday 14 September 2008 1,581 1,302 0,657 Monday 15 September 2008 1,582 1,302 0,655 Tuesday 16 September 2008 1,563 1,287 0,654 Wednesday 17 September 2008 1,541 1,272 0,662 Thursday 18 September 2008 1,524 1,269 0,665 Friday 19 September 2008 1,511 1,267 0,663 Saturday 20 September 2008 1,510 1,269 0,659 Sunday 21 September 2008 1,510 1,268 0,664 Monday 22 September 2008 1,510 1,270 0,665 Tuesday 23 September 2008 1,521 1,278 0,660 Wednesday 24 September 2008 1,530 1,286 0,651 Thursday 25 September 2008 1,531 1,289 0,649 Friday 26 September 2008 1,530 1,288 0,647 Saturday 27 September 2008 1,522 1,288 0,643 Sunday 28 September 2008 1,521 1,288 0,645 Monday 29 September 2008 1,521 1,289 0,642 Tuesday 30 September 2008 1,519 1,286 0,644 Wednesday 1 October 2008 1,505 1,283 0,636 Thursday 2 October 2008 1,509 1,287 0,630 Friday 3 October 2008 1,507 1,287 0,632 Saturday 4 October 2008 1,496 1,281 0,626 Sunday 5 October 2008 1,494 1,280 0,627 Monday 6 October 2008 1,494 1,280 0,629 Tuesday 7 October 2008 1,481 1,261 0,627 Wednesday 8 October 2008 1,474 1,245 0,627 Thursday 9 October 2008 1,457 1,229 0,625 Friday 10 October 2008 1,453 1,222 0,627 Saturday 11 October 2008 1,434 1,199 0,626 Sunday 12 October 2008 1,434 1,199 0,624 Monday 13 October 2008 1,432 1,197 0,626 Tuesday 14 October 2008 1,415 1,189 0,624 Wednesday 15 October 2008 1,413 1,193 0,621 Thursday 16 October 2008 1,397 1,178 0,612 Friday 17 October 2008 1,373 1,163 0,608 Saturday 18 October 2008 1,358 1,152 0,611 Sunday 19 October 2008 1,356 1,152 0,613 Monday 20 October 2008 1,355 1,151 0,605 Tuesday 21 October 2008 1,356 1,155 0,608 Wednesday 22 October 2008 1,359 1,163 0,584 Thursday 23 October 2008 1,358 1,164 0,585 Friday 24 October 2008 1,356 1,160 0,578 Saturday 25 October 2008 1,337 1,145 0,573 Sunday 26 October 2008 1,337 1,144 0,576 Monday 27 October 2008 1,337 1,143 0,572 Tuesday 28 October 2008 1,331 1,140 0,564 Wednesday 29 October 2008 1,330 1,141 0,551 Thursday 30 October 2008 1,329 1,144 0,547 Friday 31 October 2008 1,328 1,144 0,540 Saturday 1 November 2008 1,316 1,138 0,538 Sunday 2 November 2008 1,315 1,138 0,538 Monday 3 November 2008 1,315 1,138 0,538 Tuesday 4 November 2008 1,310 1,147 0,539 Wednesday 5 November 2008 1,298 1,146 0,533 Thursday 6 November 2008 1,301 1,151 0,533 Friday 7 November 2008 1,297 1,143 0,528 Saturday 8 November 2008 1,291 1,141 0,530 Sunday 9 November 2008 1,290 1,140 0,528 Monday 10 November 2008 1,290 1,140 0,529 Tuesday 11 November 2008 1,293 1,143 0,532 Wednesday 12 November 2008 1,291 1,136 0,514 Thursday 13 November 2008 1,286 1,125 0,515 Friday 14 November 2008 1,280 1,107 0,512 Saturday 15 November 2008 1,280 1,102 0,516 Sunday 16 November 2008 1,279 1,102 0,509 Monday 17 November 2008 1,279 1,102 0,514 Tuesday 18 November 2008 1,273 1,096 0,506 Wednesday 19 November 2008 1,256 1,083 0,503 Thursday 20 November 2008 1,249 1,078 0,492 Friday 21 November 2008 1,235 1,069 0,486 Saturday 22 November 2008 1,223 1,058 0,487 Sunday 23 November 2008 1,222 1,058 0,487 Monday 24 November 2008 1,221 1,057 0,490 Tuesday 25 November 2008 1,220 1,057 0,483 Wednesday 26 November 2008 1,222 1,057 0,481 Thursday 27 November 2008 1,225 1,057 0,476 Friday 28 November 2008 1,234 1,056 0,475 Saturday 29 November 2008 1,240 1,058 0,473 Sunday 30 November 2008 1,239 1,057 0,473 Monday 1 December 2008 1,241 1,058 0,474 Tuesday 2 December 2008 1,245 1,057 0,472 Wednesday 3 December 2008 1,236 1,044 0,465 Thursday 4 December 2008 1,226 1,031 0,465 Friday 5 December 2008 1,215 1,026 0,459 Saturday 6 December 2008 1,206 1,011 0,459 Sunday 7 December 2008 1,204 1,011 0,462 Monday 8 December 2008 1,205 1,010 0,463 Tuesday 9 December 2008 1,201 1,000 0,462 Wednesday 10 December 2008 1,200 0,994 0,456 Thursday 11 December 2008 1,196 0,990 0,457 Friday 12 December 2008 1,194 0,985 0,460 Saturday 13 December 2008 1,199 0,980 0,457 Sunday 14 December 2008 1,199 0,979 0,459 Monday 15 December 2008 1,199 0,979 0,459 Tuesday 16 December 2008 1,203 0,989 0,454 Wednesday 17 December 2008 1,202 0,982 0,451 Thursday 18 December 2008 1,200 0,977 0,452 Friday 19 December 2008 1,185 0,959 0,446 Saturday 20 December 2008 1,182 0,954 0,454 Sunday 21 December 2008 1,181 0,953 0,449 Monday 22 December 2008 1,182 0,953 0,451 Tuesday 23 December 2008 1,181 0,950 0,447 Wednesday 24 December 2008 1,166 0,942 0,437 Thursday 25 December 2008 1,153 0,934 0,450 Friday 26 December 2008 1,153 0,933 0,441 Saturday 27 December 2008 1,153 0,934 0,436 Sunday 28 December 2008 1,152 0,932 0,438 Monday 29 December 2008 1,152 0,932 0,439 Tuesday 30 December 2008 1,151 0,931 0,440 Wednesday 31 December 2008 1,152 0,930 0,440 Thursday 1 January 2009 1,161 0,935 0,440 Friday 2 January 2009 1,163 0,936 0,435 Saturday 3 January 2009 1,178 0,950 0,439 Sunday 4 January 2009 1,177 0,951 0,439 Monday 5 January 2009 1,179 0,951 0,438 Tuesday 6 January 2009 1,203 0,977 0,436 Wednesday 7 January 2009 1,234 1,011 0,435 Thursday 8 January 2009 1,240 1,017 0,438 Friday 9 January 2009 1,238 1,012 0,447 Saturday 10 January 2009 1,227 0,994 0,452 Sunday 11 January 2009 1,227 0,994 0,453 Monday 12 January 2009 1,227 0,993 0,461 Tuesday 13 January 2009 1,226 0,981 0,469 Wednesday 14 January 2009 1,232 0,983 0,483 Thursday 15 January 2009 1,243 0,990 0,488 Friday 16 January 2009 1,244 0,993 0,494 Saturday 17 January 2009 1,251 0,991 0,487 Sunday 18 January 2009 1,251 0,990 0,492 Monday 19 January 2009 1,251 0,990 0,493 Tuesday 20 January 2009 1,250 0,978 0,496 Wednesday 21 January 2009 1,250 0,973 0,494 Thursday 22 January 2009 1,250 0,970 0,497 Friday 23 January 2009 1,251 0,969 0,502 Saturday 24 January 2009 1,248 0,968 0,502 Sunday 25 January 2009 1,247 0,966 0,501 Monday 26 January 2009 1,248 0,968 0,499 Tuesday 27 January 2009 1,250 0,974 0,504 Wednesday 28 January 2009 1,252 0,975 0,510 Thursday 29 January 2009 1,251 0,973 0,508 Friday 30 January 2009 1,250 0,972 0,504 Saturday 31 January 2009 1,265 0,986 0,514 Sunday 1 February 2009 1,264 0,985 0,510 Monday 2 February 2009 1,266 0,987 0,514 Tuesday 3 February 2009 1,271 0,988 0,516 Wednesday 4 February 2009 1,268 0,986 0,522 Thursday 5 February 2009 1,267 0,983 0,523 Friday 6 February 2009 1,272 0,981 0,531 Saturday 7 February 2009 1,280 0,983 0,534 Sunday 8 February 2009 1,279 0,983 0,529 Monday 9 February 2009 1,279 0,983 0,535 Tuesday 10 February 2009 1,284 0,984 0,538 Wednesday 11 February 2009 1,290 0,985 0,541 Thursday 12 February 2009 1,293 0,981 0,541 Friday 13 February 2009 1,297 0,979 0,542 Saturday 14 February 2009 1,294 0,976 0,541 Sunday 15 February 2009 1,294 0,975 0,545 Monday 16 February 2009 1,293 0,976 0,538 Tuesday 17 February 2009 1,289 0,975 0,543 Wednesday 18 February 2009 1,289 0,973 0,540 Thursday 19 February 2009 1,280 0,966 0,537 Friday 20 February 2009 1,271 0,959 0,534 Saturday 21 February 2009 1,265 0,957 0,536 Sunday 22 February 2009 1,264 0,956 0,534 Monday 23 February 2009 1,263 0,957 0,531 Tuesday 24 February 2009 1,264 0,957 0,535 Wednesday 25 February 2009 1,259 0,957 0,530 Thursday 26 February 2009 1,258 0,957 0,528 Friday 27 February 2009 1,261 0,958 0,528 Saturday 28 February 2009 1,274 0,963 0,527 Sunday 1 March 2009 1,274 0,963 0,528 Monday 2 March 2009 1,274 0,963 0,529 Tuesday 3 March 2009 1,279 0,962 0,530 Wednesday 4 March 2009 1,277 0,957 0,520 Thursday 5 March 2009 1,282 0,959 0,518 Friday 6 March 2009 1,282 0,959 0,514 Saturday 7 March 2009 1,282 0,956 0,514 Sunday 8 March 2009 1,281 0,956 0,518 Monday 9 March 2009 1,281 0,956 0,514 Tuesday 10 March 2009 1,282 0,954 0,513 Wednesday 11 March 2009 1,281 0,953 0,508 Thursday 12 March 2009 1,276 0,948 0,501 Friday 13 March 2009 1,267 0,941 0,492 Saturday 14 March 2009 1,268 0,943 0,492 Sunday 15 March 2009 1,268 0,944 0,490 Monday 16 March 2009 1,268 0,944 0,491 Tuesday 17 March 2009 1,264 0,939 0,486 Wednesday 18 March 2009 1,266 0,943 0,479 Thursday 19 March 2009 1,272 0,948 0,472 Friday 20 March 2009 1,279 0,953 0,475 Saturday 21 March 2009 1,276 0,956 0,473 Sunday 22 March 2009 1,277 0,956 0,469 Monday 23 March 2009 1,277 0,956 0,470 Tuesday 24 March 2009 1,282 0,962 0,473 Wednesday 25 March 2009 1,292 0,977 0,468 Thursday 26 March 2009 1,293 0,982 0,463 Friday 27 March 2009 1,300 0,986 0,467 Saturday 28 March 2009 1,304 0,986 0,465 Sunday 29 March 2009 1,303 0,986 0,465 Monday 30 March 2009 1,304 0,986 0,466 Tuesday 31 March 2009 1,305 0,986 0,467 Wednesday 1 April 2009 1,301 0,982 0,458 Thursday 2 April 2009 1,301 0,977 0,463 Friday 3 April 2009 1,302 0,980 0,463 Saturday 4 April 2009 1,305 0,982 0,464 Sunday 5 April 2009 1,304 0,982 0,461 Monday 6 April 2009 1,305 0,982 0,465 Tuesday 7 April 2009 1,309 0,982 0,464 Wednesday 8 April 2009 1,311 0,983 0,460 Thursday 9 April 2009 1,310 0,981 0,462 Friday 10 April 2009 1,312 0,981 0,466 Saturday 11 April 2009 1,312 0,980 0,461 Sunday 12 April 2009 1,310 0,979 0,466 Monday 13 April 2009 1,311 0,980 0,459 Tuesday 14 April 2009 1,311 0,980 0,462 Wednesday 15 April 2009 1,311 0,979 0,460 Thursday 16 April 2009 1,310 0,979 0,464 Friday 17 April 2009 1,315 0,980 0,462 Saturday 18 April 2009 1,322 0,984 0,463 Sunday 19 April 2009 1,321 0,985 0,461 Monday 20 April 2009 1,322 0,985 0,463 Tuesday 21 April 2009 1,320 0,985 0,460 Wednesday 22 April 2009 1,323 0,981 0,461 Thursday 23 April 2009 1,322 0,979 0,460 Friday 24 April 2009 1,320 0,978 0,463 Saturday 25 April 2009 1,316 0,972 0,463 Sunday 26 April 2009 1,315 0,971 0,462 Monday 27 April 2009 1,315 0,972 0,461 Tuesday 28 April 2009 1,314 0,965 0,461 Wednesday 29 April 2009 1,312 0,960 0,457 Thursday 30 April 2009 1,310 0,959 0,461 Friday 1 May 2009 1,311 0,960 0,460 Saturday 2 May 2009 1,311 0,960 0,459 Sunday 3 May 2009 1,311 0,959 0,462 Monday 4 May 2009 1,312 0,960 0,460 Tuesday 5 May 2009 1,320 0,962 0,461 Wednesday 6 May 2009 1,331 0,972 0,454 Thursday 7 May 2009 1,340 0,981 0,455 Friday 8 May 2009 1,354 0,995 0,458 Saturday 9 May 2009 1,364 0,996 0,459 Sunday 10 May 2009 1,363 0,996 0,458 Monday 11 May 2009 1,366 0,997 0,458 Tuesday 12 May 2009 1,364 0,997 0,460 Wednesday 13 May 2009 1,364 0,997 0,459 Thursday 14 May 2009 1,365 0,997 0,463 Friday 15 May 2009 1,364 0,996 0,458 Saturday 16 May 2009 1,364 0,992 0,457 Sunday 17 May 2009 1,364 0,992 0,459 Monday 18 May 2009 1,365 0,992 0,458 Tuesday 19 May 2009 1,372 0,990 0,458 Wednesday 20 May 2009 1,385 0,988 0,459 Thursday 21 May 2009 1,396 0,988 0,462 Friday 22 May 2009 1,397 0,988 0,461 Saturday 23 May 2009 1,390 0,986 0,457 Sunday 24 May 2009 1,388 0,987 0,458 Monday 25 May 2009 1,389 0,988 0,457 Tuesday 26 May 2009 1,385 0,984 0,459 Wednesday 27 May 2009 1,378 0,979 0,462 Thursday 28 May 2009 1,379 0,979 0,462 Friday 29 May 2009 1,382 0,981 0,460 Saturday 30 May 2009 1,386 0,995 0,455 Sunday 31 May 2009 1,386 0,995 0,462 Monday 1 June 2009 1,387 0,996 0,459 Tuesday 2 June 2009 1,387 0,996 0,460 Wednesday 3 June 2009 1,397 1,008 0,459 Thursday 4 June 2009 1,405 1,015 0,464 Friday 5 June 2009 1,413 1,017 0,462 Saturday 6 June 2009 1,420 1,024 0,465 Sunday 7 June 2009 1,420 1,025 0,470 Monday 8 June 2009 1,421 1,024 0,471 Tuesday 9 June 2009 1,420 1,026 0,474 Wednesday 10 June 2009 1,420 1,033 0,488 Thursday 11 June 2009 1,422 1,035 0,489 Friday 12 June 2009 1,433 1,044 0,494 Saturday 13 June 2009 1,442 1,049 0,493 Sunday 14 June 2009 1,441 1,049 0,494 Monday 15 June 2009 1,441 1,049 0,495 Tuesday 16 June 2009 1,443 1,048 0,494 Wednesday 17 June 2009 1,448 1,051 0,498 Thursday 18 June 2009 1,448 1,051 0,504 Friday 19 June 2009 1,443 1,051 0,500 Saturday 20 June 2009 1,436 1,051 0,501 Sunday 21 June 2009 1,435 1,050 0,505 Monday 22 June 2009 1,435 1,051 0,505 Tuesday 23 June 2009 1,421 1,041 0,504 Wednesday 24 June 2009 1,405 1,037 0,510 Thursday 25 June 2009 1,401 1,035 0,507 Friday 26 June 2009 1,398 1,036 0,507 Saturday 27 June 2009 1,397 1,036 0,508 Sunday 28 June 2009 1,397 1,036 0,514 Monday 29 June 2009 1,397 1,036 0,509 Tuesday 30 June 2009 1,398 1,037 0,508 Wednesday 1 July 2009 1,400 1,038 0,508 Thursday 2 July 2009 1,401 1,038 0,506 Friday 3 July 2009 1,391 1,029 0,503 Saturday 4 July 2009 1,382 1,028 0,506 Sunday 5 July 2009 1,380 1,027 0,500 Monday 6 July 2009 1,381 1,027 0,505 Tuesday 7 July 2009 1,373 1,019 0,502 Wednesday 8 July 2009 1,368 1,012 0,502 Thursday 9 July 2009 1,367 1,010 0,504 Friday 10 July 2009 1,363 1,007 0,504 Saturday 11 July 2009 1,359 1,001 0,504 Sunday 12 July 2009 1,358 1,000 0,501 Monday 13 July 2009 1,358 0,999 0,504 Tuesday 14 July 2009 1,358 0,998 0,504 Wednesday 15 July 2009 1,354 0,997 0,499 Thursday 16 July 2009 1,354 0,997 0,500 Friday 17 July 2009 1,355 0,996 0,501 Saturday 18 July 2009 1,356 0,997 0,500 Sunday 19 July 2009 1,356 0,998 0,498 Monday 20 July 2009 1,356 0,999 0,498 Tuesday 21 July 2009 1,363 1,004 0,498 Wednesday 22 July 2009 1,364 1,012 0,492 Thursday 23 July 2009 1,366 1,013 0,490 Friday 24 July 2009 1,377 1,015 0,491 Saturday 25 July 2009 1,387 1,026 0,490 Sunday 26 July 2009 1,387 1,026 0,490 Monday 27 July 2009 1,389 1,027 0,490 Tuesday 28 July 2009 1,397 1,030 0,493 Wednesday 29 July 2009 1,399 1,033 0,495 Thursday 30 July 2009 1,399 1,033 0,497 Friday 31 July 2009 1,398 1,032 0,498 Saturday 1 August 2009 1,402 1,031 0,496 Sunday 2 August 2009 1,402 1,031 0,497 Monday 3 August 2009 1,403 1,031 0,499 Tuesday 4 August 2009 1,418 1,040 0,498 Wednesday 5 August 2009 1,426 1,043 0,499 Thursday 6 August 2009 1,427 1,046 0,506 Friday 7 August 2009 1,429 1,050 0,513 Saturday 8 August 2009 1,431 1,055 0,518 Sunday 9 August 2009 1,430 1,055 0,516 Monday 10 August 2009 1,431 1,055 0,518 Tuesday 11 August 2009 1,435 1,056 0,520 Wednesday 12 August 2009 1,445 1,060 0,519 Thursday 13 August 2009 1,446 1,062 0,519 Friday 14 August 2009 1,446 1,062 0,523 Saturday 15 August 2009 1,435 1,060 0,523 Sunday 16 August 2009 1,434 1,060 0,527 Monday 17 August 2009 1,434 1,060 0,522 Tuesday 18 August 2009 1,422 1,049 0,525 Wednesday 19 August 2009 1,419 1,046 0,526 Thursday 20 August 2009 1,418 1,047 0,528 Friday 21 August 2009 1,419 1,048 0,525 Saturday 22 August 2009 1,416 1,049 0,524 Sunday 23 August 2009 1,415 1,049 0,525 Monday 24 August 2009 1,416 1,049 0,526 Tuesday 25 August 2009 1,415 1,050 0,524 Wednesday 26 August 2009 1,415 1,054 0,526 Thursday 27 August 2009 1,414 1,051 0,526 Friday 28 August 2009 1,409 1,049 0,528 Saturday 29 August 2009 1,410 1,047 0,526 Sunday 30 August 2009 1,409 1,048 0,524 Monday 31 August 2009 1,411 1,049 0,525 Tuesday 1 September 2009 1,409 1,048 0,523 Wednesday 2 September 2009 1,402 1,042 0,526 Thursday 3 September 2009 1,399 1,036 0,527 Friday 4 September 2009 1,398 1,031 0,529 Saturday 5 September 2009 1,394 1,025 0,529 Sunday 6 September 2009 1,393 1,025 0,528 Monday 7 September 2009 1,394 1,026 0,531 Tuesday 8 September 2009 1,388 1,025 0,532 Wednesday 9 September 2009 1,383 1,026 0,532 Thursday 10 September 2009 1,384 1,027 0,534 Friday 11 September 2009 1,383 1,026 0,535 Saturday 12 September 2009 1,380 1,024 0,532 Sunday 13 September 2009 1,380 1,022 0,531 Monday 14 September 2009 1,380 1,024 0,534 Tuesday 15 September 2009 1,375 1,019 0,535 Wednesday 16 September 2009 1,372 1,018 0,531 Thursday 17 September 2009 1,370 1,017 0,532 Friday 18 September 2009 1,376 1,021 0,533 Saturday 19 September 2009 1,381 1,025 0,531 Sunday 20 September 2009 1,380 1,025 0,537 Monday 21 September 2009 1,381 1,025 0,531 Tuesday 22 September 2009 1,378 1,023 0,530 Wednesday 23 September 2009 1,376 1,022 0,525 Thursday 24 September 2009 1,375 1,022 0,527 Friday 25 September 2009 1,366 1,017 0,526 Saturday 26 September 2009 1,354 1,008 0,529 Sunday 27 September 2009 1,354 1,008 0,524 Monday 28 September 2009 1,353 1,007 0,528 Tuesday 29 September 2009 1,347 1,004 0,527 Wednesday 30 September 2009 1,344 1,004 0,529 Thursday 1 October 2009 1,341 1,004 0,524 Friday 2 October 2009 1,351 1,016 0,528 Saturday 3 October 2009 1,354 1,019 0,523 Sunday 4 October 2009 1,354 1,020 0,529 Monday 5 October 2009 1,354 1,020 0,527 Tuesday 6 October 2009 1,357 1,017 0,526 Wednesday 7 October 2009 1,360 1,020 0,527 Thursday 8 October 2009 1,363 1,024 0,526 Friday 9 October 2009 1,362 1,022 0,529 Saturday 10 October 2009 1,364 1,024 0,527 Sunday 11 October 2009 1,363 1,025 0,522 Monday 12 October 2009 1,364 1,025 0,529 Tuesday 13 October 2009 1,366 1,033 0,530 Wednesday 14 October 2009 1,366 1,037 0,526 Thursday 15 October 2009 1,374 1,043 0,526 Friday 16 October 2009 1,377 1,044 0,530 Saturday 17 October 2009 1,387 1,053 0,528 Sunday 18 October 2009 1,387 1,054 0,532 Monday 19 October 2009 1,387 1,054 0,533 Tuesday 20 October 2009 1,393 1,055 0,531 Wednesday 21 October 2009 1,397 1,055 0,536 Thursday 22 October 2009 1,397 1,056 0,533 Friday 23 October 2009 1,405 1,064 0,536 Saturday 24 October 2009 1,405 1,064 0,539 Sunday 25 October 2009 1,405 1,065 0,538 Monday 26 October 2009 1,406 1,065 0,539 Tuesday 27 October 2009 1,406 1,065 0,543 Wednesday 28 October 2009 1,406 1,065 0,542 Thursday 29 October 2009 1,410 1,067 0,542 Friday 30 October 2009 1,410 1,068 0,548 Saturday 31 October 2009 1,415 1,067 0,549 Sunday 1 November 2009 1,414 1,067 0,544 Monday 2 November 2009 1,415 1,068 0,548 Tuesday 3 November 2009 1,416 1,066 0,548 Wednesday 4 November 2009 1,416 1,067 0,549 Thursday 5 November 2009 1,415 1,070 0,551 Friday 6 November 2009 1,416 1,070 0,554 Saturday 7 November 2009 1,413 1,064 0,555 Sunday 8 November 2009 1,414 1,064 0,555 Monday 9 November 2009 1,414 1,065 0,554 Tuesday 10 November 2009 1,411 1,062 0,561 Wednesday 11 November 2009 1,410 1,062 0,557 Thursday 12 November 2009 1,408 1,062 0,557 Friday 13 November 2009 1,408 1,059 0,558 Saturday 14 November 2009 1,405 1,054 0,560 Sunday 15 November 2009 1,403 1,053 0,556 Monday 16 November 2009 1,405 1,055 0,560 Tuesday 17 November 2009 1,403 1,054 0,559 Wednesday 18 November 2009 1,406 1,056 0,559 Thursday 19 November 2009 1,412 1,056 0,561 Friday 20 November 2009 1,409 1,056 0,563 Saturday 21 November 2009 1,407 1,055 0,562 Sunday 22 November 2009 1,406 1,055 0,566 Monday 23 November 2009 1,408 1,056 0,565 Tuesday 24 November 2009 1,408 1,056 0,565 Wednesday 25 November 2009 1,408 1,057 0,566 Thursday 26 November 2009 1,407 1,053 0,567 Friday 27 November 2009 1,406 1,050 0,564 Saturday 28 November 2009 1,402 1,046 0,566 Sunday 29 November 2009 1,401 1,046 0,562 Monday 30 November 2009 1,401 1,047 0,563 Tuesday 1 December 2009 1,399 1,047 0,563 Wednesday 2 December 2009 1,402 1,052 0,565 Thursday 3 December 2009 1,406 1,055 0,563 Friday 4 December 2009 1,405 1,056 0,559 Saturday 5 December 2009 1,406 1,056 0,563 Sunday 6 December 2009 1,406 1,055 0,562 Monday 7 December 2009 1,407 1,057 0,565 Tuesday 8 December 2009 1,406 1,058 0,561 Wednesday 9 December 2009 1,405 1,056 0,566 Thursday 10 December 2009 1,402 1,056 0,566 Friday 11 December 2009 1,399 1,054 0,567 Saturday 12 December 2009 1,392 1,048 0,569 Sunday 13 December 2009 1,390 1,047 0,563 Monday 14 December 2009 1,391 1,048 0,567 Tuesday 15 December 2009 1,386 1,045 0,567 Wednesday 16 December 2009 1,384 1,044 0,568 Thursday 17 December 2009 1,384 1,044 0,568 Friday 18 December 2009 1,386 1,047 0,568 Saturday 19 December 2009 1,387 1,052 0,566 Sunday 20 December 2009 1,386 1,052 0,573 Monday 21 December 2009 1,387 1,053 0,571 Tuesday 22 December 2009 1,392 1,059 0,567 Wednesday 23 December 2009 1,392 1,059 0,569 Thursday 24 December 2009 1,397 1,061 0,568 Friday 25 December 2009 1,400 1,064 0,576 Saturday 26 December 2009 1,399 1,064 0,572 Sunday 27 December 2009 1,401 1,064 0,566 Monday 28 December 2009 1,401 1,065 0,570 Tuesday 29 December 2009 1,407 1,067 0,570 Wednesday 30 December 2009 1,414 1,076 0,574 Thursday 31 December 2009 1,418 1,083 0,574 Friday 1 January 2010 1,431 1,091 0,586 Saturday 2 January 2010 1,433 1,092 0,590 Sunday 3 January 2010 1,433 1,093 0,591 Monday 4 January 2010 1,433 1,094 0,592 Tuesday 5 January 2010 1,440 1,100 0,595 Wednesday 6 January 2010 1,448 1,107 0,607 Thursday 7 January 2010 1,449 1,108 0,610 Friday 8 January 2010 1,452 1,115 0,614 Saturday 9 January 2010 1,452 1,115 0,618 Sunday 10 January 2010 1,452 1,114 0,618 Monday 11 January 2010 1,454 1,116 0,619 Tuesday 12 January 2010 1,456 1,116 0,628 Wednesday 13 January 2010 1,456 1,115 0,628 Thursday 14 January 2010 1,453 1,110 0,630 Friday 15 January 2010 1,449 1,107 0,638 Saturday 16 January 2010 1,447 1,101 0,638 Sunday 17 January 2010 1,446 1,101 0,635 Monday 18 January 2010 1,446 1,102 0,641 Tuesday 19 January 2010 1,446 1,097 0,642 Wednesday 20 January 2010 1,446 1,096 0,642 Thursday 21 January 2010 1,448 1,096 0,646 Friday 22 January 2010 1,448 1,095 0,645 Saturday 23 January 2010 1,445 1,091 0,646 Sunday 24 January 2010 1,444 1,090 0,638 Monday 25 January 2010 1,446 1,091 0,642 Tuesday 26 January 2010 1,438 1,084 0,647 Wednesday 27 January 2010 1,437 1,082 0,648 Thursday 28 January 2010 1,439 1,082 0,648 Friday 29 January 2010 1,440 1,079 0,643 Saturday 30 January 2010 1,438 1,080 0,651 Sunday 31 January 2010 1,437 1,079 0,647 Monday 1 February 2010 1,439 1,080 0,649 Tuesday 2 February 2010 1,439 1,079 0,647 Wednesday 3 February 2010 1,443 1,082 0,651 Thursday 4 February 2010 1,450 1,087 0,653 Friday 5 February 2010 1,449 1,089 0,651 Saturday 6 February 2010 1,447 1,086 0,655 Sunday 7 February 2010 1,446 1,084 0,655 Monday 8 February 2010 1,447 1,085 0,659 Tuesday 9 February 2010 1,443 1,083 0,657 Wednesday 10 February 2010 1,441 1,077 0,658 Thursday 11 February 2010 1,440 1,080 0,659 Friday 12 February 2010 1,442 1,086 0,658 Saturday 13 February 2010 1,442 1,085 0,656 Sunday 14 February 2010 1,441 1,085 0,659 Monday 15 February 2010 1,442 1,086 0,658 Tuesday 16 February 2010 1,445 1,086 0,659 Wednesday 17 February 2010 1,448 1,092 0,657 Thursday 18 February 2010 1,449 1,096 0,655 Friday 19 February 2010 1,450 1,102 0,654 Saturday 20 February 2010 1,459 1,112 0,653 Sunday 21 February 2010 1,459 1,113 0,653 Monday 22 February 2010 1,460 1,114 0,651 Tuesday 23 February 2010 1,469 1,124 0,654 Wednesday 24 February 2010 1,471 1,125 0,647 Thursday 25 February 2010 1,471 1,126 0,651 Friday 26 February 2010 1,476 1,125 0,643 Saturday 27 February 2010 1,476 1,125 0,645 Sunday 28 February 2010 1,475 1,124 0,643 Monday 1 March 2010 1,476 1,125 0,645 Tuesday 2 March 2010 1,481 1,125 0,643 Wednesday 3 March 2010 1,481 1,126 0,638 Thursday 4 March 2010 1,487 1,126 0,638 Friday 5 March 2010 1,489 1,126 0,635 Saturday 6 March 2010 1,497 1,126 0,636 Sunday 7 March 2010 1,497 1,126 0,635 Monday 8 March 2010 1,498 1,127 0,639 Tuesday 9 March 2010 1,504 1,130 0,640 Wednesday 10 March 2010 1,508 1,135 0,644 Thursday 11 March 2010 1,508 1,134 0,640 Friday 12 March 2010 1,512 1,136 0,643 Saturday 13 March 2010 1,513 1,143 0,647 Sunday 14 March 2010 1,512 1,142 0,647 Monday 15 March 2010 1,514 1,142 0,655 Tuesday 16 March 2010 1,512 1,141 0,661 Wednesday 17 March 2010 1,510 1,142 0,660 Thursday 18 March 2010 1,510 1,144 0,658 Friday 19 March 2010 1,512 1,145 0,661 Saturday 20 March 2010 1,512 1,145 0,662 Sunday 21 March 2010 1,511 1,145 0,664 Monday 22 March 2010 1,513 1,146 0,659 Tuesday 23 March 2010 1,509 1,145 0,659 Wednesday 24 March 2010 1,506 1,145 0,659 Thursday 25 March 2010 1,511 1,146 0,654 Friday 26 March 2010 1,514 1,146 0,654 Saturday 27 March 2010 1,515 1,151 0,651 Sunday 28 March 2010 1,514 1,151 0,650 Monday 29 March 2010 1,515 1,152 0,653 Tuesday 30 March 2010 1,515 1,155 0,653 Wednesday 31 March 2010 1,521 1,156 0,652 Thursday 1 April 2010 1,524 1,159 0,648 Friday 2 April 2010 1,530 1,168 0,644 Saturday 3 April 2010 1,530 1,172 0,641 Sunday 4 April 2010 1,529 1,171 0,648 Monday 5 April 2010 1,530 1,172 0,644 Tuesday 6 April 2010 1,530 1,173 0,646 Wednesday 7 April 2010 1,537 1,185 0,641 Thursday 8 April 2010 1,539 1,186 0,641 Friday 9 April 2010 1,539 1,186 0,633 Saturday 10 April 2010 1,539 1,186 0,634 Sunday 11 April 2010 1,537 1,184 0,636 Monday 12 April 2010 1,539 1,187 0,635 Tuesday 13 April 2010 1,536 1,186 0,636 Wednesday 14 April 2010 1,529 1,183 0,631 Thursday 15 April 2010 1,528 1,182 0,627 Friday 16 April 2010 1,530 1,186 0,629 Saturday 17 April 2010 1,527 1,183 0,626 Sunday 18 April 2010 1,530 1,186 0,624 Monday 19 April 2010 1,530 1,186 0,625 Tuesday 20 April 2010 1,526 1,183 0,626 Wednesday 21 April 2010 1,521 1,177 0,625 Thursday 22 April 2010 1,524 1,179 0,623 Friday 23 April 2010 1,523 1,180 0,619 Saturday 24 April 2010 1,528 1,183 0,620 Sunday 25 April 2010 1,529 1,185 0,619 Monday 26 April 2010 1,530 1,185 0,622 Tuesday 27 April 2010 1,535 1,190 0,617 Wednesday 28 April 2010 1,538 1,193 0,618 Thursday 29 April 2010 1,537 1,194 0,617 Friday 30 April 2010 1,538 1,195 0,618 Saturday 1 May 2010 1,537 1,194 0,619 Sunday 2 May 2010 1,540 1,196 0,612 Monday 3 May 2010 1,540 1,197 0,619 Tuesday 4 May 2010 1,543 1,204 0,618 Wednesday 5 May 2010 1,548 1,212 0,614 Thursday 6 May 2010 1,548 1,213 0,617 Friday 7 May 2010 1,543 1,207 0,618 Saturday 8 May 2010 1,535 1,199 0,616 Sunday 9 May 2010 1,534 1,199 0,615 Monday 10 May 2010 1,535 1,200 0,620 Tuesday 11 May 2010 1,532 1,196 0,617 Wednesday 12 May 2010 1,531 1,195 0,621 Thursday 13 May 2010 1,530 1,196 0,621 Friday 14 May 2010 1,531 1,198 0,619 Saturday 15 May 2010 1,533 1,198 0,619 Sunday 16 May 2010 1,533 1,197 0,621 Monday 17 May 2010 1,533 1,197 0,621 Tuesday 18 May 2010 1,531 1,196 0,618 Wednesday 19 May 2010 1,527 1,192 0,625 Thursday 20 May 2010 1,520 1,189 0,630 Friday 21 May 2010 1,518 1,186 0,625 Saturday 22 May 2010 1,505 1,173 0,627 Sunday 23 May 2010 1,505 1,172 0,631 Monday 24 May 2010 1,504 1,172 0,626 Tuesday 25 May 2010 1,505 1,172 0,628 Wednesday 26 May 2010 1,498 1,165 0,626 Thursday 27 May 2010 1,497 1,165 0,624 Friday 28 May 2010 1,500 1,166 0,626 Saturday 29 May 2010 1,506 1,173 0,626 Sunday 30 May 2010 1,504 1,173 0,629 Monday 31 May 2010 1,505 1,174 0,624 Tuesday 1 June 2010 1,508 1,176 0,625 Wednesday 2 June 2010 1,508 1,177 0,622 Thursday 3 June 2010 1,509 1,176 0,619 Friday 4 June 2010 1,509 1,178 0,622 Saturday 5 June 2010 1,518 1,184 0,619 Sunday 6 June 2010 1,518 1,185 0,622 Monday 7 June 2010 1,519 1,186 0,623 Tuesday 8 June 2010 1,519 1,186 0,621 Wednesday 9 June 2010 1,518 1,185 0,625 Thursday 10 June 2010 1,518 1,186 0,624 Friday 11 June 2010 1,519 1,188 0,627 Saturday 12 June 2010 1,519 1,191 0,625 Sunday 13 June 2010 1,518 1,190 0,627 Monday 14 June 2010 1,518 1,191 0,625 Tuesday 15 June 2010 1,519 1,189 0,625 Wednesday 16 June 2010 1,518 1,188 0,625 Thursday 17 June 2010 1,518 1,188 0,621 Friday 18 June 2010 1,525 1,194 0,626 Saturday 19 June 2010 1,527 1,195 0,627 Sunday 20 June 2010 1,527 1,196 0,625 Monday 21 June 2010 1,527 1,196 0,625 Tuesday 22 June 2010 1,528 1,203 0,630 Wednesday 23 June 2010 1,528 1,206 0,629 Thursday 24 June 2010 1,528 1,206 0,629 Friday 25 June 2010 1,527 1,204 0,630 Saturday 26 June 2010 1,522 1,199 0,625 Sunday 27 June 2010 1,522 1,199 0,626 Monday 28 June 2010 1,522 1,198 0,630 Tuesday 29 June 2010 1,525 1,198 0,628 Wednesday 30 June 2010 1,525 1,197 0,629 Thursday 1 July 2010 1,522 1,196 0,627 Friday 2 July 2010 1,516 1,189 0,626 Saturday 3 July 2010 1,506 1,180 0,624 Sunday 4 July 2010 1,506 1,179 0,628 Monday 5 July 2010 1,507 1,179 0,623 Tuesday 6 July 2010 1,500 1,172 0,623 Wednesday 7 July 2010 1,500 1,168 0,619 Thursday 8 July 2010 1,498 1,166 0,615 Friday 9 July 2010 1,498 1,166 0,618 Saturday 10 July 2010 1,498 1,167 0,609 Sunday 11 July 2010 1,499 1,165 0,620 Monday 12 July 2010 1,499 1,167 0,612 Tuesday 13 July 2010 1,499 1,166 0,614 Wednesday 14 July 2010 1,499 1,169 0,612 Thursday 15 July 2010 1,499 1,171 0,612 Friday 16 July 2010 1,499 1,171 0,614 Saturday 17 July 2010 1,497 1,167 0,608 Sunday 18 July 2010 1,498 1,166 0,612 Monday 19 July 2010 1,498 1,167 0,609 Tuesday 20 July 2010 1,493 1,164 0,608 Wednesday 21 July 2010 1,490 1,158 0,605 Thursday 22 July 2010 1,489 1,157 0,605 Friday 23 July 2010 1,490 1,157 0,601 Saturday 24 July 2010 1,495 1,161 0,601 Sunday 25 July 2010 1,494 1,161 0,603 Monday 26 July 2010 1,495 1,161 0,602 Tuesday 27 July 2010 1,498 1,163 0,603 Wednesday 28 July 2010 1,498 1,166 0,602 Thursday 29 July 2010 1,499 1,166 0,604 Friday 30 July 2010 1,499 1,167 0,601 Saturday 31 July 2010 1,498 1,163 0,598 Sunday 1 August 2010 1,498 1,163 0,594 Monday 2 August 2010 1,499 1,164 0,603 Tuesday 3 August 2010 1,498 1,165 0,601 Wednesday 4 August 2010 1,499 1,165 0,600 Thursday 5 August 2010 1,499 1,168 0,601 Friday 6 August 2010 1,499 1,172 0,600 Saturday 7 August 2010 1,499 1,173 0,603 Sunday 8 August 2010 1,498 1,173 0,601 Monday 9 August 2010 1,500 1,174 0,599 Tuesday 10 August 2010 1,498 1,175 0,603 Wednesday 11 August 2010 1,499 1,176 0,603 Thursday 12 August 2010 1,499 1,177 0,607 Friday 13 August 2010 1,499 1,177 0,597 Saturday 14 August 2010 1,494 1,171 0,603 Sunday 15 August 2010 1,494 1,171 0,602 Monday 16 August 2010 1,494 1,171 0,600 Tuesday 17 August 2010 1,492 1,168 0,601 Wednesday 18 August 2010 1,489 1,167 0,601 Thursday 19 August 2010 1,489 1,167 0,601 Friday 20 August 2010 1,489 1,167 0,602 Saturday 21 August 2010 1,487 1,167 0,603 Sunday 22 August 2010 1,489 1,166 0,604 Monday 23 August 2010 1,489 1,167 0,600 Tuesday 24 August 2010 1,486 1,167 0,603 Wednesday 25 August 2010 1,482 1,166 0,604 Thursday 26 August 2010 1,479 1,160 0,606 Friday 27 August 2010 1,479 1,160 0,605 Saturday 28 August 2010 1,479 1,161 0,604 Sunday 29 August 2010 1,479 1,162 0,606 Monday 30 August 2010 1,478 1,161 0,604 Tuesday 31 August 2010 1,479 1,164 0,611 Wednesday 1 September 2010 1,483 1,168 0,611 Thursday 2 September 2010 1,486 1,169 0,608 Friday 3 September 2010 1,486 1,166 0,609 Saturday 4 September 2010 1,487 1,166 0,612 Sunday 5 September 2010 1,487 1,166 0,615 Monday 6 September 2010 1,488 1,167 0,617 Tuesday 7 September 2010 1,488 1,166 0,614 Wednesday 8 September 2010 1,488 1,166 0,622 Thursday 9 September 2010 1,493 1,172 0,627 Friday 10 September 2010 1,497 1,176 0,628 Saturday 11 September 2010 1,504 1,183 0,628 Sunday 12 September 2010 1,505 1,183 0,635 Monday 13 September 2010 1,506 1,184 0,634 Tuesday 14 September 2010 1,508 1,186 0,637 Wednesday 15 September 2010 1,508 1,186 0,642 Thursday 16 September 2010 1,507 1,185 0,642 Friday 17 September 2010 1,508 1,186 0,642 Saturday 18 September 2010 1,507 1,185 0,645 Sunday 19 September 2010 1,507 1,185 0,640 Monday 20 September 2010 1,508 1,186 0,646 Tuesday 21 September 2010 1,507 1,185 0,646 Wednesday 22 September 2010 1,508 1,186 0,645 Thursday 23 September 2010 1,505 1,183 0,644 Friday 24 September 2010 1,494 1,177 0,647 Saturday 25 September 2010 1,489 1,176 0,645 Sunday 26 September 2010 1,488 1,175 0,648 Monday 27 September 2010 1,489 1,176 0,645 Tuesday 28 September 2010 1,488 1,176 0,650 Wednesday 29 September 2010 1,481 1,171 0,645 Thursday 30 September 2010 1,479 1,167 0,645 Friday 1 October 2010 1,479 1,168 0,642 Saturday 2 October 2010 1,480 1,176 0,643 Sunday 3 October 2010 1,479 1,175 0,641 Monday 4 October 2010 1,480 1,177 0,640 Tuesday 5 October 2010 1,487 1,184 0,640 Wednesday 6 October 2010 1,488 1,185 0,641 Thursday 7 October 2010 1,488 1,185 0,638 Friday 8 October 2010 1,489 1,185 0,641 Saturday 9 October 2010 1,490 1,184 0,639 Sunday 10 October 2010 1,491 1,185 0,638 Monday 11 October 2010 1,492 1,185 0,642 Tuesday 12 October 2010 1,497 1,186 0,638 Wednesday 13 October 2010 1,498 1,185 0,643 Thursday 14 October 2010 1,498 1,186 0,641 Friday 15 October 2010 1,498 1,186 0,644 Saturday 16 October 2010 1,497 1,185 0,640 Sunday 17 October 2010 1,496 1,185 0,646 Monday 18 October 2010 1,498 1,186 0,643 Tuesday 19 October 2010 1,499 1,185 0,641 Wednesday 20 October 2010 1,501 1,185 0,645 Thursday 21 October 2010 1,502 1,185 0,644 Friday 22 October 2010 1,498 1,185 0,645 Saturday 23 October 2010 1,497 1,184 0,643 Sunday 24 October 2010 1,497 1,185 0,650 Monday 25 October 2010 1,497 1,186 0,647 Tuesday 26 October 2010 1,497 1,185 0,648 Wednesday 27 October 2010 1,498 1,186 0,652 Thursday 28 October 2010 1,498 1,185 0,652 Friday 29 October 2010 1,498 1,186 0,653 Saturday 30 October 2010 1,495 1,185 0,650 Sunday 31 October 2010 1,494 1,184 0,650 Monday 1 November 2010 1,496 1,185 0,655 Tuesday 2 November 2010 1,494 1,185 0,656 Wednesday 3 November 2010 1,490 1,185 0,655 Thursday 4 November 2010 1,490 1,185 0,661 Friday 5 November 2010 1,491 1,185 0,663 Saturday 6 November 2010 1,496 1,186 0,664 Sunday 7 November 2010 1,495 1,186 0,663 Monday 8 November 2010 1,495 1,187 0,662 Tuesday 9 November 2010 1,499 1,190 0,664 Wednesday 10 November 2010 1,501 1,195 0,669 Thursday 11 November 2010 1,503 1,200 0,670 Friday 12 November 2010 1,510 1,209 0,674 Saturday 13 November 2010 1,513 1,208 0,677 Sunday 14 November 2010 1,513 1,208 0,681 Monday 15 November 2010 1,514 1,209 0,675 Tuesday 16 November 2010 1,517 1,212 0,686 Wednesday 17 November 2010 1,517 1,212 0,684 Thursday 18 November 2010 1,516 1,212 0,690 Friday 19 November 2010 1,516 1,209 0,690 Saturday 20 November 2010 1,512 1,206 0,689 Sunday 21 November 2010 1,511 1,205 0,689 Monday 22 November 2010 1,513 1,206 0,695 Tuesday 23 November 2010 1,510 1,203 0,694 Wednesday 24 November 2010 1,508 1,199 0,695 Thursday 25 November 2010 1,507 1,199 0,696 Friday 26 November 2010 1,514 1,206 0,700 Saturday 27 November 2010 1,517 1,207 0,701 Sunday 28 November 2010 1,517 1,207 0,701 Monday 29 November 2010 1,517 1,208 0,704 Tuesday 30 November 2010 1,525 1,214 0,707 Wednesday 1 December 2010 1,534 1,224 0,707 Thursday 2 December 2010 1,538 1,227 0,716 Friday 3 December 2010 1,549 1,235 0,724 Saturday 4 December 2010 1,561 1,240 0,735 Sunday 5 December 2010 1,560 1,240 0,731 Monday 6 December 2010 1,562 1,241 0,733 Tuesday 7 December 2010 1,569 1,246 0,739 Wednesday 8 December 2010 1,571 1,246 0,751 Thursday 9 December 2010 1,571 1,245 0,753 Friday 10 December 2010 1,571 1,245 0,752 Saturday 11 December 2010 1,571 1,245 0,757 Sunday 12 December 2010 1,571 1,244 0,754 Monday 13 December 2010 1,571 1,245 0,756 Tuesday 14 December 2010 1,574 1,249 0,759 Wednesday 15 December 2010 1,572 1,250 0,761 Thursday 16 December 2010 1,568 1,251 0,760 Friday 17 December 2010 1,568 1,253 0,760 Saturday 18 December 2010 1,568 1,253 0,759 Sunday 19 December 2010 1,567 1,254 0,763 Monday 20 December 2010 1,568 1,254 0,761 Tuesday 21 December 2010 1,570 1,255 0,762 Wednesday 22 December 2010 1,571 1,255 0,764 Thursday 23 December 2010 1,573 1,259 0,755 Friday 24 December 2010 1,577 1,263 0,760 Saturday 25 December 2010 1,579 1,264 0,765 Sunday 26 December 2010 1,579 1,265 0,760 Monday 27 December 2010 1,580 1,266 0,762 Tuesday 28 December 2010 1,582 1,267 0,762 Wednesday 29 December 2010 1,584 1,266 0,765 Thursday 30 December 2010 1,584 1,268 0,765 Friday 31 December 2010 1,584 1,269 0,764 Saturday 1 January 2011 1,583 1,268 0,775 Sunday 2 January 2011 1,583 1,269 0,763 Monday 3 January 2011 1,585 1,269 0,765 Tuesday 4 January 2011 1,588 1,273 0,769 Wednesday 5 January 2011 1,587 1,273 0,769 Thursday 6 January 2011 1,587 1,273 0,764 Friday 7 January 2011 1,589 1,277 0,771 Saturday 8 January 2011 1,593 1,279 0,766 Sunday 9 January 2011 1,593 1,279 0,771 Monday 10 January 2011 1,593 1,280 0,768 Tuesday 11 January 2011 1,598 1,283 0,769 Wednesday 12 January 2011 1,601 1,291 0,766 Thursday 13 January 2011 1,610 1,300 0,766 Friday 14 January 2011 1,611 1,302 0,763 Saturday 15 January 2011 1,609 1,301 0,762 Sunday 16 January 2011 1,609 1,300 0,763 Monday 17 January 2011 1,610 1,301 0,765 Tuesday 18 January 2011 1,608 1,301 0,762 Wednesday 19 January 2011 1,606 1,301 0,759 Thursday 20 January 2011 1,607 1,300 0,759 Friday 21 January 2011 1,604 1,299 0,752 Saturday 22 January 2011 1,596 1,296 0,749 Sunday 23 January 2011 1,594 1,296 0,749 Monday 24 January 2011 1,595 1,296 0,747 Tuesday 25 January 2011 1,591 1,295 0,751 Wednesday 26 January 2011 1,582 1,287 0,733 Thursday 27 January 2011 1,578 1,285 0,730 Friday 28 January 2011 1,578 1,285 0,723 Saturday 29 January 2011 1,574 1,285 0,717 Sunday 30 January 2011 1,572 1,284 0,715 Monday 31 January 2011 1,573 1,285 0,714 Tuesday 1 February 2011 1,573 1,284 0,703 Wednesday 2 February 2011 1,578 1,287 0,695 Thursday 3 February 2011 1,581 1,289 0,694 Friday 4 February 2011 1,584 1,292 0,694 Saturday 5 February 2011 1,584 1,297 0,692 Sunday 6 February 2011 1,583 1,298 0,693 Monday 7 February 2011 1,584 1,299 0,692 Tuesday 8 February 2011 1,585 1,304 0,692 Wednesday 9 February 2011 1,583 1,303 0,692 Thursday 10 February 2011 1,585 1,305 0,691 Friday 11 February 2011 1,587 1,312 0,687 Saturday 12 February 2011 1,587 1,312 0,692 Sunday 13 February 2011 1,587 1,312 0,690 Monday 14 February 2011 1,588 1,313 0,691 Tuesday 15 February 2011 1,590 1,314 0,692 Wednesday 16 February 2011 1,596 1,317 0,695 Thursday 17 February 2011 1,597 1,319 0,695 Friday 18 February 2011 1,599 1,318 0,695 Saturday 19 February 2011 1,603 1,317 0,693 Sunday 20 February 2011 1,602 1,317 0,694 Monday 21 February 2011 1,604 1,318 0,695 Tuesday 22 February 2011 1,607 1,319 0,694 Wednesday 23 February 2011 1,615 1,325 0,696 Thursday 24 February 2011 1,619 1,329 0,697 Friday 25 February 2011 1,630 1,341 0,699 Saturday 26 February 2011 1,632 1,344 0,697 Sunday 27 February 2011 1,631 1,343 0,693 Monday 28 February 2011 1,633 1,344 0,694 Tuesday 1 March 2011 1,636 1,344 0,697 Wednesday 2 March 2011 1,636 1,345 0,695 Thursday 3 March 2011 1,637 1,353 0,697 Friday 4 March 2011 1,643 1,361 0,696 Saturday 5 March 2011 1,647 1,365 0,697 Sunday 6 March 2011 1,646 1,365 0,695 Monday 7 March 2011 1,647 1,365 0,697 Tuesday 8 March 2011 1,652 1,372 0,704 Wednesday 9 March 2011 1,652 1,374 0,702 Thursday 10 March 2011 1,647 1,371 0,705 Friday 11 March 2011 1,650 1,374 0,705 Saturday 12 March 2011 1,648 1,373 0,705 Sunday 13 March 2011 1,648 1,373 0,701 Monday 14 March 2011 1,648 1,373 0,703 Tuesday 15 March 2011 1,645 1,374 0,706 Wednesday 16 March 2011 1,634 1,367 0,706 Thursday 17 March 2011 1,622 1,364 0,707 Friday 18 March 2011 1,619 1,364 0,702 Saturday 19 March 2011 1,617 1,362 0,706 Sunday 20 March 2011 1,617 1,362 0,702 Monday 21 March 2011 1,617 1,363 0,706 Tuesday 22 March 2011 1,619 1,361 0,701 Wednesday 23 March 2011 1,620 1,360 0,705 Thursday 24 March 2011 1,620 1,359 0,704 Friday 25 March 2011 1,622 1,360 0,706 Saturday 26 March 2011 1,623 1,360 0,704 Sunday 27 March 2011 1,622 1,359 0,708 Monday 28 March 2011 1,622 1,360 0,702 Tuesday 29 March 2011 1,624 1,360 0,707 Wednesday 30 March 2011 1,621 1,358 0,705 Thursday 31 March 2011 1,630 1,360 0,709 Friday 1 April 2011 1,644 1,364 0,718 Saturday 2 April 2011 1,652 1,366 0,717 Sunday 3 April 2011 1,652 1,366 0,718 Monday 4 April 2011 1,653 1,367 0,717 Tuesday 5 April 2011 1,666 1,372 0,725 Wednesday 6 April 2011 1,674 1,375 0,729 Thursday 7 April 2011 1,675 1,377 0,735 Friday 8 April 2011 1,679 1,381 0,732 Saturday 9 April 2011 1,686 1,384 0,736 Sunday 10 April 2011 1,686 1,383 0,730 Monday 11 April 2011 1,686 1,384 0,738 Tuesday 12 April 2011 1,688 1,386 0,736 Wednesday 13 April 2011 1,693 1,387 0,738 Thursday 14 April 2011 1,692 1,381 0,737 Friday 15 April 2011 1,694 1,382 0,738 Saturday 16 April 2011 1,694 1,381 0,739 Sunday 17 April 2011 1,694 1,381 0,737 Monday 18 April 2011 1,695 1,382 0,737 Tuesday 19 April 2011 1,695 1,383 0,736 Wednesday 20 April 2011 1,695 1,379 0,740 Thursday 21 April 2011 1,694 1,376 0,740 Friday 22 April 2011 1,696 1,375 0,741 Saturday 23 April 2011 1,697 1,374 0,738 Sunday 24 April 2011 1,697 1,374 0,736 Monday 25 April 2011 1,698 1,374 0,735 Tuesday 26 April 2011 1,697 1,375 0,738 Wednesday 27 April 2011 1,698 1,374 0,736 Thursday 28 April 2011 1,698 1,373 0,736 Friday 29 April 2011 1,701 1,374 0,739 Saturday 30 April 2011 1,699 1,373 0,736 Sunday 1 May 2011 1,698 1,373 0,732 Monday 2 May 2011 1,699 1,374 0,735 Tuesday 3 May 2011 1,699 1,373 0,737 Wednesday 4 May 2011 1,700 1,374 0,737 Thursday 5 May 2011 1,699 1,374 0,735 Friday 6 May 2011 1,698 1,367 0,735 Saturday 7 May 2011 1,682 1,349 0,734 Sunday 8 May 2011 1,682 1,347 0,732 Monday 9 May 2011 1,681 1,347 0,729 Tuesday 10 May 2011 1,678 1,345 0,729 Wednesday 11 May 2011 1,686 1,345 0,730 Thursday 12 May 2011 1,695 1,345 0,721 Friday 13 May 2011 1,695 1,344 0,728 Saturday 14 May 2011 1,690 1,340 0,727 Sunday 15 May 2011 1,690 1,339 0,725 Monday 16 May 2011 1,690 1,341 0,722 Tuesday 17 May 2011 1,686 1,335 0,726 Wednesday 18 May 2011 1,683 1,332 0,722 Thursday 19 May 2011 1,676 1,328 0,724 Friday 20 May 2011 1,675 1,327 0,724 Saturday 21 May 2011 1,672 1,325 0,719 Sunday 22 May 2011 1,672 1,324 0,719 Monday 23 May 2011 1,673 1,325 0,717 Tuesday 24 May 2011 1,667 1,324 0,712 Wednesday 25 May 2011 1,668 1,326 0,706 Thursday 26 May 2011 1,669 1,328 0,706 Friday 27 May 2011 1,671 1,332 0,704 Saturday 28 May 2011 1,671 1,332 0,706 Sunday 29 May 2011 1,671 1,331 0,703 Monday 30 May 2011 1,672 1,332 0,707 Tuesday 31 May 2011 1,675 1,333 0,706 Wednesday 1 June 2011 1,675 1,335 0,703 Thursday 2 June 2011 1,674 1,336 0,698 Friday 3 June 2011 1,675 1,337 0,704 Saturday 4 June 2011 1,672 1,335 0,701 Sunday 5 June 2011 1,671 1,335 0,698 Monday 6 June 2011 1,671 1,336 0,701 Tuesday 7 June 2011 1,663 1,330 0,705 Wednesday 8 June 2011 1,656 1,325 0,690 Thursday 9 June 2011 1,651 1,326 0,685 Friday 10 June 2011 1,649 1,327 0,682 Saturday 11 June 2011 1,649 1,334 0,680 Sunday 12 June 2011 1,649 1,334 0,678 Monday 13 June 2011 1,649 1,333 0,684 Tuesday 14 June 2011 1,650 1,336 0,682 Wednesday 15 June 2011 1,650 1,345 0,680 Thursday 16 June 2011 1,651 1,351 0,682 Friday 17 June 2011 1,651 1,352 0,684 Saturday 18 June 2011 1,645 1,347 0,680 Sunday 19 June 2011 1,644 1,347 0,677 Monday 20 June 2011 1,644 1,348 0,678 Tuesday 21 June 2011 1,638 1,344 0,683 Wednesday 22 June 2011 1,636 1,341 0,678 Thursday 23 June 2011 1,634 1,334 0,679 Friday 24 June 2011 1,631 1,333 0,674 Saturday 25 June 2011 1,625 1,324 0,671 Sunday 26 June 2011 1,624 1,323 0,678 Monday 27 June 2011 1,624 1,323 0,674 Tuesday 28 June 2011 1,615 1,316 0,672 Wednesday 29 June 2011 1,607 1,311 0,675 Thursday 30 June 2011 1,611 1,312 0,675 Friday 1 July 2011 1,618 1,316 0,675 Saturday 2 July 2011 1,619 1,316 0,675 Sunday 3 July 2011 1,619 1,315 0,674 Monday 4 July 2011 1,620 1,316 0,674 Tuesday 5 July 2011 1,622 1,319 0,676 Wednesday 6 July 2011 1,624 1,320 0,676 Thursday 7 July 2011 1,627 1,323 0,676 Friday 8 July 2011 1,636 1,329 0,680 Saturday 9 July 2011 1,647 1,342 0,681 Sunday 10 July 2011 1,648 1,343 0,689 Monday 11 July 2011 1,649 1,343 0,683 Tuesday 12 July 2011 1,657 1,350 0,687 Wednesday 13 July 2011 1,664 1,354 0,689 Thursday 14 July 2011 1,669 1,357 0,688 Friday 15 July 2011 1,675 1,361 0,689 Saturday 16 July 2011 1,675 1,360 0,690 Sunday 17 July 2011 1,674 1,360 0,691 Monday 18 July 2011 1,675 1,361 0,689 Tuesday 19 July 2011 1,677 1,363 0,692 Wednesday 20 July 2011 1,676 1,363 0,695 Thursday 21 July 2011 1,679 1,363 0,696 Friday 22 July 2011 1,679 1,363 0,698 Saturday 23 July 2011 1,679 1,363 0,700 Sunday 24 July 2011 1,680 1,363 0,692 Monday 25 July 2011 1,679 1,365 0,697 Tuesday 26 July 2011 1,680 1,366 0,700 Wednesday 27 July 2011 1,675 1,362 0,702 Thursday 28 July 2011 1,672 1,359 0,703 Friday 29 July 2011 1,672 1,358 0,704 Saturday 30 July 2011 1,671 1,357 0,706 Sunday 31 July 2011 1,670 1,356 0,710 Monday 1 August 2011 1,671 1,358 0,701 Tuesday 2 August 2011 1,672 1,361 0,704 Wednesday 3 August 2011 1,672 1,358 0,701 Thursday 4 August 2011 1,672 1,356 0,707 Friday 5 August 2011 1,669 1,355 0,703 Saturday 6 August 2011 1,658 1,346 0,707 Sunday 7 August 2011 1,656 1,345 0,702 Monday 8 August 2011 1,656 1,346 0,707 Tuesday 9 August 2011 1,649 1,338 0,707 Wednesday 10 August 2011 1,636 1,326 0,701 Thursday 11 August 2011 1,628 1,321 0,703 Friday 12 August 2011 1,625 1,320 0,702 Saturday 13 August 2011 1,627 1,322 0,699 Sunday 14 August 2011 1,627 1,323 0,700 Monday 15 August 2011 1,627 1,324 0,696 Tuesday 16 August 2011 1,627 1,322 0,693 Wednesday 17 August 2011 1,625 1,321 0,689 Thursday 18 August 2011 1,625 1,321 0,688 Friday 19 August 2011 1,623 1,320 0,687 Saturday 20 August 2011 1,615 1,310 0,689 Sunday 21 August 2011 1,614 1,309 0,686 Monday 22 August 2011 1,615 1,310 0,685 Tuesday 23 August 2011 1,613 1,308 0,684 Wednesday 24 August 2011 1,612 1,309 0,684 Thursday 25 August 2011 1,618 1,308 0,688 Friday 26 August 2011 1,623 1,313 0,689 Saturday 27 August 2011 1,628 1,316 0,679 Sunday 28 August 2011 1,628 1,316 0,685 Monday 29 August 2011 1,628 1,317 0,684 Tuesday 30 August 2011 1,630 1,320 0,688 Wednesday 31 August 2011 1,639 1,325 0,684 Thursday 1 September 2011 1,646 1,331 0,686 Friday 2 September 2011 1,655 1,335 0,685 Saturday 3 September 2011 1,662 1,335 0,686 Sunday 4 September 2011 1,662 1,335 0,686 Monday 5 September 2011 1,663 1,337 0,682 Tuesday 6 September 2011 1,666 1,338 0,689 Wednesday 7 September 2011 1,668 1,339 0,688 Thursday 8 September 2011 1,674 1,343 0,688 Friday 9 September 2011 1,682 1,349 0,688 Saturday 10 September 2011 1,686 1,354 0,690 Sunday 11 September 2011 1,686 1,354 0,689 Monday 12 September 2011 1,687 1,355 0,693 Tuesday 13 September 2011 1,686 1,354 0,693 Wednesday 14 September 2011 1,685 1,353 0,697 Thursday 15 September 2011 1,678 1,352 0,697 Friday 16 September 2011 1,678 1,356 0,698 Saturday 17 September 2011 1,679 1,355 0,694 Sunday 18 September 2011 1,678 1,355 0,691 Monday 19 September 2011 1,679 1,356 0,702 Tuesday 20 September 2011 1,681 1,355 0,702 Wednesday 21 September 2011 1,680 1,355 0,700 Thursday 22 September 2011 1,679 1,353 0,702 Friday 23 September 2011 1,681 1,354 0,701 Saturday 24 September 2011 1,668 1,352 0,699 Sunday 25 September 2011 1,667 1,351 0,702 Monday 26 September 2011 1,667 1,352 0,699 Tuesday 27 September 2011 1,659 1,352 0,702 Wednesday 28 September 2011 1,648 1,352 0,703 Thursday 29 September 2011 1,642 1,349 0,701 Friday 30 September 2011 1,641 1,349 0,701 Saturday 1 October 2011 1,634 1,341 0,697 Sunday 2 October 2011 1,633 1,341 0,698 Monday 3 October 2011 1,634 1,342 0,699 Tuesday 4 October 2011 1,629 1,340 0,700 Wednesday 5 October 2011 1,624 1,339 0,696 Thursday 6 October 2011 1,620 1,338 0,695 Friday 7 October 2011 1,621 1,340 0,693 Saturday 8 October 2011 1,627 1,344 0,688 Sunday 9 October 2011 1,627 1,344 0,688 Monday 10 October 2011 1,628 1,346 0,695 Tuesday 11 October 2011 1,635 1,350 0,694 Wednesday 12 October 2011 1,638 1,350 0,691 Thursday 13 October 2011 1,640 1,348 0,693 Friday 14 October 2011 1,641 1,348 0,690 Saturday 15 October 2011 1,641 1,359 0,690 Sunday 16 October 2011 1,640 1,359 0,685 Monday 17 October 2011 1,641 1,361 0,690 Tuesday 18 October 2011 1,645 1,369 0,684 Wednesday 19 October 2011 1,645 1,370 0,686 Thursday 20 October 2011 1,644 1,372 0,685 Friday 21 October 2011 1,644 1,374 0,679 Saturday 22 October 2011 1,635 1,378 0,676 Sunday 23 October 2011 1,634 1,378 0,674 Monday 24 October 2011 1,635 1,379 0,672 Tuesday 25 October 2011 1,633 1,381 0,675 Wednesday 26 October 2011 1,631 1,382 0,672 Thursday 27 October 2011 1,630 1,381 0,673 Friday 28 October 2011 1,631 1,382 0,672 Saturday 29 October 2011 1,630 1,381 0,676 Sunday 30 October 2011 1,629 1,381 0,668 Monday 31 October 2011 1,630 1,382 0,674 Tuesday 1 November 2011 1,623 1,381 0,671 Wednesday 2 November 2011 1,621 1,381 0,666 Thursday 3 November 2011 1,620 1,384 0,670 Friday 4 November 2011 1,621 1,384 0,671 Saturday 5 November 2011 1,621 1,383 0,667 Sunday 6 November 2011 1,621 1,382 0,665 Monday 7 November 2011 1,621 1,384 0,668 Tuesday 8 November 2011 1,627 1,389 0,666 Wednesday 9 November 2011 1,632 1,394 0,668 Thursday 10 November 2011 1,633 1,394 0,666 Friday 11 November 2011 1,633 1,397 0,668 Saturday 12 November 2011 1,629 1,403 0,664 Sunday 13 November 2011 1,629 1,402 0,662 Monday 14 November 2011 1,630 1,404 0,672 Tuesday 15 November 2011 1,625 1,404 0,670 Wednesday 16 November 2011 1,621 1,407 0,678 Thursday 17 November 2011 1,619 1,407 0,678 Friday 18 November 2011 1,621 1,407 0,677 Saturday 19 November 2011 1,614 1,400 0,682 Sunday 20 November 2011 1,613 1,401 0,668 Monday 21 November 2011 1,614 1,401 0,679 Tuesday 22 November 2011 1,611 1,400 0,681 Wednesday 23 November 2011 1,605 1,391 0,674 Thursday 24 November 2011 1,602 1,389 0,672 Friday 25 November 2011 1,604 1,388 0,673 Saturday 26 November 2011 1,603 1,387 0,675 Sunday 27 November 2011 1,602 1,387 0,679 Monday 28 November 2011 1,604 1,388 0,675 Tuesday 29 November 2011 1,604 1,388 0,673 Wednesday 30 November 2011 1,604 1,389 0,670 Thursday 1 December 2011 1,607 1,391 0,673 Friday 2 December 2011 1,606 1,391 0,672 Saturday 3 December 2011 1,606 1,387 0,673 Sunday 4 December 2011 1,605 1,387 0,672 Monday 5 December 2011 1,607 1,388 0,674 Tuesday 6 December 2011 1,615 1,389 0,673 Wednesday 7 December 2011 1,618 1,389 0,673 Thursday 8 December 2011 1,619 1,388 0,676 Friday 9 December 2011 1,619 1,388 0,672 Saturday 10 December 2011 1,617 1,379 0,669 Sunday 11 December 2011 1,616 1,378 0,667 Monday 12 December 2011 1,617 1,379 0,671 Tuesday 13 December 2011 1,618 1,378 0,672 Wednesday 14 December 2011 1,619 1,378 0,671 Thursday 15 December 2011 1,623 1,378 0,672 Friday 16 December 2011 1,624 1,379 0,674 Saturday 17 December 2011 1,623 1,375 0,673 Sunday 18 December 2011 1,622 1,375 0,669 Monday 19 December 2011 1,623 1,375 0,682 Tuesday 20 December 2011 1,623 1,372 0,676 Wednesday 21 December 2011 1,623 1,370 0,677 Thursday 22 December 2011 1,624 1,370 0,681 Friday 23 December 2011 1,629 1,372 0,683 Saturday 24 December 2011 1,631 1,375 0,679 Sunday 25 December 2011 1,630 1,374 0,681 Monday 26 December 2011 1,631 1,375 0,686 Tuesday 27 December 2011 1,633 1,376 0,685 Wednesday 28 December 2011 1,632 1,376 0,683 Thursday 29 December 2011 1,635 1,378 0,685 Friday 30 December 2011 1,643 1,383 0,684 Saturday 31 December 2011 1,651 1,386 0,692 Sunday 1 January 2012 1,651 1,386 0,704 Monday 2 January 2012 1,653 1,388 0,704 Tuesday 3 January 2012 1,657 1,391 0,705 Wednesday 4 January 2012 1,663 1,394 0,709 Thursday 5 January 2012 1,671 1,402 0,708 Friday 6 January 2012 1,683 1,414 0,714 Saturday 7 January 2012 1,690 1,419 0,714 Sunday 8 January 2012 1,690 1,419 0,707 Monday 9 January 2012 1,691 1,420 0,718 Tuesday 10 January 2012 1,692 1,424 0,723 Wednesday 11 January 2012 1,693 1,431 0,728 Thursday 12 January 2012 1,696 1,438 0,726 Friday 13 January 2012 1,696 1,440 0,736 Saturday 14 January 2012 1,695 1,437 0,727 Sunday 15 January 2012 1,695 1,437 0,732 Monday 16 January 2012 1,697 1,439 0,734 Tuesday 17 January 2012 1,696 1,439 0,735 Wednesday 18 January 2012 1,696 1,438 0,740 Thursday 19 January 2012 1,697 1,437 0,740 Friday 20 January 2012 1,697 1,437 0,741 Saturday 21 January 2012 1,696 1,430 0,739 Sunday 22 January 2012 1,695 1,430 0,745 Monday 23 January 2012 1,696 1,432 0,741 Tuesday 24 January 2012 1,691 1,427 0,744 Wednesday 25 January 2012 1,692 1,422 0,742 Thursday 26 January 2012 1,692 1,417 0,743 Friday 27 January 2012 1,693 1,416 0,744 Saturday 28 January 2012 1,692 1,414 0,748 Sunday 29 January 2012 1,692 1,414 0,745 Monday 30 January 2012 1,694 1,415 0,744 Tuesday 31 January 2012 1,695 1,414 0,742 Wednesday 1 February 2012 1,696 1,414 0,743 Thursday 2 February 2012 1,698 1,415 0,746 Friday 3 February 2012 1,698 1,415 0,754 Saturday 4 February 2012 1,698 1,414 0,758 Sunday 5 February 2012 1,699 1,414 0,758 Monday 6 February 2012 1,700 1,415 0,758 Tuesday 7 February 2012 1,705 1,420 0,765 Wednesday 8 February 2012 1,709 1,425 0,771 Thursday 9 February 2012 1,709 1,425 0,772 Friday 10 February 2012 1,713 1,425 0,780 Saturday 11 February 2012 1,712 1,424 0,782 Sunday 12 February 2012 1,715 1,426 0,778 Monday 13 February 2012 1,716 1,428 0,787 Tuesday 14 February 2012 1,720 1,429 0,784 Wednesday 15 February 2012 1,724 1,433 0,788 Thursday 16 February 2012 1,728 1,435 0,791 Friday 17 February 2012 1,732 1,440 0,797 Saturday 18 February 2012 1,734 1,442 0,797 Sunday 19 February 2012 1,735 1,442 0,797 Monday 20 February 2012 1,736 1,444 0,795 Tuesday 21 February 2012 1,740 1,444 0,808 Wednesday 22 February 2012 1,740 1,445 0,807 Thursday 23 February 2012 1,741 1,448 0,812 Friday 24 February 2012 1,743 1,447 0,810 Saturday 25 February 2012 1,742 1,445 0,812 Sunday 26 February 2012 1,742 1,445 0,815 Monday 27 February 2012 1,743 1,447 0,814 Tuesday 28 February 2012 1,743 1,447 0,813 Wednesday 29 February 2012 1,745 1,447 0,815 Thursday 1 March 2012 1,742 1,446 0,814 Friday 2 March 2012 1,743 1,447 0,811 Saturday 3 March 2012 1,751 1,446 0,814 Sunday 4 March 2012 1,750 1,445 0,818 Monday 5 March 2012 1,751 1,447 0,818 Tuesday 6 March 2012 1,756 1,447 0,818 Wednesday 7 March 2012 1,758 1,447 0,822 Thursday 8 March 2012 1,759 1,445 0,821 Friday 9 March 2012 1,767 1,448 0,826 Saturday 10 March 2012 1,769 1,450 0,823 Sunday 11 March 2012 1,769 1,449 0,825 Monday 12 March 2012 1,771 1,452 0,824 Tuesday 13 March 2012 1,776 1,454 0,831 Wednesday 14 March 2012 1,779 1,455 0,832 Thursday 15 March 2012 1,782 1,459 0,831 Friday 16 March 2012 1,788 1,465 0,829 Saturday 17 March 2012 1,785 1,463 0,830 Sunday 18 March 2012 1,786 1,463 0,828 Monday 19 March 2012 1,788 1,465 0,830 Tuesday 20 March 2012 1,789 1,467 0,828 Wednesday 21 March 2012 1,789 1,466 0,827 Thursday 22 March 2012 1,787 1,466 0,829 Friday 23 March 2012 1,788 1,466 0,824 Saturday 24 March 2012 1,784 1,462 0,825 Sunday 25 March 2012 1,785 1,463 0,826 Monday 26 March 2012 1,786 1,464 0,826 Tuesday 27 March 2012 1,790 1,464 0,816 Wednesday 28 March 2012 1,794 1,464 0,817 Thursday 29 March 2012 1,793 1,461 0,810 Friday 30 March 2012 1,805 1,462 0,811 Saturday 31 March 2012 1,809 1,458 0,806 Sunday 1 April 2012 1,810 1,458 0,806 Monday 2 April 2012 1,812 1,459 0,809 Tuesday 3 April 2012 1,811 1,459 0,810 Wednesday 4 April 2012 1,815 1,458 0,808 Thursday 5 April 2012 1,821 1,457 0,808 Friday 6 April 2012 1,824 1,458 0,806 Saturday 7 April 2012 1,823 1,456 0,799 Sunday 8 April 2012 1,823 1,456 0,802 Monday 9 April 2012 1,823 1,456 0,803 Tuesday 10 April 2012 1,824 1,457 0,806 Wednesday 11 April 2012 1,824 1,457 0,803 Thursday 12 April 2012 1,818 1,455 0,802 Friday 13 April 2012 1,818 1,456 0,801 Saturday 14 April 2012 1,817 1,455 0,802 Sunday 15 April 2012 1,815 1,455 0,805 Monday 16 April 2012 1,818 1,457 0,799 Tuesday 17 April 2012 1,818 1,457 0,803 Wednesday 18 April 2012 1,817 1,456 0,805 Thursday 19 April 2012 1,811 1,451 0,802 Friday 20 April 2012 1,807 1,449 0,795 Saturday 21 April 2012 1,800 1,445 0,791 Sunday 22 April 2012 1,800 1,445 0,797 Monday 23 April 2012 1,800 1,447 0,794 Tuesday 24 April 2012 1,795 1,446 0,789 Wednesday 25 April 2012 1,789 1,446 0,791 Thursday 26 April 2012 1,786 1,444 0,785 Friday 27 April 2012 1,788 1,446 0,786 Saturday 28 April 2012 1,785 1,445 0,787 Sunday 29 April 2012 1,783 1,445 0,791 Monday 30 April 2012 1,784 1,444 0,788 Tuesday 1 May 2012 1,785 1,446 0,785 Wednesday 2 May 2012 1,782 1,446 0,788 Thursday 3 May 2012 1,779 1,445 0,784 Friday 4 May 2012 1,778 1,446 0,786 Saturday 5 May 2012 1,770 1,442 0,776 Sunday 6 May 2012 1,770 1,442 0,780 Monday 7 May 2012 1,769 1,443 0,778 Tuesday 8 May 2012 1,767 1,439 0,773 Wednesday 9 May 2012 1,763 1,434 0,768 Thursday 10 May 2012 1,759 1,429 0,765 Friday 11 May 2012 1,758 1,427 0,756 Saturday 12 May 2012 1,755 1,425 0,755 Sunday 13 May 2012 1,756 1,425 0,754 Monday 14 May 2012 1,756 1,426 0,756 Tuesday 15 May 2012 1,756 1,426 0,754 Wednesday 16 May 2012 1,754 1,426 0,750 Thursday 17 May 2012 1,745 1,424 0,746 Friday 18 May 2012 1,746 1,425 0,749 Saturday 19 May 2012 1,744 1,423 0,749 Sunday 20 May 2012 1,743 1,423 0,752 Monday 21 May 2012 1,744 1,425 0,746 Tuesday 22 May 2012 1,738 1,423 0,746 Wednesday 23 May 2012 1,738 1,422 0,738 Thursday 24 May 2012 1,738 1,418 0,732 Friday 25 May 2012 1,739 1,417 0,727 Saturday 26 May 2012 1,740 1,415 0,730 Sunday 27 May 2012 1,740 1,415 0,732 Monday 28 May 2012 1,741 1,415 0,728 Tuesday 29 May 2012 1,741 1,417 0,726 Wednesday 30 May 2012 1,742 1,416 0,728 Thursday 31 May 2012 1,742 1,416 0,725 Friday 1 June 2012 1,742 1,416 0,727 Saturday 2 June 2012 1,736 1,407 0,726 Sunday 3 June 2012 1,736 1,408 0,724 Monday 4 June 2012 1,738 1,409 0,722 Tuesday 5 June 2012 1,734 1,403 0,720 Wednesday 6 June 2012 1,731 1,400 0,718 Thursday 7 June 2012 1,729 1,397 0,714 Friday 8 June 2012 1,729 1,397 0,717 Saturday 9 June 2012 1,722 1,391 0,715 Sunday 10 June 2012 1,722 1,391 0,715 Monday 11 June 2012 1,723 1,392 0,712 Tuesday 12 June 2012 1,719 1,388 0,712 Wednesday 13 June 2012 1,717 1,386 0,710 Thursday 14 June 2012 1,713 1,384 0,705 Friday 15 June 2012 1,711 1,381 0,707 Saturday 16 June 2012 1,708 1,376 0,699 Sunday 17 June 2012 1,707 1,375 0,701 Monday 18 June 2012 1,709 1,377 0,706 Tuesday 19 June 2012 1,708 1,376 0,705 Wednesday 20 June 2012 1,708 1,374 0,701 Thursday 21 June 2012 1,707 1,371 0,697 Friday 22 June 2012 1,703 1,369 0,696 Saturday 23 June 2012 1,697 1,366 0,692 Sunday 24 June 2012 1,697 1,367 0,699 Monday 25 June 2012 1,698 1,367 0,688 Tuesday 26 June 2012 1,698 1,367 0,693 Wednesday 27 June 2012 1,697 1,367 0,686 Thursday 28 June 2012 1,696 1,367 0,685 Friday 29 June 2012 1,697 1,367 0,681 Saturday 30 June 2012 1,695 1,365 0,682 Sunday 1 July 2012 1,696 1,366 0,678 Monday 2 July 2012 1,697 1,367 0,682 Tuesday 3 July 2012 1,697 1,367 0,681 Wednesday 4 July 2012 1,699 1,371 0,677 Thursday 5 July 2012 1,703 1,375 0,675 Friday 6 July 2012 1,710 1,380 0,675 Saturday 7 July 2012 1,716 1,385 0,679 Sunday 8 July 2012 1,718 1,385 0,677 Monday 9 July 2012 1,718 1,387 0,677 Tuesday 10 July 2012 1,725 1,391 0,676 Wednesday 11 July 2012 1,726 1,394 0,681 Thursday 12 July 2012 1,726 1,396 0,684 Friday 13 July 2012 1,726 1,397 0,686 Saturday 14 July 2012 1,729 1,402 0,694 Sunday 15 July 2012 1,729 1,402 0,688 Monday 16 July 2012 1,731 1,404 0,695 Tuesday 17 July 2012 1,737 1,408 0,692 Wednesday 18 July 2012 1,742 1,415 0,695 Thursday 19 July 2012 1,743 1,419 0,699 Friday 20 July 2012 1,749 1,429 0,696 Saturday 21 July 2012 1,752 1,434 0,698 Sunday 22 July 2012 1,753 1,435 0,700 Monday 23 July 2012 1,754 1,437 0,701 Tuesday 24 July 2012 1,756 1,437 0,701 Wednesday 25 July 2012 1,757 1,437 0,711 Thursday 26 July 2012 1,757 1,436 0,711 Friday 27 July 2012 1,757 1,438 0,712 Saturday 28 July 2012 1,753 1,436 0,707 Sunday 29 July 2012 1,753 1,436 0,714 Monday 30 July 2012 1,754 1,437 0,710 Tuesday 31 July 2012 1,753 1,437 0,714 Wednesday 1 August 2012 1,752 1,437 0,713 Thursday 2 August 2012 1,750 1,436 0,713 Friday 3 August 2012 1,749 1,437 0,715 Saturday 4 August 2012 1,752 1,435 0,714 Sunday 5 August 2012 1,752 1,435 0,712 Monday 6 August 2012 1,753 1,437 0,712 Tuesday 7 August 2012 1,753 1,437 0,716 Wednesday 8 August 2012 1,756 1,440 0,712 Thursday 9 August 2012 1,760 1,445 0,714 Friday 10 August 2012 1,766 1,451 0,716 Saturday 11 August 2012 1,768 1,450 0,723 Sunday 12 August 2012 1,768 1,450 0,721 Monday 13 August 2012 1,770 1,452 0,725 Tuesday 14 August 2012 1,777 1,454 0,731 Wednesday 15 August 2012 1,784 1,457 0,732 Thursday 16 August 2012 1,787 1,459 0,736 Friday 17 August 2012 1,797 1,466 0,735 Saturday 18 August 2012 1,799 1,469 0,742 Sunday 19 August 2012 1,799 1,469 0,737 Monday 20 August 2012 1,801 1,470 0,743 Tuesday 21 August 2012 1,805 1,474 0,753 Wednesday 22 August 2012 1,805 1,475 0,748 Thursday 23 August 2012 1,805 1,475 0,753 Friday 24 August 2012 1,806 1,475 0,755 Saturday 25 August 2012 1,806 1,473 0,755 Sunday 26 August 2012 1,807 1,473 0,755 Monday 27 August 2012 1,808 1,475 0,752 Tuesday 28 August 2012 1,809 1,476 0,756 Wednesday 29 August 2012 1,808 1,476 0,759 Thursday 30 August 2012 1,808 1,476 0,752 Friday 31 August 2012 1,809 1,476 0,754 Saturday 1 September 2012 1,809 1,475 0,755 Sunday 2 September 2012 1,809 1,474 0,760 Monday 3 September 2012 1,810 1,476 0,757 Tuesday 4 September 2012 1,815 1,476 0,755 Wednesday 5 September 2012 1,823 1,477 0,757 Thursday 6 September 2012 1,824 1,476 0,759 Friday 7 September 2012 1,826 1,478 0,767 Saturday 8 September 2012 1,825 1,478 0,778 Sunday 9 September 2012 1,825 1,478 0,771 Monday 10 September 2012 1,826 1,479 0,776 Tuesday 11 September 2012 1,826 1,477 0,784 Wednesday 12 September 2012 1,826 1,476 0,784 Thursday 13 September 2012 1,825 1,475 0,787 Friday 14 September 2012 1,827 1,476 0,787 Saturday 15 September 2012 1,824 1,473 0,791 Sunday 16 September 2012 1,825 1,473 0,786 Monday 17 September 2012 1,825 1,475 0,791 Tuesday 18 September 2012 1,823 1,474 0,797 Wednesday 19 September 2012 1,821 1,474 0,803 Thursday 20 September 2012 1,817 1,472 0,804 Friday 21 September 2012 1,815 1,472 0,802 Saturday 22 September 2012 1,812 1,471 0,804 Sunday 23 September 2012 1,812 1,471 0,799 Monday 24 September 2012 1,813 1,472 0,799 Tuesday 25 September 2012 1,813 1,472 0,803 Wednesday 26 September 2012 1,813 1,473 0,801 Thursday 27 September 2012 1,809 1,469 0,795 Friday 28 September 2012 1,808 1,468 0,793 Saturday 29 September 2012 1,806 1,467 0,792 Sunday 30 September 2012 1,806 1,467 0,793 Monday 1 October 2012 1,824 1,483 0,800 Tuesday 2 October 2012 1,830 1,487 0,804 Wednesday 3 October 2012 1,830 1,486 0,802 Thursday 4 October 2012 1,827 1,484 0,807 Friday 5 October 2012 1,827 1,485 0,803 Saturday 6 October 2012 1,825 1,484 0,805 Sunday 7 October 2012 1,826 1,484 0,806 Monday 8 October 2012 1,827 1,486 0,806 Tuesday 9 October 2012 1,827 1,486 0,801 Wednesday 10 October 2012 1,827 1,486 0,806 Thursday 11 October 2012 1,826 1,493 0,804 Friday 12 October 2012 1,827 1,496 0,806 Saturday 13 October 2012 1,826 1,498 0,800 Sunday 14 October 2012 1,826 1,499 0,801 Monday 15 October 2012 1,827 1,500 0,802 Tuesday 16 October 2012 1,823 1,501 0,801 Wednesday 17 October 2012 1,816 1,502 0,807 Thursday 18 October 2012 1,812 1,500 0,801 Friday 19 October 2012 1,809 1,497 0,804 Saturday 20 October 2012 1,804 1,494 0,798 Sunday 21 October 2012 1,805 1,494 0,796 Monday 22 October 2012 1,806 1,496 0,803 Tuesday 23 October 2012 1,798 1,493 0,800 Wednesday 24 October 2012 1,788 1,492 0,806 Thursday 25 October 2012 1,783 1,489 0,798 Friday 26 October 2012 1,781 1,489 0,803 Saturday 27 October 2012 1,774 1,484 0,800 Sunday 28 October 2012 1,774 1,485 0,806 Monday 29 October 2012 1,775 1,486 0,800 Tuesday 30 October 2012 1,774 1,486 0,802 Wednesday 31 October 2012 1,773 1,485 0,803 Thursday 1 November 2012 1,772 1,483 0,803 Friday 2 November 2012 1,774 1,485 0,800 Saturday 3 November 2012 1,772 1,481 0,800 Sunday 4 November 2012 1,772 1,482 0,804 Monday 5 November 2012 1,773 1,483 0,801 Tuesday 6 November 2012 1,773 1,483 0,806 Wednesday 7 November 2012 1,770 1,483 0,809 Thursday 8 November 2012 1,766 1,480 0,812 Friday 9 November 2012 1,766 1,479 0,812 Saturday 10 November 2012 1,764 1,475 0,811 Sunday 11 November 2012 1,764 1,475 0,806 Monday 12 November 2012 1,765 1,477 0,809 Tuesday 13 November 2012 1,765 1,475 0,810 Wednesday 14 November 2012 1,764 1,474 0,806 Thursday 15 November 2012 1,761 1,472 0,812 Friday 16 November 2012 1,763 1,473 0,810 Saturday 17 November 2012 1,759 1,471 0,804 Sunday 18 November 2012 1,760 1,471 0,814 Monday 19 November 2012 1,761 1,473 0,810 Tuesday 20 November 2012 1,761 1,475 0,811 Wednesday 21 November 2012 1,761 1,474 0,809 Thursday 22 November 2012 1,759 1,472 0,812 Friday 23 November 2012 1,760 1,474 0,809 Saturday 24 November 2012 1,758 1,472 0,811 Sunday 25 November 2012 1,759 1,472 0,807 Monday 26 November 2012 1,759 1,474 0,809 Tuesday 27 November 2012 1,758 1,474 0,816 Wednesday 28 November 2012 1,756 1,473 0,808 Thursday 29 November 2012 1,755 1,471 0,809 Friday 30 November 2012 1,757 1,472 0,811 Saturday 1 December 2012 1,755 1,468 0,815 Sunday 2 December 2012 1,754 1,468 0,812 Monday 3 December 2012 1,755 1,470 0,811 Tuesday 4 December 2012 1,755 1,468 0,809 Wednesday 5 December 2012 1,750 1,466 0,811 Thursday 6 December 2012 1,746 1,463 0,807 Friday 7 December 2012 1,743 1,460 0,812 Saturday 8 December 2012 1,736 1,452 0,812 Sunday 9 December 2012 1,737 1,452 0,811 Monday 10 December 2012 1,737 1,454 0,813 Tuesday 11 December 2012 1,736 1,449 0,812 Wednesday 12 December 2012 1,736 1,446 0,814 Thursday 13 December 2012 1,734 1,445 0,812 Friday 14 December 2012 1,733 1,447 0,811 Saturday 15 December 2012 1,728 1,443 0,810 Sunday 16 December 2012 1,728 1,443 0,811 Monday 17 December 2012 1,729 1,445 0,813 Tuesday 18 December 2012 1,727 1,445 0,806 Wednesday 19 December 2012 1,725 1,442 0,805 Thursday 20 December 2012 1,721 1,437 0,805 Friday 21 December 2012 1,722 1,437 0,802 Saturday 22 December 2012 1,716 1,434 0,803 Sunday 23 December 2012 1,716 1,434 0,807 Monday 24 December 2012 1,717 1,436 0,803 Tuesday 25 December 2012 1,714 1,434 0,798 Wednesday 26 December 2012 1,713 1,434 0,797 Thursday 27 December 2012 1,711 1,433 0,801 Friday 28 December 2012 1,713 1,434 0,793 Saturday 29 December 2012 1,712 1,433 0,800 Sunday 30 December 2012 1,713 1,433 0,798 Monday 31 December 2012 1,713 1,435 0,798 Tuesday 1 January 2013 1,724 1,441 0,812 Wednesday 2 January 2013 1,724 1,443 0,807 Thursday 3 January 2013 1,725 1,442 0,814 Friday 4 January 2013 1,733 1,444 0,799 Saturday 5 January 2013 1,733 1,443 0,805 Sunday 6 January 2013 1,733 1,443 0,808 Monday 7 January 2013 1,734 1,444 0,801 Tuesday 8 January 2013 1,738 1,445 0,792 Wednesday 9 January 2013 1,742 1,449 0,795 Thursday 10 January 2013 1,742 1,449 0,791 Friday 11 January 2013 1,744 1,453 0,792 Saturday 12 January 2013 1,743 1,452 0,791 Sunday 13 January 2013 1,743 1,452 0,794 Monday 14 January 2013 1,744 1,455 0,788 Tuesday 15 January 2013 1,745 1,454 0,791 Wednesday 16 January 2013 1,744 1,454 0,789 Thursday 17 January 2013 1,743 1,453 0,791 Friday 18 January 2013 1,744 1,453 0,786 Saturday 19 January 2013 1,742 1,451 0,787 Sunday 20 January 2013 1,742 1,452 0,791 Monday 21 January 2013 1,743 1,455 0,785 Tuesday 22 January 2013 1,743 1,454 0,784 Wednesday 23 January 2013 1,744 1,455 0,786 Thursday 24 January 2013 1,743 1,453 0,788 Friday 25 January 2013 1,747 1,457 0,787 Saturday 26 January 2013 1,751 1,456 0,789 Sunday 27 January 2013 1,751 1,456 0,789 Monday 28 January 2013 1,753 1,458 0,786 Tuesday 29 January 2013 1,754 1,459 0,787 Wednesday 30 January 2013 1,756 1,458 0,786 Thursday 31 January 2013 1,756 1,457 0,788 Friday 1 February 2013 1,761 1,461 0,781 Saturday 2 February 2013 1,763 1,460 0,778 Sunday 3 February 2013 1,764 1,460 0,779 Monday 4 February 2013 1,765 1,462 0,781 Tuesday 5 February 2013 1,765 1,463 0,778 Wednesday 6 February 2013 1,767 1,462 0,784 Thursday 7 February 2013 1,769 1,462 0,782 Friday 8 February 2013 1,772 1,464 0,783 Saturday 9 February 2013 1,772 1,464 0,777 Sunday 10 February 2013 1,773 1,464 0,780 Monday 11 February 2013 1,774 1,466 0,778 Tuesday 12 February 2013 1,778 1,469 0,778 Wednesday 13 February 2013 1,783 1,474 0,777 Thursday 14 February 2013 1,781 1,473 0,778 Friday 15 February 2013 1,787 1,478 0,777 Saturday 16 February 2013 1,794 1,477 0,778 Sunday 17 February 2013 1,794 1,478 0,783 Monday 18 February 2013 1,796 1,480 0,774 Tuesday 19 February 2013 1,799 1,482 0,780 Wednesday 20 February 2013 1,802 1,482 0,780 Thursday 21 February 2013 1,801 1,480 0,776 Friday 22 February 2013 1,803 1,482 0,779 Saturday 23 February 2013 1,802 1,480 0,779 Sunday 24 February 2013 1,801 1,480 0,784 Monday 25 February 2013 1,803 1,482 0,770 Tuesday 26 February 2013 1,803 1,481 0,773 Wednesday 27 February 2013 1,802 1,479 0,777 Thursday 28 February 2013 1,801 1,474 0,770 Friday 1 March 2013 1,802 1,475 0,774 Saturday 2 March 2013 1,793 1,468 0,775 Sunday 3 March 2013 1,793 1,467 0,776 Monday 4 March 2013 1,793 1,468 0,773 Tuesday 5 March 2013 1,791 1,466 0,774 Wednesday 6 March 2013 1,788 1,464 0,775 Thursday 7 March 2013 1,784 1,462 0,767 Friday 8 March 2013 1,785 1,464 0,771 Saturday 9 March 2013 1,779 1,460 0,763 Sunday 10 March 2013 1,780 1,460 0,765 Monday 11 March 2013 1,781 1,461 0,765 Tuesday 12 March 2013 1,775 1,458 0,760 Wednesday 13 March 2013 1,769 1,455 0,759 Thursday 14 March 2013 1,764 1,453 0,755 Friday 15 March 2013 1,761 1,450 0,758 Saturday 16 March 2013 1,755 1,444 0,751 Sunday 17 March 2013 1,756 1,444 0,754 Monday 18 March 2013 1,756 1,446 0,751 Tuesday 19 March 2013 1,755 1,444 0,749 Wednesday 20 March 2013 1,754 1,443 0,751 Thursday 21 March 2013 1,751 1,437 0,746 Friday 22 March 2013 1,752 1,435 0,747 Saturday 23 March 2013 1,750 1,432 0,744 Sunday 24 March 2013 1,748 1,430 0,748 Monday 25 March 2013 1,751 1,434 0,750 Tuesday 26 March 2013 1,753 1,434 0,746 Wednesday 27 March 2013 1,756 1,433 0,749 Thursday 28 March 2013 1,759 1,432 0,750 Friday 29 March 2013 1,765 1,434 0,743 Saturday 30 March 2013 1,768 1,435 0,743 Sunday 31 March 2013 1,769 1,436 0,752 Monday 1 April 2013 1,770 1,436 0,746 Tuesday 2 April 2013 1,772 1,438 0,744 Wednesday 3 April 2013 1,774 1,442 0,739 Thursday 4 April 2013 1,773 1,440 0,747 Friday 5 April 2013 1,773 1,442 0,742 Saturday 6 April 2013 1,767 1,438 0,748 Sunday 7 April 2013 1,769 1,437 0,747 Monday 8 April 2013 1,770 1,440 0,749 Tuesday 9 April 2013 1,765 1,439 0,744 Wednesday 10 April 2013 1,761 1,439 0,740 Thursday 11 April 2013 1,758 1,437 0,748 Friday 12 April 2013 1,756 1,433 0,747 Saturday 13 April 2013 1,746 1,422 0,744 Sunday 14 April 2013 1,747 1,422 0,751 Monday 15 April 2013 1,748 1,424 0,745 Tuesday 16 April 2013 1,740 1,418 0,749 Wednesday 17 April 2013 1,730 1,409 0,741 Thursday 18 April 2013 1,728 1,402 0,742 Friday 19 April 2013 1,725 1,395 0,743 Saturday 20 April 2013 1,720 1,391 0,738 Sunday 21 April 2013 1,720 1,391 0,740 Monday 22 April 2013 1,722 1,392 0,739 Tuesday 23 April 2013 1,722 1,392 0,737 Wednesday 24 April 2013 1,720 1,391 0,731 Thursday 25 April 2013 1,718 1,389 0,732 Friday 26 April 2013 1,719 1,391 0,732 Saturday 27 April 2013 1,719 1,390 0,736 Sunday 28 April 2013 1,720 1,391 0,731 Monday 29 April 2013 1,721 1,393 0,726 Tuesday 30 April 2013 1,721 1,391 0,737 Wednesday 1 May 2013 1,721 1,392 0,726 Thursday 2 May 2013 1,719 1,387 0,724 Friday 3 May 2013 1,715 1,384 0,710 Saturday 4 May 2013 1,711 1,381 0,712 Sunday 5 May 2013 1,712 1,382 0,715 Monday 6 May 2013 1,713 1,383 0,709 Tuesday 7 May 2013 1,712 1,384 0,704 Wednesday 8 May 2013 1,711 1,383 0,703 Thursday 9 May 2013 1,709 1,381 0,707 Friday 10 May 2013 1,712 1,384 0,700 Saturday 11 May 2013 1,709 1,382 0,705 Sunday 12 May 2013 1,711 1,382 0,705 Monday 13 May 2013 1,711 1,384 0,699 Tuesday 14 May 2013 1,712 1,384 0,695 Wednesday 15 May 2013 1,711 1,384 0,697 Thursday 16 May 2013 1,711 1,382 0,698 Friday 17 May 2013 1,720 1,389 0,690 Saturday 18 May 2013 1,726 1,394 0,682 Sunday 19 May 2013 1,727 1,397 0,694 Monday 20 May 2013 1,728 1,396 0,694 Tuesday 21 May 2013 1,730 1,398 0,686 Wednesday 22 May 2013 1,731 1,399 0,688 Thursday 23 May 2013 1,730 1,398 0,687 Friday 24 May 2013 1,731 1,400 0,681 Saturday 25 May 2013 1,729 1,396 0,681 Sunday 26 May 2013 1,730 1,397 0,688 Monday 27 May 2013 1,732 1,399 0,682 Tuesday 28 May 2013 1,732 1,398 0,685 Wednesday 29 May 2013 1,732 1,399 0,685 Thursday 30 May 2013 1,737 1,399 0,681 Friday 31 May 2013 1,739 1,401 0,683 Saturday 1 June 2013 1,737 1,398 0,678 Sunday 2 June 2013 1,737 1,399 0,682 Monday 3 June 2013 1,740 1,401 0,686 Tuesday 4 June 2013 1,739 1,399 0,681 Wednesday 5 June 2013 1,735 1,395 0,680 Thursday 6 June 2013 1,732 1,392 0,682 Friday 7 June 2013 1,732 1,393 0,683 Saturday 8 June 2013 1,728 1,390 0,680 Sunday 9 June 2013 1,730 1,390 0,685 Monday 10 June 2013 1,730 1,391 0,681 Tuesday 11 June 2013 1,731 1,392 0,681 Wednesday 12 June 2013 1,731 1,392 0,679 Thursday 13 June 2013 1,728 1,390 0,681 Friday 14 June 2013 1,729 1,391 0,679 Saturday 15 June 2013 1,727 1,390 0,684 Sunday 16 June 2013 1,729 1,391 0,686 Monday 17 June 2013 1,729 1,393 0,678 Tuesday 18 June 2013 1,730 1,394 0,682 Wednesday 19 June 2013 1,729 1,393 0,677 Thursday 20 June 2013 1,728 1,392 0,681 Friday 21 June 2013 1,728 1,396 0,683 Saturday 22 June 2013 1,727 1,394 0,684 Sunday 23 June 2013 1,728 1,394 0,687 Monday 24 June 2013 1,729 1,396 0,682 Tuesday 25 June 2013 1,730 1,397 0,687 Wednesday 26 June 2013 1,729 1,396 0,682 Thursday 27 June 2013 1,727 1,395 0,681 Friday 28 June 2013 1,728 1,396 0,686 Saturday 29 June 2013 1,725 1,395 0,687 Sunday 30 June 2013 1,727 1,396 0,689 Monday 1 July 2013 1,728 1,397 0,685 Tuesday 2 July 2013 1,729 1,399 0,692 Wednesday 3 July 2013 1,728 1,396 0,694 Thursday 4 July 2013 1,726 1,398 0,701 Friday 5 July 2013 1,729 1,404 0,700 Saturday 6 July 2013 1,733 1,407 0,704 Sunday 7 July 2013 1,733 1,408 0,707 Monday 8 July 2013 1,735 1,411 0,692 Tuesday 9 July 2013 1,738 1,411 0,681 Wednesday 10 July 2013 1,740 1,412 0,686 Thursday 11 July 2013 1,746 1,416 0,696 Friday 12 July 2013 1,749 1,419 0,708 Saturday 13 July 2013 1,752 1,418 0,712 Sunday 14 July 2013 1,752 1,419 0,717 Monday 15 July 2013 1,755 1,421 0,709 Tuesday 16 July 2013 1,760 1,421 0,714 Wednesday 17 July 2013 1,762 1,421 0,713 Thursday 18 July 2013 1,765 1,420 0,714 Friday 19 July 2013 1,769 1,427 0,718 Saturday 20 July 2013 1,768 1,426 0,714 Sunday 21 July 2013 1,769 1,429 0,721 Monday 22 July 2013 1,769 1,429 0,717 Tuesday 23 July 2013 1,769 1,429 0,716 Wednesday 24 July 2013 1,769 1,429 0,717 Thursday 25 July 2013 1,767 1,427 0,714 Friday 26 July 2013 1,769 1,429 0,714 Saturday 27 July 2013 1,767 1,426 0,715 Sunday 28 July 2013 1,768 1,428 0,728 Monday 29 July 2013 1,768 1,428 0,715 Tuesday 30 July 2013 1,769 1,429 0,713 Wednesday 31 July 2013 1,769 1,428 0,717 Thursday 1 August 2013 1,767 1,427 0,718 Friday 2 August 2013 1,769 1,429 0,712 Saturday 3 August 2013 1,767 1,427 0,711 Sunday 4 August 2013 1,769 1,428 0,719 Monday 5 August 2013 1,769 1,430 0,717 Tuesday 6 August 2013 1,768 1,430 0,712 Wednesday 7 August 2013 1,768 1,429 0,718 Thursday 8 August 2013 1,765 1,426 0,703 Friday 9 August 2013 1,760 1,421 0,709 Saturday 10 August 2013 1,757 1,418 0,711 Sunday 11 August 2013 1,759 1,418 0,722 Monday 12 August 2013 1,758 1,419 0,708 Tuesday 13 August 2013 1,759 1,419 0,704 Wednesday 14 August 2013 1,757 1,419 0,707 Thursday 15 August 2013 1,756 1,417 0,709 Friday 16 August 2013 1,758 1,418 0,706 Saturday 17 August 2013 1,757 1,417 0,705 Sunday 18 August 2013 1,758 1,419 0,712 Monday 19 August 2013 1,759 1,421 0,704 Tuesday 20 August 2013 1,762 1,424 0,700 Wednesday 21 August 2013 1,764 1,429 0,709 Thursday 22 August 2013 1,764 1,427 0,705 Friday 23 August 2013 1,766 1,430 0,704 Saturday 24 August 2013 1,762 1,427 0,708 Sunday 25 August 2013 1,764 1,428 0,717 Monday 26 August 2013 1,765 1,430 0,703 Tuesday 27 August 2013 1,766 1,429 0,709 Wednesday 28 August 2013 1,765 1,433 0,708 Thursday 29 August 2013 1,768 1,437 0,707 Friday 30 August 2013 1,775 1,442 0,714 Saturday 31 August 2013 1,774 1,441 0,710 Sunday 1 September 2013 1,775 1,443 0,712 Monday 2 September 2013 1,777 1,444 0,707 Tuesday 3 September 2013 1,775 1,445 0,706 Wednesday 4 September 2013 1,778 1,444 0,708 Thursday 5 September 2013 1,776 1,442 0,709 Friday 6 September 2013 1,777 1,444 0,716 Saturday 7 September 2013 1,776 1,443 0,713 Sunday 8 September 2013 1,778 1,444 0,715 Monday 9 September 2013 1,779 1,446 0,715 Tuesday 10 September 2013 1,776 1,445 0,705 Wednesday 11 September 2013 1,768 1,444 0,714 Thursday 12 September 2013 1,765 1,442 0,713 Friday 13 September 2013 1,767 1,444 0,720 Saturday 14 September 2013 1,760 1,442 0,716 Sunday 15 September 2013 1,760 1,442 0,725 Monday 16 September 2013 1,761 1,444 0,715 Tuesday 17 September 2013 1,757 1,443 0,722 Wednesday 18 September 2013 1,756 1,442 0,721 Thursday 19 September 2013 1,753 1,439 0,723 Friday 20 September 2013 1,756 1,441 0,719 Saturday 21 September 2013 1,750 1,435 0,724 Sunday 22 September 2013 1,751 1,436 0,720 Monday 23 September 2013 1,751 1,438 0,722 Tuesday 24 September 2013 1,748 1,434 0,718 Wednesday 25 September 2013 1,739 1,426 0,718 Thursday 26 September 2013 1,733 1,421 0,721 Friday 27 September 2013 1,729 1,418 0,719 Saturday 28 September 2013 1,723 1,412 0,710 Sunday 29 September 2013 1,724 1,413 0,723 Monday 30 September 2013 1,725 1,414 0,719 Tuesday 1 October 2013 1,722 1,413 0,713 Wednesday 2 October 2013 1,718 1,412 0,717 Thursday 3 October 2013 1,715 1,411 0,709 Friday 4 October 2013 1,715 1,414 0,715 Saturday 5 October 2013 1,709 1,410 0,712 Sunday 6 October 2013 1,710 1,411 0,723 Monday 7 October 2013 1,711 1,413 0,711 Tuesday 8 October 2013 1,708 1,413 0,710 Wednesday 9 October 2013 1,705 1,412 0,715 Thursday 10 October 2013 1,702 1,411 0,705 Friday 11 October 2013 1,702 1,413 0,716 Saturday 12 October 2013 1,700 1,411 0,718 Sunday 13 October 2013 1,702 1,413 0,720 Monday 14 October 2013 1,703 1,414 0,711 Tuesday 15 October 2013 1,702 1,410 0,715 Wednesday 16 October 2013 1,700 1,409 0,713 Thursday 17 October 2013 1,699 1,407 0,714 Friday 18 October 2013 1,700 1,408 0,717 Saturday 19 October 2013 1,697 1,405 0,717 Sunday 20 October 2013 1,698 1,405 0,715 Monday 21 October 2013 1,699 1,407 0,717 Tuesday 22 October 2013 1,701 1,407 0,720 Wednesday 23 October 2013 1,698 1,407 0,717 Thursday 24 October 2013 1,695 1,404 0,715 Friday 25 October 2013 1,692 1,401 0,715 Saturday 26 October 2013 1,683 1,392 0,720 Sunday 27 October 2013 1,685 1,393 0,719 Monday 28 October 2013 1,684 1,394 0,716 Tuesday 29 October 2013 1,682 1,392 0,721 Wednesday 30 October 2013 1,680 1,391 0,719 Thursday 31 October 2013 1,678 1,388 0,716 Friday 1 November 2013 1,679 1,390 0,716 Saturday 2 November 2013 1,675 1,386 0,712 Sunday 3 November 2013 1,677 1,388 0,715 Monday 4 November 2013 1,679 1,390 0,715 Tuesday 5 November 2013 1,678 1,389 0,713 Wednesday 6 November 2013 1,675 1,386 0,715 Thursday 7 November 2013 1,670 1,382 0,717 Friday 8 November 2013 1,668 1,380 0,715 Saturday 9 November 2013 1,665 1,376 0,720 Sunday 10 November 2013 1,667 1,378 0,723 Monday 11 November 2013 1,668 1,379 0,718 Tuesday 12 November 2013 1,669 1,379 0,720 Wednesday 13 November 2013 1,668 1,378 0,718 Thursday 14 November 2013 1,667 1,378 0,719 Friday 15 November 2013 1,673 1,381 0,724 Saturday 16 November 2013 1,675 1,379 0,723 Sunday 17 November 2013 1,676 1,380 0,719 Monday 18 November 2013 1,677 1,382 0,720 Tuesday 19 November 2013 1,678 1,384 0,721 Wednesday 20 November 2013 1,677 1,384 0,725 Thursday 21 November 2013 1,676 1,383 0,722 Friday 22 November 2013 1,682 1,391 0,725 Saturday 23 November 2013 1,683 1,392 0,732 Sunday 24 November 2013 1,685 1,394 0,731 Monday 25 November 2013 1,687 1,396 0,735 Tuesday 26 November 2013 1,688 1,398 0,736 Wednesday 27 November 2013 1,689 1,402 0,739 Thursday 28 November 2013 1,689 1,403 0,740 Friday 29 November 2013 1,693 1,408 0,741 Saturday 30 November 2013 1,690 1,405 0,737 Sunday 1 December 2013 1,693 1,406 0,748 Monday 2 December 2013 1,693 1,408 0,747 Tuesday 3 December 2013 1,694 1,408 0,746 Wednesday 4 December 2013 1,692 1,407 0,750 Thursday 5 December 2013 1,691 1,405 0,757 Friday 6 December 2013 1,693 1,409 0,753 Saturday 7 December 2013 1,692 1,406 0,754 Sunday 8 December 2013 1,692 1,407 0,756 Monday 9 December 2013 1,693 1,408 0,759 Tuesday 10 December 2013 1,694 1,408 0,762 Wednesday 11 December 2013 1,692 1,407 0,759 Thursday 12 December 2013 1,691 1,405 0,761 Friday 13 December 2013 1,690 1,407 0,763 Saturday 14 December 2013 1,685 1,403 0,759 Sunday 15 December 2013 1,686 1,404 0,771 Monday 16 December 2013 1,686 1,405 0,766 Tuesday 17 December 2013 1,683 1,404 0,759 Wednesday 18 December 2013 1,681 1,399 0,765 Thursday 19 December 2013 1,680 1,396 0,763 Friday 20 December 2013 1,681 1,398 0,766 Saturday 21 December 2013 1,682 1,399 0,768 Sunday 22 December 2013 1,684 1,400 0,762 Monday 23 December 2013 1,684 1,401 0,764 Tuesday 24 December 2013 1,687 1,402 0,760 Wednesday 25 December 2013 1,688 1,402 0,782 Thursday 26 December 2013 1,686 1,400 0,763 Friday 27 December 2013 1,688 1,404 0,765 Saturday 28 December 2013 1,688 1,403 0,763 Sunday 29 December 2013 1,689 1,404 0,764 Monday 30 December 2013 1,689 1,404 0,760 Tuesday 31 December 2013 1,689 1,404 0,763 Wednesday 1 January 2014 1,697 1,440 0,833 Thursday 2 January 2014 1,696 1,438 0,824 Friday 3 January 2014 1,698 1,441 0,828 Saturday 4 January 2014 1,694 1,438 0,829 Sunday 5 January 2014 1,694 1,439 0,828 Monday 6 January 2014 1,695 1,440 0,822 Tuesday 7 January 2014 1,694 1,440 0,828 Wednesday 8 January 2014 1,692 1,437 0,828 Thursday 9 January 2014 1,690 1,434 0,827 Friday 10 January 2014 1,692 1,437 0,831 Saturday 11 January 2014 1,689 1,435 0,829 Sunday 12 January 2014 1,691 1,435 0,826 Monday 13 January 2014 1,692 1,437 0,820 Tuesday 14 January 2014 1,691 1,434 0,819 Wednesday 15 January 2014 1,690 1,431 0,825 Thursday 16 January 2014 1,685 1,426 0,827 Friday 17 January 2014 1,684 1,426 0,823 Saturday 18 January 2014 1,683 1,423 0,824 Sunday 19 January 2014 1,683 1,425 0,821 Monday 20 January 2014 1,684 1,426 0,818 Tuesday 21 January 2014 1,684 1,427 0,823 Wednesday 22 January 2014 1,684 1,424 0,819 Thursday 23 January 2014 1,683 1,422 0,819 Friday 24 January 2014 1,687 1,427 0,812 Saturday 25 January 2014 1,686 1,424 0,818 Sunday 26 January 2014 1,686 1,426 0,825 Monday 27 January 2014 1,687 1,427 0,818 Tuesday 28 January 2014 1,688 1,429 0,817 Wednesday 29 January 2014 1,686 1,427 0,816 Thursday 30 January 2014 1,683 1,425 0,816 Friday 31 January 2014 1,685 1,427 0,815 Saturday 1 February 2014 1,683 1,425 0,817 Sunday 2 February 2014 1,684 1,426 0,816 Monday 3 February 2014 1,685 1,428 0,816 Tuesday 4 February 2014 1,685 1,427 0,813 Wednesday 5 February 2014 1,685 1,427 0,813 Thursday 6 February 2014 1,683 1,425 0,813 Friday 7 February 2014 1,686 1,428 0,810 Saturday 8 February 2014 1,686 1,426 0,810 Sunday 9 February 2014 1,686 1,428 0,804 Monday 10 February 2014 1,687 1,429 0,818 Tuesday 11 February 2014 1,694 1,434 0,808 Wednesday 12 February 2014 1,696 1,434 0,802 Thursday 13 February 2014 1,696 1,435 0,800 Friday 14 February 2014 1,699 1,439 0,798 Saturday 15 February 2014 1,698 1,437 0,801 Sunday 16 February 2014 1,699 1,438 0,800 Monday 17 February 2014 1,699 1,439 0,800 Tuesday 18 February 2014 1,700 1,439 0,793 Wednesday 19 February 2014 1,699 1,439 0,790 Thursday 20 February 2014 1,699 1,438 0,791 Friday 21 February 2014 1,702 1,442 0,785 Saturday 22 February 2014 1,704 1,441 0,787 Sunday 23 February 2014 1,705 1,441 0,795 Monday 24 February 2014 1,705 1,442 0,790 Tuesday 25 February 2014 1,707 1,442 0,790 Wednesday 26 February 2014 1,706 1,440 0,790 Thursday 27 February 2014 1,705 1,438 0,789 Friday 28 February 2014 1,708 1,439 0,792 Saturday 1 March 2014 1,704 1,435 0,793 Sunday 2 March 2014 1,704 1,435 0,790 Monday 3 March 2014 1,704 1,437 0,789 Tuesday 4 March 2014 1,705 1,438 0,784 Wednesday 5 March 2014 1,704 1,434 0,792 Thursday 6 March 2014 1,701 1,429 0,784 Friday 7 March 2014 1,704 1,430 0,789 Saturday 8 March 2014 1,696 1,424 0,789 Sunday 9 March 2014 1,697 1,424 0,789 Monday 10 March 2014 1,697 1,425 0,783 Tuesday 11 March 2014 1,695 1,423 0,789 Wednesday 12 March 2014 1,690 1,420 0,786 Thursday 13 March 2014 1,684 1,415 0,783 Friday 14 March 2014 1,682 1,413 0,781 Saturday 15 March 2014 1,679 1,409 0,777 Sunday 16 March 2014 1,680 1,409 0,781 Monday 17 March 2014 1,681 1,411 0,774 Tuesday 18 March 2014 1,679 1,410 0,777 Wednesday 19 March 2014 1,675 1,406 0,773 Thursday 20 March 2014 1,670 1,400 0,773 Friday 21 March 2014 1,670 1,400 0,774 Saturday 22 March 2014 1,668 1,400 0,773 Sunday 23 March 2014 1,670 1,401 0,775 Monday 24 March 2014 1,670 1,402 0,770 Tuesday 25 March 2014 1,676 1,407 0,767 Wednesday 26 March 2014 1,680 1,408 0,762 Thursday 27 March 2014 1,683 1,407 0,761 Friday 28 March 2014 1,686 1,410 0,759 Saturday 29 March 2014 1,688 1,410 0,764 Sunday 30 March 2014 1,689 1,411 0,763 Monday 31 March 2014 1,689 1,412 0,763 Tuesday 1 April 2014 1,701 1,418 0,765 Wednesday 2 April 2014 1,706 1,419 0,765 Thursday 3 April 2014 1,705 1,416 0,762 Friday 4 April 2014 1,707 1,419 0,761 Saturday 5 April 2014 1,707 1,417 0,760 Sunday 6 April 2014 1,707 1,418 0,769 Monday 7 April 2014 1,709 1,420 0,760 Tuesday 8 April 2014 1,712 1,419 0,770 Wednesday 9 April 2014 1,713 1,419 0,764 Thursday 10 April 2014 1,712 1,417 0,769 Friday 11 April 2014 1,718 1,419 0,765 Saturday 12 April 2014 1,717 1,417 0,761 Sunday 13 April 2014 1,720 1,418 0,770 Monday 14 April 2014 1,720 1,420 0,764 Tuesday 15 April 2014 1,725 1,421 0,764 Wednesday 16 April 2014 1,729 1,421 0,759 Thursday 17 April 2014 1,733 1,425 0,762 Friday 18 April 2014 1,736 1,429 0,761 Saturday 19 April 2014 1,736 1,428 0,765 Sunday 20 April 2014 1,738 1,428 0,772 Monday 21 April 2014 1,738 1,429 0,769 Tuesday 22 April 2014 1,739 1,430 0,762 Wednesday 23 April 2014 1,738 1,429 0,761 Thursday 24 April 2014 1,739 1,428 0,759 Friday 25 April 2014 1,741 1,431 0,765 Saturday 26 April 2014 1,737 1,429 0,766 Sunday 27 April 2014 1,739 1,430 0,771 Monday 28 April 2014 1,741 1,431 0,759 Tuesday 29 April 2014 1,742 1,431 0,767 Wednesday 30 April 2014 1,739 1,429 0,762 Thursday 1 May 2014 1,737 1,428 0,761 Friday 2 May 2014 1,737 1,428 0,760 Saturday 3 May 2014 1,733 1,424 0,754 Sunday 4 May 2014 1,734 1,424 0,761 Monday 5 May 2014 1,735 1,425 0,760 Tuesday 6 May 2014 1,733 1,422 0,758 Wednesday 7 May 2014 1,728 1,420 0,757 Thursday 8 May 2014 1,726 1,418 0,757 Friday 9 May 2014 1,727 1,420 0,759 Saturday 10 May 2014 1,722 1,418 0,751 Sunday 11 May 2014 1,723 1,419 0,753 Monday 12 May 2014 1,724 1,421 0,748 Tuesday 13 May 2014 1,723 1,421 0,755 Wednesday 14 May 2014 1,721 1,421 0,750 Thursday 15 May 2014 1,723 1,423 0,747 Friday 16 May 2014 1,727 1,428 0,753 Saturday 17 May 2014 1,726 1,427 0,751 Sunday 18 May 2014 1,729 1,428 0,758 Monday 19 May 2014 1,729 1,430 0,747 Tuesday 20 May 2014 1,731 1,431 0,758 Wednesday 21 May 2014 1,730 1,429 0,751 Thursday 22 May 2014 1,730 1,428 0,750 Friday 23 May 2014 1,735 1,430 0,746 Saturday 24 May 2014 1,735 1,428 0,748 Sunday 25 May 2014 1,736 1,429 0,754 Monday 26 May 2014 1,738 1,430 0,752 Tuesday 27 May 2014 1,739 1,430 0,754 Wednesday 28 May 2014 1,738 1,429 0,750 Thursday 29 May 2014 1,738 1,427 0,751 Friday 30 May 2014 1,740 1,430 0,747 Saturday 31 May 2014 1,738 1,428 0,757 Sunday 1 June 2014 1,740 1,429 0,749 Monday 2 June 2014 1,741 1,430 0,745 Tuesday 3 June 2014 1,741 1,431 0,752 Wednesday 4 June 2014 1,740 1,427 0,748 Thursday 5 June 2014 1,738 1,424 0,750 Friday 6 June 2014 1,737 1,422 0,747 Saturday 7 June 2014 1,735 1,419 0,749 Sunday 8 June 2014 1,738 1,420 0,757 Monday 9 June 2014 1,737 1,421 0,748 Tuesday 10 June 2014 1,738 1,421 0,754 Wednesday 11 June 2014 1,739 1,421 0,748 Thursday 12 June 2014 1,742 1,420 0,752 Friday 13 June 2014 1,747 1,423 0,745 Saturday 14 June 2014 1,753 1,427 0,741 Sunday 15 June 2014 1,755 1,428 0,750 Monday 16 June 2014 1,756 1,430 0,754 Tuesday 17 June 2014 1,758 1,430 0,755 Wednesday 18 June 2014 1,762 1,429 0,758 Thursday 19 June 2014 1,765 1,434 0,757 Friday 20 June 2014 1,771 1,442 0,758 Saturday 21 June 2014 1,773 1,445 0,756 Sunday 22 June 2014 1,774 1,447 0,757 Monday 23 June 2014 1,775 1,448 0,758 Tuesday 24 June 2014 1,776 1,448 0,754 Wednesday 25 June 2014 1,776 1,448 0,761 Thursday 26 June 2014 1,776 1,447 0,761 Friday 27 June 2014 1,777 1,449 0,765 Saturday 28 June 2014 1,775 1,447 0,760 Sunday 29 June 2014 1,775 1,448 0,761 Monday 30 June 2014 1,777 1,449 0,763 Tuesday 1 July 2014 1,776 1,449 0,763 Wednesday 2 July 2014 1,771 1,444 0,761 Thursday 3 July 2014 1,769 1,439 0,762 Friday 4 July 2014 1,768 1,439 0,759 Saturday 5 July 2014 1,765 1,432 0,764 Sunday 6 July 2014 1,768 1,433 0,761 Monday 7 July 2014 1,767 1,435 0,759 Tuesday 8 July 2014 1,768 1,433 0,757 Wednesday 9 July 2014 1,767 1,427 0,762 Thursday 10 July 2014 1,764 1,424 0,760 Friday 11 July 2014 1,763 1,424 0,755 Saturday 12 July 2014 1,760 1,420 0,756 Sunday 13 July 2014 1,761 1,421 0,752 Monday 14 July 2014 1,762 1,422 0,752 Tuesday 15 July 2014 1,756 1,420 0,753 Wednesday 16 July 2014 1,752 1,420 0,756 Thursday 17 July 2014 1,748 1,419 0,757 Friday 18 July 2014 1,744 1,420 0,762 Saturday 19 July 2014 1,737 1,414 0,758 Sunday 20 July 2014 1,739 1,415 0,762 Monday 21 July 2014 1,739 1,416 0,759 Tuesday 22 July 2014 1,736 1,416 0,762 Wednesday 23 July 2014 1,733 1,418 0,766 Thursday 24 July 2014 1,731 1,418 0,766 Friday 25 July 2014 1,732 1,419 0,769 Saturday 26 July 2014 1,729 1,417 0,765 Sunday 27 July 2014 1,730 1,418 0,778 Monday 28 July 2014 1,731 1,420 0,769 Tuesday 29 July 2014 1,730 1,419 0,772 Wednesday 30 July 2014 1,731 1,422 0,772 Thursday 31 July 2014 1,728 1,425 0,768 Friday 1 August 2014 1,729 1,427 0,772 Saturday 2 August 2014 1,726 1,425 0,767 Sunday 3 August 2014 1,726 1,426 0,774 Monday 4 August 2014 1,727 1,427 0,763 Tuesday 5 August 2014 1,723 1,425 0,769 Wednesday 6 August 2014 1,716 1,421 0,762 Thursday 7 August 2014 1,711 1,418 0,767 Friday 8 August 2014 1,712 1,420 0,767 Saturday 9 August 2014 1,710 1,419 0,763 Sunday 10 August 2014 1,711 1,421 0,761 Monday 11 August 2014 1,712 1,421 0,758 Tuesday 12 August 2014 1,711 1,421 0,763 Wednesday 13 August 2014 1,713 1,419 0,760 Thursday 14 August 2014 1,712 1,417 0,763 Friday 15 August 2014 1,714 1,419 0,762 Saturday 16 August 2014 1,709 1,418 0,767 Sunday 17 August 2014 1,709 1,418 0,761 Monday 18 August 2014 1,711 1,419 0,765 Tuesday 19 August 2014 1,705 1,415 0,758 Wednesday 20 August 2014 1,702 1,412 0,764 Thursday 21 August 2014 1,701 1,408 0,759 Friday 22 August 2014 1,705 1,410 0,758 Saturday 23 August 2014 1,712 1,409 0,760 Sunday 24 August 2014 1,713 1,409 0,757 Monday 25 August 2014 1,715 1,411 0,753 Tuesday 26 August 2014 1,717 1,411 0,760 Wednesday 27 August 2014 1,718 1,414 0,764 Thursday 28 August 2014 1,717 1,413 0,763 Friday 29 August 2014 1,721 1,421 0,757 Saturday 30 August 2014 1,718 1,421 0,759 Sunday 31 August 2014 1,720 1,421 0,760 Monday 1 September 2014 1,721 1,424 0,754 Tuesday 2 September 2014 1,723 1,425 0,760 Wednesday 3 September 2014 1,724 1,426 0,757 Thursday 4 September 2014 1,722 1,422 0,759 Friday 5 September 2014 1,730 1,424 0,760 Saturday 6 September 2014 1,732 1,427 0,766 Sunday 7 September 2014 1,734 1,426 0,773 Monday 8 September 2014 1,735 1,428 0,766 Tuesday 9 September 2014 1,734 1,427 0,762 Wednesday 10 September 2014 1,734 1,427 0,767 Thursday 11 September 2014 1,733 1,422 0,758 Friday 12 September 2014 1,734 1,419 0,764 Saturday 13 September 2014 1,733 1,415 0,764 Sunday 14 September 2014 1,733 1,415 0,760 Monday 15 September 2014 1,735 1,416 0,758 Tuesday 16 September 2014 1,735 1,413 0,764 Wednesday 17 September 2014 1,735 1,409 0,765 Thursday 18 September 2014 1,732 1,408 0,763 Friday 19 September 2014 1,731 1,409 0,763 Saturday 20 September 2014 1,725 1,408 0,758 Sunday 21 September 2014 1,727 1,407 0,762 Monday 22 September 2014 1,727 1,410 0,765 Tuesday 23 September 2014 1,726 1,409 0,755 Wednesday 24 September 2014 1,722 1,407 0,762 Thursday 25 September 2014 1,717 1,404 0,761 Friday 26 September 2014 1,718 1,405 0,759 Saturday 27 September 2014 1,717 1,406 0,760 Sunday 28 September 2014 1,718 1,406 0,765 Monday 29 September 2014 1,719 1,408 0,764 Tuesday 30 September 2014 1,719 1,408 0,756 Wednesday 1 October 2014 1,722 1,412 0,758 Thursday 2 October 2014 1,722 1,414 0,763 Friday 3 October 2014 1,725 1,411 0,761 Saturday 4 October 2014 1,722 1,406 0,765 Sunday 5 October 2014 1,723 1,406 0,771 Monday 6 October 2014 1,724 1,409 0,758 Tuesday 7 October 2014 1,722 1,405 0,759 Wednesday 8 October 2014 1,720 1,400 0,761 Thursday 9 October 2014 1,718 1,393 0,761 Friday 10 October 2014 1,712 1,387 0,759 Saturday 11 October 2014 1,703 1,378 0,756 Sunday 12 October 2014 1,703 1,378 0,761 Monday 13 October 2014 1,704 1,378 0,759 Tuesday 14 October 2014 1,698 1,374 0,760 Wednesday 15 October 2014 1,689 1,370 0,759 Thursday 16 October 2014 1,678 1,361 0,758 Friday 17 October 2014 1,669 1,355 0,753 Saturday 18 October 2014 1,660 1,351 0,755 Sunday 19 October 2014 1,661 1,350 0,748 Monday 20 October 2014 1,661 1,352 0,751 Tuesday 21 October 2014 1,654 1,350 0,741 Wednesday 22 October 2014 1,650 1,349 0,735 Thursday 23 October 2014 1,647 1,351 0,735 Friday 24 October 2014 1,646 1,356 0,736 Saturday 25 October 2014 1,640 1,355 0,740 Sunday 26 October 2014 1,641 1,355 0,730 Monday 27 October 2014 1,643 1,357 0,732 Tuesday 28 October 2014 1,640 1,357 0,728 Wednesday 29 October 2014 1,637 1,357 0,731 Thursday 30 October 2014 1,636 1,355 0,730 Friday 31 October 2014 1,636 1,358 0,727 Saturday 1 November 2014 1,634 1,357 0,733 Sunday 2 November 2014 1,637 1,358 0,725 Monday 3 November 2014 1,637 1,361 0,726 Tuesday 4 November 2014 1,637 1,365 0,726 Wednesday 5 November 2014 1,636 1,366 0,720 Thursday 6 November 2014 1,635 1,364 0,724 Friday 7 November 2014 1,636 1,366 0,723 Saturday 8 November 2014 1,634 1,364 0,720 Sunday 9 November 2014 1,634 1,364 0,713 Monday 10 November 2014 1,636 1,367 0,717 Tuesday 11 November 2014 1,639 1,372 0,709 Wednesday 12 November 2014 1,639 1,373 0,706 Thursday 13 November 2014 1,641 1,371 0,713 Friday 14 November 2014 1,642 1,374 0,704 Saturday 15 November 2014 1,633 1,365 0,705 Sunday 16 November 2014 1,635 1,365 0,699 Monday 17 November 2014 1,636 1,368 0,698 Tuesday 18 November 2014 1,634 1,362 0,706 Wednesday 19 November 2014 1,633 1,360 0,705 Thursday 20 November 2014 1,632 1,356 0,702 Friday 21 November 2014 1,635 1,357 0,694 Saturday 22 November 2014 1,628 1,352 0,699 Sunday 23 November 2014 1,629 1,352 0,698 Monday 24 November 2014 1,631 1,354 0,706 Tuesday 25 November 2014 1,629 1,347 0,705 Wednesday 26 November 2014 1,627 1,344 0,703 Thursday 27 November 2014 1,624 1,342 0,698 Friday 28 November 2014 1,624 1,342 0,696 Saturday 29 November 2014 1,613 1,330 0,706 Sunday 30 November 2014 1,614 1,330 0,699 Monday 1 December 2014 1,616 1,332 0,697 Tuesday 2 December 2014 1,611 1,323 0,705 Wednesday 3 December 2014 1,603 1,319 0,702 Thursday 4 December 2014 1,597 1,313 0,704 Friday 5 December 2014 1,595 1,313 0,697 Saturday 6 December 2014 1,587 1,304 0,702 Sunday 7 December 2014 1,588 1,304 0,696 Monday 8 December 2014 1,590 1,305 0,695 Tuesday 9 December 2014 1,585 1,299 0,690 Wednesday 10 December 2014 1,577 1,291 0,689 Thursday 11 December 2014 1,569 1,283 0,688 Friday 12 December 2014 1,565 1,280 0,682 Saturday 13 December 2014 1,556 1,270 0,675 Sunday 14 December 2014 1,556 1,270 0,669 Monday 15 December 2014 1,557 1,271 0,680 Tuesday 16 December 2014 1,548 1,261 0,667 Wednesday 17 December 2014 1,537 1,252 0,665 Thursday 18 December 2014 1,526 1,240 0,666 Friday 19 December 2014 1,523 1,236 0,658 Saturday 20 December 2014 1,517 1,228 0,654 Sunday 21 December 2014 1,518 1,228 0,657 Monday 22 December 2014 1,519 1,229 0,655 Tuesday 23 December 2014 1,516 1,227 0,654 Wednesday 24 December 2014 1,514 1,225 0,664 Thursday 25 December 2014 1,506 1,221 0,663 Friday 26 December 2014 1,508 1,223 0,650 Saturday 27 December 2014 1,505 1,222 0,656 Sunday 28 December 2014 1,507 1,222 0,649 Monday 29 December 2014 1,508 1,223 0,653 Tuesday 30 December 2014 1,506 1,217 0,645 Wednesday 31 December 2014 1,503 1,212 0,658 Thursday 1 January 2015 1,501 1,207 0,644 Friday 2 January 2015 1,503 1,208 0,651 Saturday 3 January 2015 1,498 1,206 0,644 Sunday 4 January 2015 1,500 1,206 0,648 Monday 5 January 2015 1,501 1,208 0,648 Tuesday 6 January 2015 1,496 1,207 0,641 Wednesday 7 January 2015 1,490 1,206 0,642 Thursday 8 January 2015 1,482 1,203 0,633 Friday 9 January 2015 1,482 1,205 0,629 Saturday 10 January 2015 1,476 1,198 0,626 Sunday 11 January 2015 1,476 1,200 0,624 Monday 12 January 2015 1,479 1,201 0,622 Tuesday 13 January 2015 1,473 1,197 0,611 Wednesday 14 January 2015 1,469 1,191 0,608 Thursday 15 January 2015 1,462 1,186 0,612 Friday 16 January 2015 1,464 1,187 0,614 Saturday 17 January 2015 1,461 1,184 0,611 Sunday 18 January 2015 1,462 1,185 0,601 Monday 19 January 2015 1,463 1,187 0,602 Tuesday 20 January 2015 1,462 1,187 0,602 Wednesday 21 January 2015 1,461 1,186 0,608 Thursday 22 January 2015 1,460 1,185 0,604 Friday 23 January 2015 1,462 1,186 0,604 Saturday 24 January 2015 1,459 1,184 0,614 Sunday 25 January 2015 1,460 1,184 0,615 Monday 26 January 2015 1,462 1,187 0,607 Tuesday 27 January 2015 1,462 1,188 0,608 Wednesday 28 January 2015 1,460 1,189 0,606 Thursday 29 January 2015 1,458 1,188 0,617 Friday 30 January 2015 1,461 1,190 0,611 Saturday 31 January 2015 1,460 1,190 0,614 Sunday 1 February 2015 1,461 1,192 0,610 Monday 2 February 2015 1,463 1,194 0,613 Tuesday 3 February 2015 1,471 1,201 0,618 Wednesday 4 February 2015 1,480 1,210 0,621 Thursday 5 February 2015 1,489 1,219 0,632 Friday 6 February 2015 1,492 1,222 0,629 Saturday 7 February 2015 1,494 1,225 0,637 Sunday 8 February 2015 1,496 1,225 0,636 Monday 9 February 2015 1,497 1,229 0,637 Tuesday 10 February 2015 1,506 1,237 0,635 Wednesday 11 February 2015 1,516 1,249 0,642 Thursday 12 February 2015 1,521 1,255 0,641 Friday 13 February 2015 1,527 1,260 0,627 Saturday 14 February 2015 1,532 1,267 0,632 Sunday 15 February 2015 1,535 1,268 0,630 Monday 16 February 2015 1,538 1,271 0,633 Tuesday 17 February 2015 1,539 1,276 0,633 Wednesday 18 February 2015 1,539 1,279 0,636 Thursday 19 February 2015 1,539 1,280 0,638 Friday 20 February 2015 1,540 1,282 0,635 Saturday 21 February 2015 1,542 1,280 0,636 Sunday 22 February 2015 1,544 1,280 0,630 Monday 23 February 2015 1,545 1,282 0,633 Tuesday 24 February 2015 1,548 1,283 0,640 Wednesday 25 February 2015 1,549 1,283 0,641 Thursday 26 February 2015 1,548 1,282 0,644 Friday 27 February 2015 1,556 1,289 0,657 Saturday 28 February 2015 1,557 1,291 0,652 Sunday 1 March 2015 1,559 1,291 0,652 Monday 2 March 2015 1,560 1,293 0,658 Tuesday 3 March 2015 1,567 1,293 0,667 Wednesday 4 March 2015 1,569 1,293 0,668 Thursday 5 March 2015 1,568 1,291 0,679 Friday 6 March 2015 1,577 1,293 0,683 Saturday 7 March 2015 1,578 1,292 0,674 Sunday 8 March 2015 1,581 1,292 0,674 Monday 9 March 2015 1,582 1,294 0,682 Tuesday 10 March 2015 1,588 1,294 0,685 Wednesday 11 March 2015 1,588 1,294 0,688 Thursday 12 March 2015 1,586 1,292 0,684 Friday 13 March 2015 1,590 1,293 0,688 Saturday 14 March 2015 1,591 1,292 0,683 Sunday 15 March 2015 1,592 1,291 0,685 Monday 16 March 2015 1,594 1,293 0,680 Tuesday 17 March 2015 1,596 1,292 0,686 Wednesday 18 March 2015 1,595 1,287 0,686 Thursday 19 March 2015 1,592 1,283 0,686 Friday 20 March 2015 1,589 1,284 0,684 Saturday 21 March 2015 1,585 1,278 0,683 Sunday 22 March 2015 1,588 1,278 0,686 Monday 23 March 2015 1,590 1,280 0,684 Tuesday 24 March 2015 1,589 1,279 0,685 Wednesday 25 March 2015 1,589 1,280 0,684 Thursday 26 March 2015 1,588 1,277 0,682 Friday 27 March 2015 1,597 1,278 0,675 Saturday 28 March 2015 1,599 1,276 0,678 Sunday 29 March 2015 1,600 1,277 0,679 Monday 30 March 2015 1,603 1,278 0,680 Tuesday 31 March 2015 1,601 1,277 0,680 Wednesday 1 April 2015 1,599 1,275 0,679 Thursday 2 April 2015 1,597 1,273 0,678 Friday 3 April 2015 1,599 1,270 0,679 Saturday 4 April 2015 1,597 1,268 0,675 Sunday 5 April 2015 1,597 1,268 0,676 Monday 6 April 2015 1,599 1,269 0,673 Tuesday 7 April 2015 1,599 1,270 0,672 Wednesday 8 April 2015 1,598 1,269 0,680 Thursday 9 April 2015 1,597 1,268 0,670 Friday 10 April 2015 1,595 1,268 0,666 Saturday 11 April 2015 1,592 1,261 0,670 Sunday 12 April 2015 1,593 1,262 0,658 Monday 13 April 2015 1,595 1,263 0,667 Tuesday 14 April 2015 1,596 1,264 0,665 Wednesday 15 April 2015 1,600 1,269 0,667 Thursday 16 April 2015 1,606 1,272 0,668 Friday 17 April 2015 1,616 1,282 0,662 Saturday 18 April 2015 1,620 1,288 0,665 Sunday 19 April 2015 1,621 1,289 0,663 Monday 20 April 2015 1,623 1,291 0,660 Tuesday 21 April 2015 1,627 1,294 0,662 Wednesday 22 April 2015 1,631 1,299 0,666 Thursday 23 April 2015 1,632 1,300 0,663 Friday 24 April 2015 1,637 1,304 0,663 Saturday 25 April 2015 1,642 1,310 0,670 Sunday 26 April 2015 1,643 1,310 0,668 Monday 27 April 2015 1,643 1,309 0,666 Tuesday 28 April 2015 1,647 1,312 0,659 Wednesday 29 April 2015 1,647 1,312 0,665 Thursday 30 April 2015 1,646 1,312 0,662 Friday 1 May 2015 1,645 1,310 0,663 Saturday 2 May 2015 1,641 1,306 0,657 Sunday 3 May 2015 1,643 1,306 0,658 Monday 4 May 2015 1,644 1,307 0,665 Tuesday 5 May 2015 1,643 1,306 0,661 Wednesday 6 May 2015 1,643 1,307 0,659 Thursday 7 May 2015 1,646 1,312 0,662 Friday 8 May 2015 1,647 1,313 0,664 Saturday 9 May 2015 1,645 1,312 0,658 Sunday 10 May 2015 1,646 1,312 0,658 Monday 11 May 2015 1,648 1,313 0,660 Tuesday 12 May 2015 1,644 1,310 0,655 Wednesday 13 May 2015 1,642 1,309 0,650 Thursday 14 May 2015 1,639 1,309 0,643 Friday 15 May 2015 1,641 1,311 0,654 Saturday 16 May 2015 1,639 1,310 0,648 Sunday 17 May 2015 1,641 1,310 0,650 Monday 18 May 2015 1,641 1,312 0,652 Tuesday 19 May 2015 1,640 1,313 0,654 Wednesday 20 May 2015 1,639 1,313 0,647 Thursday 21 May 2015 1,634 1,308 0,642 Friday 22 May 2015 1,635 1,309 0,642 Saturday 23 May 2015 1,635 1,308 0,638 Sunday 24 May 2015 1,636 1,309 0,634 Monday 25 May 2015 1,636 1,309 0,633 Tuesday 26 May 2015 1,637 1,310 0,643 Wednesday 27 May 2015 1,640 1,313 0,639 Thursday 28 May 2015 1,639 1,312 0,638 Friday 29 May 2015 1,640 1,310 0,647 Saturday 30 May 2015 1,637 1,306 0,637 Sunday 31 May 2015 1,639 1,306 0,627 Monday 1 June 2015 1,638 1,304 0,637 Tuesday 2 June 2015 1,644 1,309 0,629 Wednesday 3 June 2015 1,648 1,310 0,639 Thursday 4 June 2015 1,647 1,310 0,632 Friday 5 June 2015 1,647 1,309 0,632 Saturday 6 June 2015 1,644 1,303 0,626 Sunday 7 June 2015 1,645 1,302 0,634 Monday 8 June 2015 1,645 1,304 0,631 Tuesday 9 June 2015 1,645 1,302 0,622 Wednesday 10 June 2015 1,644 1,301 0,619 Thursday 11 June 2015 1,652 1,302 0,618 Friday 12 June 2015 1,650 1,302 0,621 Saturday 13 June 2015 1,655 1,301 0,611 Sunday 14 June 2015 1,662 1,302 0,614 Monday 15 June 2015 1,664 1,304 0,618 Tuesday 16 June 2015 1,667 1,305 0,610 Wednesday 17 June 2015 1,667 1,305 0,615 Thursday 18 June 2015 1,665 1,304 0,609 Friday 19 June 2015 1,667 1,305 0,607 Saturday 20 June 2015 1,664 1,299 0,606 Sunday 21 June 2015 1,667 1,299 0,601 Monday 22 June 2015 1,668 1,301 0,607 Tuesday 23 June 2015 1,665 1,297 0,611 Wednesday 24 June 2015 1,660 1,296 0,603 Thursday 25 June 2015 1,656 1,295 0,608 Friday 26 June 2015 1,656 1,295 0,606 Saturday 27 June 2015 1,653 1,293 0,597 Sunday 28 June 2015 1,655 1,293 0,595 Monday 29 June 2015 1,655 1,295 0,608 Tuesday 30 June 2015 1,653 1,295 0,603 Wednesday 1 July 2015 1,654 1,295 0,607 Thursday 2 July 2015 1,652 1,293 0,608 Friday 3 July 2015 1,657 1,294 0,599 Saturday 4 July 2015 1,659 1,294 0,603 Sunday 5 July 2015 1,660 1,293 0,599 Monday 6 July 2015 1,664 1,295 0,604 Tuesday 7 July 2015 1,669 1,294 0,607 Wednesday 8 July 2015 1,673 1,289 0,605 Thursday 9 July 2015 1,672 1,285 0,600 Friday 10 July 2015 1,679 1,284 0,609 Saturday 11 July 2015 1,680 1,280 0,607 Sunday 12 July 2015 1,682 1,280 0,592 Monday 13 July 2015 1,684 1,281 0,609 Tuesday 14 July 2015 1,685 1,280 0,610 Wednesday 15 July 2015 1,678 1,275 0,602 Thursday 16 July 2015 1,669 1,267 0,603 Friday 17 July 2015 1,665 1,262 0,605 Saturday 18 July 2015 1,661 1,254 0,599 Sunday 19 July 2015 1,662 1,254 0,600 Monday 20 July 2015 1,662 1,255 0,599 Tuesday 21 July 2015 1,660 1,251 0,608 Wednesday 22 July 2015 1,657 1,245 0,604 Thursday 23 July 2015 1,650 1,242 0,608 Friday 24 July 2015 1,650 1,242 0,605 Saturday 25 July 2015 1,645 1,239 0,603 Sunday 26 July 2015 1,647 1,240 0,601 Monday 27 July 2015 1,646 1,239 0,605 Tuesday 28 July 2015 1,642 1,233 0,608 Wednesday 29 July 2015 1,635 1,225 0,604 Thursday 30 July 2015 1,627 1,220 0,602 Friday 31 July 2015 1,628 1,220 0,602 Saturday 1 August 2015 1,628 1,218 0,597 Sunday 2 August 2015 1,629 1,219 0,603 Monday 3 August 2015 1,631 1,220 0,601 Tuesday 4 August 2015 1,632 1,218 0,601 Wednesday 5 August 2015 1,627 1,215 0,607 Thursday 6 August 2015 1,624 1,210 0,598 Friday 7 August 2015 1,623 1,209 0,599 Saturday 8 August 2015 1,617 1,203 0,592 Sunday 9 August 2015 1,618 1,203 0,586 Monday 10 August 2015 1,617 1,204 0,596 Tuesday 11 August 2015 1,610 1,201 0,600 Wednesday 12 August 2015 1,604 1,197 0,598 Thursday 13 August 2015 1,597 1,194 0,585 Friday 14 August 2015 1,596 1,194 0,587 Saturday 15 August 2015 1,591 1,193 0,588 Sunday 16 August 2015 1,591 1,193 0,578 Monday 17 August 2015 1,593 1,194 0,589 Tuesday 18 August 2015 1,589 1,194 0,585 Wednesday 19 August 2015 1,580 1,194 0,579 Thursday 20 August 2015 1,572 1,192 0,578 Friday 21 August 2015 1,568 1,190 0,572 Saturday 22 August 2015 1,558 1,181 0,570 Sunday 23 August 2015 1,558 1,181 0,561 Monday 24 August 2015 1,558 1,181 0,571 Tuesday 25 August 2015 1,548 1,172 0,567 Wednesday 26 August 2015 1,538 1,163 0,570 Thursday 27 August 2015 1,529 1,157 0,562 Friday 28 August 2015 1,525 1,156 0,556 Saturday 29 August 2015 1,520 1,155 0,560 Sunday 30 August 2015 1,520 1,155 0,551 Monday 31 August 2015 1,521 1,157 0,558 Tuesday 1 September 2015 1,521 1,165 0,557 Wednesday 2 September 2015 1,521 1,174 0,560 Thursday 3 September 2015 1,519 1,175 0,566 Friday 4 September 2015 1,520 1,181 0,568 Saturday 5 September 2015 1,517 1,186 0,561 Sunday 6 September 2015 1,519 1,188 0,557 Monday 7 September 2015 1,520 1,190 0,567 Tuesday 8 September 2015 1,520 1,196 0,574 Wednesday 9 September 2015 1,518 1,197 0,570 Thursday 10 September 2015 1,518 1,199 0,570 Friday 11 September 2015 1,520 1,200 0,572 Saturday 12 September 2015 1,517 1,199 0,574 Sunday 13 September 2015 1,518 1,199 0,567 Monday 14 September 2015 1,519 1,201 0,568 Tuesday 15 September 2015 1,516 1,200 0,575 Wednesday 16 September 2015 1,511 1,198 0,571 Thursday 17 September 2015 1,507 1,198 0,573 Friday 18 September 2015 1,509 1,199 0,577 Saturday 19 September 2015 1,505 1,193 0,572 Sunday 20 September 2015 1,507 1,194 0,571 Monday 21 September 2015 1,508 1,196 0,567 Tuesday 22 September 2015 1,508 1,194 0,575 Wednesday 23 September 2015 1,507 1,193 0,573 Thursday 24 September 2015 1,506 1,193 0,572 Friday 25 September 2015 1,503 1,189 0,572 Saturday 26 September 2015 1,495 1,185 0,575 Sunday 27 September 2015 1,497 1,184 0,562 Monday 28 September 2015 1,497 1,186 0,571 Tuesday 29 September 2015 1,492 1,185 0,579 Wednesday 30 September 2015 1,487 1,182 0,578 Thursday 1 October 2015 1,484 1,181 0,577 Friday 2 October 2015 1,484 1,184 0,579 Saturday 3 October 2015 1,481 1,181 0,573 Sunday 4 October 2015 1,483 1,181 0,565 Monday 5 October 2015 1,483 1,185 0,582 Tuesday 6 October 2015 1,483 1,184 0,576 Wednesday 7 October 2015 1,484 1,187 0,580 Thursday 8 October 2015 1,488 1,190 0,580 Friday 9 October 2015 1,492 1,193 0,578 Saturday 10 October 2015 1,493 1,196 0,583 Sunday 11 October 2015 1,495 1,197 0,583 Monday 12 October 2015 1,496 1,200 0,589 Tuesday 13 October 2015 1,497 1,201 0,588 Wednesday 14 October 2015 1,496 1,199 0,586 Thursday 15 October 2015 1,491 1,195 0,599 Friday 16 October 2015 1,489 1,193 0,598 Saturday 17 October 2015 1,483 1,187 0,591 Sunday 18 October 2015 1,486 1,188 0,586 Monday 19 October 2015 1,486 1,190 0,593 Tuesday 20 October 2015 1,482 1,186 0,595 Wednesday 21 October 2015 1,477 1,179 0,594 Thursday 22 October 2015 1,468 1,172 0,596 Friday 23 October 2015 1,468 1,172 0,592 Saturday 24 October 2015 1,466 1,170 0,591 Sunday 25 October 2015 1,468 1,170 0,589 Monday 26 October 2015 1,469 1,172 0,592 Tuesday 27 October 2015 1,468 1,172 0,592 Wednesday 28 October 2015 1,467 1,170 0,600 Thursday 29 October 2015 1,466 1,169 0,594 Friday 30 October 2015 1,476 1,175 0,600 Saturday 31 October 2015 1,476 1,173 0,596 Sunday 1 November 2015 1,477 1,173 0,588 Monday 2 November 2015 1,480 1,175 0,596 Tuesday 3 November 2015 1,486 1,180 0,608 Wednesday 4 November 2015 1,494 1,187 0,600 Thursday 5 November 2015 1,503 1,196 0,612 Friday 6 November 2015 1,507 1,199 0,603 Saturday 7 November 2015 1,510 1,198 0,610 Sunday 8 November 2015 1,512 1,198 0,607 Monday 9 November 2015 1,515 1,202 0,610 Tuesday 10 November 2015 1,521 1,206 0,615 Wednesday 11 November 2015 1,525 1,207 0,617 Thursday 12 November 2015 1,526 1,208 0,612 Friday 13 November 2015 1,532 1,208 0,618 Saturday 14 November 2015 1,530 1,203 0,618 Sunday 15 November 2015 1,532 1,204 0,615 Monday 16 November 2015 1,533 1,206 0,614 Tuesday 17 November 2015 1,528 1,199 0,612 Wednesday 18 November 2015 1,520 1,195 0,621 Thursday 19 November 2015 1,512 1,191 0,620 Friday 20 November 2015 1,509 1,191 0,623 Saturday 21 November 2015 1,503 1,186 0,616 Sunday 22 November 2015 1,505 1,186 0,607 Monday 23 November 2015 1,505 1,188 0,615 Tuesday 24 November 2015 1,497 1,184 0,623 Wednesday 25 November 2015 1,492 1,181 0,616 Thursday 26 November 2015 1,491 1,181 0,610 Friday 27 November 2015 1,494 1,182 0,620 Saturday 28 November 2015 1,490 1,180 0,613 Sunday 29 November 2015 1,490 1,180 0,603 Monday 30 November 2015 1,493 1,182 0,612 Tuesday 1 December 2015 1,493 1,177 0,613 Wednesday 2 December 2015 1,490 1,172 0,618 Thursday 3 December 2015 1,486 1,168 0,613 Friday 4 December 2015 1,484 1,162 0,613 Saturday 5 December 2015 1,480 1,157 0,608 Sunday 6 December 2015 1,483 1,157 0,608 Monday 7 December 2015 1,484 1,159 0,615 Tuesday 8 December 2015 1,482 1,158 0,611 Wednesday 9 December 2015 1,476 1,151 0,613 Thursday 10 December 2015 1,469 1,143 0,614 Friday 11 December 2015 1,465 1,139 0,610 Saturday 12 December 2015 1,460 1,129 0,609 Sunday 13 December 2015 1,462 1,129 0,606 Monday 14 December 2015 1,463 1,131 0,609 Tuesday 15 December 2015 1,459 1,122 0,619 Wednesday 16 December 2015 1,452 1,113 0,611 Thursday 17 December 2015 1,447 1,107 0,608 Friday 18 December 2015 1,447 1,101 0,600 Saturday 19 December 2015 1,444 1,094 0,606 Sunday 20 December 2015 1,447 1,094 0,598 Monday 21 December 2015 1,447 1,096 0,606 Tuesday 22 December 2015 1,446 1,087 0,595 Wednesday 23 December 2015 1,444 1,081 0,598 Thursday 24 December 2015 1,441 1,078 0,603 Friday 25 December 2015 1,439 1,071 0,606 Saturday 26 December 2015 1,437 1,070 0,601 Sunday 27 December 2015 1,439 1,070 0,592 Monday 28 December 2015 1,440 1,071 0,599 Tuesday 29 December 2015 1,437 1,068 0,603 Wednesday 30 December 2015 1,436 1,064 0,602 Thursday 31 December 2015 1,435 1,067 0,602 Friday 1 January 2016 1,438 1,067 0,601 Saturday 2 January 2016 1,436 1,067 0,584 Sunday 3 January 2016 1,438 1,067 0,591 Monday 4 January 2016 1,440 1,070 0,591 Tuesday 5 January 2016 1,444 1,073 0,588 Wednesday 6 January 2016 1,449 1,072 0,593 Thursday 7 January 2016 1,448 1,072 0,590 Friday 8 January 2016 1,447 1,071 0,592 Saturday 9 January 2016 1,444 1,067 0,593 Sunday 10 January 2016 1,445 1,067 0,585 Monday 11 January 2016 1,446 1,070 0,590 Tuesday 12 January 2016 1,440 1,064 0,597 Wednesday 13 January 2016 1,436 1,059 0,595 Thursday 14 January 2016 1,433 1,056 0,588 Friday 15 January 2016 1,434 1,056 0,592 Saturday 16 January 2016 1,427 1,046 0,583 Sunday 17 January 2016 1,427 1,046 0,582 Monday 18 January 2016 1,428 1,048 0,596 Tuesday 19 January 2016 1,422 1,041 0,594 Wednesday 20 January 2016 1,419 1,036 0,586 Thursday 21 January 2016 1,414 1,029 0,579 Friday 22 January 2016 1,414 1,024 0,579 Saturday 23 January 2016 1,414 1,022 0,576 Sunday 24 January 2016 1,415 1,023 0,577 Monday 25 January 2016 1,417 1,026 0,572 Tuesday 26 January 2016 1,420 1,025 0,576 Wednesday 27 January 2016 1,419 1,023 0,582 Thursday 28 January 2016 1,418 1,023 0,573 Friday 29 January 2016 1,421 1,030 0,575 Saturday 30 January 2016 1,422 1,031 0,572 Sunday 31 January 2016 1,423 1,031 0,574 Monday 1 February 2016 1,425 1,034 0,570 Tuesday 2 February 2016 1,429 1,037 0,569 Wednesday 3 February 2016 1,428 1,037 0,577 Thursday 4 February 2016 1,424 1,036 0,569 Friday 5 February 2016 1,425 1,044 0,574 Saturday 6 February 2016 1,418 1,043 0,564 Sunday 7 February 2016 1,420 1,043 0,556 Monday 8 February 2016 1,420 1,046 0,560 Tuesday 9 February 2016 1,416 1,046 0,569 Wednesday 10 February 2016 1,409 1,044 0,564 Thursday 11 February 2016 1,398 1,041 0,565 Friday 12 February 2016 1,393 1,038 0,566 Saturday 13 February 2016 1,388 1,033 0,563 Sunday 14 February 2016 1,388 1,034 0,561 Monday 15 February 2016 1,389 1,036 0,558 Tuesday 16 February 2016 1,388 1,036 0,563 Wednesday 17 February 2016 1,388 1,034 0,559 Thursday 18 February 2016 1,380 1,034 0,564 Friday 19 February 2016 1,380 1,043 0,561 Saturday 20 February 2016 1,377 1,042 0,560 Sunday 21 February 2016 1,379 1,042 0,547 Monday 22 February 2016 1,380 1,045 0,564 Tuesday 23 February 2016 1,374 1,045 0,557 Wednesday 24 February 2016 1,371 1,044 0,558 Thursday 25 February 2016 1,368 1,042 0,560 Friday 26 February 2016 1,369 1,045 0,562 Saturday 27 February 2016 1,375 1,050 0,563 Sunday 28 February 2016 1,377 1,050 0,555 Monday 29 February 2016 1,379 1,053 0,554 Tuesday 1 March 2016 1,385 1,055 0,557 Wednesday 2 March 2016 1,384 1,060 0,555 Thursday 3 March 2016 1,382 1,062 0,557 Friday 4 March 2016 1,385 1,064 0,552 Saturday 5 March 2016 1,383 1,063 0,558 Sunday 6 March 2016 1,385 1,062 0,560 Monday 7 March 2016 1,385 1,065 0,558 Tuesday 8 March 2016 1,391 1,072 0,558 Wednesday 9 March 2016 1,400 1,080 0,565 Thursday 10 March 2016 1,404 1,089 0,560 Friday 11 March 2016 1,413 1,093 0,560 Saturday 12 March 2016 1,413 1,097 0,556 Sunday 13 March 2016 1,415 1,097 0,563 Monday 14 March 2016 1,416 1,100 0,558 Tuesday 15 March 2016 1,415 1,101 0,561 Wednesday 16 March 2016 1,414 1,099 0,561 Thursday 17 March 2016 1,412 1,099 0,568 Friday 18 March 2016 1,411 1,103 0,569 Saturday 19 March 2016 1,407 1,101 0,565 Sunday 20 March 2016 1,409 1,102 0,559 Monday 21 March 2016 1,410 1,104 0,566 Tuesday 22 March 2016 1,410 1,104 0,569 Wednesday 23 March 2016 1,410 1,103 0,567 Thursday 24 March 2016 1,414 1,103 0,569 Friday 25 March 2016 1,424 1,103 0,573 Saturday 26 March 2016 1,423 1,101 0,564 Sunday 27 March 2016 1,427 1,101 0,563 Monday 28 March 2016 1,426 1,102 0,559 Tuesday 29 March 2016 1,426 1,104 0,565 Wednesday 30 March 2016 1,435 1,100 0,572 Thursday 31 March 2016 1,444 1,097 0,561 Friday 1 April 2016 1,449 1,098 0,571 Saturday 2 April 2016 1,451 1,091 0,563 Sunday 3 April 2016 1,453 1,091 0,573 Monday 4 April 2016 1,455 1,092 0,568 Tuesday 5 April 2016 1,453 1,088 0,575 Wednesday 6 April 2016 1,452 1,080 0,567 Thursday 7 April 2016 1,447 1,073 0,573 Friday 8 April 2016 1,447 1,070 0,564 Saturday 9 April 2016 1,449 1,069 0,562 Sunday 10 April 2016 1,452 1,070 0,555 Monday 11 April 2016 1,454 1,072 0,565 Tuesday 12 April 2016 1,461 1,076 0,570 Wednesday 13 April 2016 1,465 1,083 0,568 Thursday 14 April 2016 1,471 1,091 0,566 Friday 15 April 2016 1,480 1,095 0,570 Saturday 16 April 2016 1,479 1,092 0,566 Sunday 17 April 2016 1,482 1,092 0,569 Monday 18 April 2016 1,483 1,095 0,567 Tuesday 19 April 2016 1,479 1,095 0,567 Wednesday 20 April 2016 1,475 1,094 0,574 Thursday 21 April 2016 1,474 1,095 0,565 Friday 22 April 2016 1,477 1,103 0,566 Saturday 23 April 2016 1,475 1,105 0,563 Sunday 24 April 2016 1,476 1,106 0,564 Monday 25 April 2016 1,478 1,108 0,566 Tuesday 26 April 2016 1,479 1,110 0,567 Wednesday 27 April 2016 1,477 1,108 0,571 Thursday 28 April 2016 1,477 1,110 0,566 Friday 29 April 2016 1,485 1,119 0,570 Saturday 30 April 2016 1,489 1,122 0,564 Sunday 1 May 2016 1,491 1,123 0,559 Monday 2 May 2016 1,493 1,125 0,568 Tuesday 3 May 2016 1,494 1,126 0,563 Wednesday 4 May 2016 1,493 1,121 0,565 Thursday 5 May 2016 1,486 1,118 0,562 Friday 6 May 2016 1,488 1,120 0,567 Saturday 7 May 2016 1,484 1,114 0,576 Sunday 8 May 2016 1,487 1,114 0,559 Monday 9 May 2016 1,487 1,117 0,561 Tuesday 10 May 2016 1,485 1,111 0,569 Wednesday 11 May 2016 1,479 1,108 0,560 Thursday 12 May 2016 1,475 1,112 0,565 Friday 13 May 2016 1,478 1,122 0,563 Saturday 14 May 2016 1,483 1,124 0,567 Sunday 15 May 2016 1,486 1,126 0,555 Monday 16 May 2016 1,486 1,126 0,554 Tuesday 17 May 2016 1,487 1,128 0,561 Wednesday 18 May 2016 1,492 1,134 0,561 Thursday 19 May 2016 1,499 1,142 0,558 Friday 20 May 2016 1,503 1,145 0,562 Saturday 21 May 2016 1,503 1,144 0,554 Sunday 22 May 2016 1,504 1,144 0,546 Monday 23 May 2016 1,505 1,146 0,559 Tuesday 24 May 2016 1,505 1,152 0,555 Wednesday 25 May 2016 1,510 1,157 0,558 Thursday 26 May 2016 1,518 1,164 0,560 Friday 27 May 2016 1,527 1,171 0,567 Saturday 28 May 2016 1,527 1,172 0,561 Sunday 29 May 2016 1,528 1,173 0,558 Monday 30 May 2016 1,531 1,176 0,566 Tuesday 31 May 2016 1,530 1,177 0,563 Wednesday 1 June 2016 1,528 1,176 0,558 Thursday 2 June 2016 1,526 1,174 0,567 Friday 3 June 2016 1,528 1,175 0,569 Saturday 4 June 2016 1,525 1,170 0,563 Sunday 5 June 2016 1,528 1,171 0,559 Monday 6 June 2016 1,529 1,173 0,562 Tuesday 7 June 2016 1,528 1,171 0,568 Wednesday 8 June 2016 1,522 1,168 0,569 Thursday 9 June 2016 1,517 1,172 0,564 Friday 10 June 2016 1,519 1,175 0,568 Saturday 11 June 2016 1,517 1,174 0,562 Sunday 12 June 2016 1,518 1,174 0,563 Monday 13 June 2016 1,519 1,176 0,572 Tuesday 14 June 2016 1,519 1,176 0,564 Wednesday 15 June 2016 1,518 1,174 0,566 Thursday 16 June 2016 1,516 1,171 0,565 Friday 17 June 2016 1,517 1,169 0,564 Saturday 18 June 2016 1,513 1,164 0,558 Sunday 19 June 2016 1,515 1,165 0,553 Monday 20 June 2016 1,517 1,167 0,566 Tuesday 21 June 2016 1,516 1,169 0,569 Wednesday 22 June 2016 1,517 1,168 0,563 Thursday 23 June 2016 1,517 1,168 0,565 Friday 24 June 2016 1,518 1,170 0,563 Saturday 25 June 2016 1,517 1,166 0,567 Sunday 26 June 2016 1,519 1,166 0,558 Monday 27 June 2016 1,521 1,169 0,568 Tuesday 28 June 2016 1,519 1,168 0,567 Wednesday 29 June 2016 1,516 1,165 0,563 Thursday 30 June 2016 1,515 1,165 0,563 Friday 1 July 2016 1,517 1,168 0,571 Saturday 2 July 2016 1,510 1,161 0,561 Sunday 3 July 2016 1,513 1,162 0,566 Monday 4 July 2016 1,513 1,164 0,561 Tuesday 5 July 2016 1,510 1,161 0,564 Wednesday 6 July 2016 1,502 1,154 0,559 Thursday 7 July 2016 1,495 1,150 0,554 Friday 8 July 2016 1,492 1,150 0,564 Saturday 9 July 2016 1,482 1,143 0,557 Sunday 10 July 2016 1,483 1,143 0,555 Monday 11 July 2016 1,483 1,146 0,555 Tuesday 12 July 2016 1,477 1,140 0,554 Wednesday 13 July 2016 1,471 1,138 0,555 Thursday 14 July 2016 1,469 1,136 0,552 Friday 15 July 2016 1,468 1,136 0,547 Saturday 16 July 2016 1,464 1,131 0,544 Sunday 17 July 2016 1,466 1,132 0,547 Monday 18 July 2016 1,468 1,133 0,551 Tuesday 19 July 2016 1,467 1,130 0,546 Wednesday 20 July 2016 1,466 1,127 0,548 Thursday 21 July 2016 1,465 1,126 0,549 Friday 22 July 2016 1,467 1,130 0,543 Saturday 23 July 2016 1,462 1,126 0,544 Sunday 24 July 2016 1,466 1,126 0,539 Monday 25 July 2016 1,464 1,128 0,540 Tuesday 26 July 2016 1,462 1,123 0,546 Wednesday 27 July 2016 1,459 1,120 0,548 Thursday 28 July 2016 1,456 1,114 0,545 Friday 29 July 2016 1,454 1,111 0,548 Saturday 30 July 2016 1,450 1,101 0,541 Sunday 31 July 2016 1,452 1,102 0,534 Monday 1 August 2016 1,451 1,102 0,541 Tuesday 2 August 2016 1,445 1,100 0,543 Wednesday 3 August 2016 1,445 1,093 0,546 Thursday 4 August 2016 1,443 1,090 0,548 Friday 5 August 2016 1,445 1,089 0,548 Saturday 6 August 2016 1,445 1,088 0,531 Sunday 7 August 2016 1,448 1,089 0,541 Monday 8 August 2016 1,450 1,092 0,542 Tuesday 9 August 2016 1,454 1,098 0,538 Wednesday 10 August 2016 1,453 1,104 0,547 Thursday 11 August 2016 1,455 1,107 0,538 Friday 12 August 2016 1,457 1,109 0,550 Saturday 13 August 2016 1,456 1,108 0,542 Sunday 14 August 2016 1,457 1,110 0,537 Monday 15 August 2016 1,459 1,113 0,543 Tuesday 16 August 2016 1,463 1,120 0,538 Wednesday 17 August 2016 1,465 1,125 0,534 Thursday 18 August 2016 1,464 1,129 0,543 Friday 19 August 2016 1,472 1,135 0,550 Saturday 20 August 2016 1,481 1,142 0,531 Sunday 21 August 2016 1,482 1,143 0,534 Monday 22 August 2016 1,483 1,146 0,535 Tuesday 23 August 2016 1,484 1,147 0,535 Wednesday 24 August 2016 1,484 1,147 0,529 Thursday 25 August 2016 1,483 1,147 0,535 Friday 26 August 2016 1,485 1,148 0,536 Saturday 27 August 2016 1,484 1,146 0,535 Sunday 28 August 2016 1,485 1,147 0,547 Monday 29 August 2016 1,486 1,149 0,539 Tuesday 30 August 2016 1,487 1,150 0,538 Wednesday 31 August 2016 1,492 1,154 0,547 Thursday 1 September 2016 1,491 1,155 0,546 Friday 2 September 2016 1,494 1,157 0,548 Saturday 3 September 2016 1,487 1,149 0,545 Sunday 4 September 2016 1,489 1,151 0,547 Monday 5 September 2016 1,490 1,153 0,545 Tuesday 6 September 2016 1,486 1,153 0,552 Wednesday 7 September 2016 1,489 1,153 0,551 Thursday 8 September 2016 1,488 1,154 0,564 Friday 9 September 2016 1,498 1,156 0,557 Saturday 10 September 2016 1,498 1,154 0,560 Sunday 11 September 2016 1,500 1,155 0,552 Monday 12 September 2016 1,502 1,158 0,555 Tuesday 13 September 2016 1,502 1,156 0,554 Wednesday 14 September 2016 1,501 1,154 0,558 Thursday 15 September 2016 1,499 1,153 0,557 Friday 16 September 2016 1,496 1,150 0,556 Saturday 17 September 2016 1,492 1,145 0,558 Sunday 18 September 2016 1,495 1,147 0,547 Monday 19 September 2016 1,496 1,149 0,556 Tuesday 20 September 2016 1,494 1,148 0,558 Wednesday 21 September 2016 1,492 1,145 0,555 Thursday 22 September 2016 1,490 1,145 0,555 Friday 23 September 2016 1,493 1,147 0,561 Saturday 24 September 2016 1,486 1,145 0,556 Sunday 25 September 2016 1,490 1,147 0,557 Monday 26 September 2016 1,489 1,149 0,558 Tuesday 27 September 2016 1,476 1,135 0,565 Wednesday 28 September 2016 1,477 1,138 0,566 Thursday 29 September 2016 1,475 1,136 0,567 Friday 30 September 2016 1,482 1,144 0,571 Saturday 1 October 2016 1,484 1,151 0,573 Sunday 2 October 2016 1,486 1,153 0,569 Monday 3 October 2016 1,489 1,156 0,571 Tuesday 4 October 2016 1,494 1,165 0,576 Wednesday 5 October 2016 1,501 1,171 0,573 Thursday 6 October 2016 1,509 1,180 0,581 Friday 7 October 2016 1,513 1,185 0,573 Saturday 8 October 2016 1,512 1,183 0,573 Sunday 9 October 2016 1,514 1,184 0,570 Monday 10 October 2016 1,515 1,187 0,580 Tuesday 11 October 2016 1,522 1,194 0,580 Wednesday 12 October 2016 1,523 1,195 0,581 Thursday 13 October 2016 1,522 1,195 0,580 Friday 14 October 2016 1,524 1,196 0,587 Saturday 15 October 2016 1,520 1,192 0,573 Sunday 16 October 2016 1,523 1,192 0,568 Monday 17 October 2016 1,524 1,196 0,577 Tuesday 18 October 2016 1,524 1,200 0,581 Wednesday 19 October 2016 1,524 1,203 0,590 Thursday 20 October 2016 1,523 1,205 0,584 Friday 21 October 2016 1,525 1,206 0,586 Saturday 22 October 2016 1,521 1,203 0,586 Sunday 23 October 2016 1,523 1,204 0,578 Monday 24 October 2016 1,524 1,206 0,585 Tuesday 25 October 2016 1,525 1,211 0,590 Wednesday 26 October 2016 1,528 1,214 0,586 Thursday 27 October 2016 1,529 1,214 0,588 Friday 28 October 2016 1,533 1,216 0,591 Saturday 29 October 2016 1,526 1,212 0,584 Sunday 30 October 2016 1,528 1,213 0,582 Monday 31 October 2016 1,529 1,214 0,589 Tuesday 1 November 2016 1,525 1,211 0,590 Wednesday 2 November 2016 1,522 1,206 0,589 Thursday 3 November 2016 1,514 1,198 0,591 Friday 4 November 2016 1,513 1,192 0,594 Saturday 5 November 2016 1,504 1,184 0,590 Sunday 6 November 2016 1,507 1,185 0,590 Monday 7 November 2016 1,508 1,188 0,584 Tuesday 8 November 2016 1,505 1,183 0,597 Wednesday 9 November 2016 1,502 1,177 0,593 Thursday 10 November 2016 1,495 1,176 0,598 Friday 11 November 2016 1,495 1,177 0,597 Saturday 12 November 2016 1,491 1,172 0,592 Sunday 13 November 2016 1,491 1,173 0,585 Monday 14 November 2016 1,494 1,176 0,591 Tuesday 15 November 2016 1,488 1,172 0,592 Wednesday 16 November 2016 1,485 1,168 0,598 Thursday 17 November 2016 1,482 1,166 0,597 Friday 18 November 2016 1,489 1,172 0,601 Saturday 19 November 2016 1,489 1,173 0,599 Sunday 20 November 2016 1,492 1,174 0,600 Monday 21 November 2016 1,493 1,177 0,601 Tuesday 22 November 2016 1,495 1,186 0,605 Wednesday 23 November 2016 1,499 1,191 0,596 Thursday 24 November 2016 1,499 1,197 0,605 Friday 25 November 2016 1,506 1,201 0,606 Saturday 26 November 2016 1,508 1,200 0,601 Sunday 27 November 2016 1,511 1,203 0,603 Monday 28 November 2016 1,513 1,205 0,605 Tuesday 29 November 2016 1,512 1,205 0,599 Wednesday 30 November 2016 1,511 1,200 0,602 Thursday 1 December 2016 1,511 1,199 0,609 Friday 2 December 2016 1,524 1,211 0,610 Saturday 3 December 2016 1,529 1,214 0,611 Sunday 4 December 2016 1,531 1,215 0,608 Monday 5 December 2016 1,533 1,219 0,616 Tuesday 6 December 2016 1,540 1,226 0,626 Wednesday 7 December 2016 1,540 1,226 0,624 Thursday 8 December 2016 1,540 1,225 0,626 Friday 9 December 2016 1,542 1,227 0,631 Saturday 10 December 2016 1,539 1,225 0,625 Sunday 11 December 2016 1,542 1,226 0,625 Monday 12 December 2016 1,543 1,229 0,623 Tuesday 13 December 2016 1,551 1,235 0,626 Wednesday 14 December 2016 1,554 1,242 0,626 Thursday 15 December 2016 1,552 1,244 0,634 Friday 16 December 2016 1,554 1,245 0,633 Saturday 17 December 2016 1,552 1,242 0,627 Sunday 18 December 2016 1,555 1,244 0,628 Monday 19 December 2016 1,557 1,247 0,626 Tuesday 20 December 2016 1,555 1,247 0,634 Wednesday 21 December 2016 1,559 1,251 0,633 Thursday 22 December 2016 1,560 1,253 0,636 Friday 23 December 2016 1,564 1,255 0,638 Saturday 24 December 2016 1,559 1,249 0,643 Sunday 25 December 2016 1,560 1,251 0,627 Monday 26 December 2016 1,562 1,252 0,632 Tuesday 27 December 2016 1,561 1,252 0,635 Wednesday 28 December 2016 1,557 1,249 0,645 Thursday 29 December 2016 1,558 1,253 0,642 Friday 30 December 2016 1,563 1,257 0,642 Saturday 31 December 2016 1,564 1,256 0,643 Sunday 1 January 2017 1,563 1,256 0,635 Monday 2 January 2017 1,564 1,258 0,639 Tuesday 3 January 2017 1,565 1,260 0,634 Wednesday 4 January 2017 1,568 1,263 0,649 Thursday 5 January 2017 1,569 1,263 0,641 Friday 6 January 2017 1,572 1,264 0,648 Saturday 7 January 2017 1,570 1,257 0,642 Sunday 8 January 2017 1,571 1,259 0,640 Monday 9 January 2017 1,573 1,260 0,648 Tuesday 10 January 2017 1,572 1,257 0,646 Wednesday 11 January 2017 1,568 1,249 0,645 Thursday 12 January 2017 1,563 1,245 0,644 Friday 13 January 2017 1,564 1,245 0,654 Saturday 14 January 2017 1,561 1,242 0,658 Sunday 15 January 2017 1,564 1,243 0,645 Monday 16 January 2017 1,565 1,246 0,652 Tuesday 17 January 2017 1,567 1,246 0,654 Wednesday 18 January 2017 1,570 1,245 0,658 Thursday 19 January 2017 1,570 1,240 0,662 Friday 20 January 2017 1,571 1,241 0,664 Saturday 21 January 2017 1,567 1,237 0,660 Sunday 22 January 2017 1,569 1,238 0,665 Monday 23 January 2017 1,571 1,240 0,660 Tuesday 24 January 2017 1,569 1,237 0,666 Wednesday 25 January 2017 1,569 1,235 0,659 Thursday 26 January 2017 1,568 1,235 0,661 Friday 27 January 2017 1,570 1,237 0,664 Saturday 28 January 2017 1,568 1,231 0,665 Sunday 29 January 2017 1,571 1,232 0,655 Monday 30 January 2017 1,571 1,234 0,666 Tuesday 31 January 2017 1,563 1,225 0,668 Wednesday 1 February 2017 1,564 1,229 0,661 Thursday 2 February 2017 1,568 1,232 0,665 Friday 3 February 2017 1,578 1,241 0,665 Saturday 4 February 2017 1,577 1,241 0,671 Sunday 5 February 2017 1,580 1,242 0,661 Monday 6 February 2017 1,581 1,245 0,666 Tuesday 7 February 2017 1,582 1,245 0,664 Wednesday 8 February 2017 1,578 1,242 0,674 Thursday 9 February 2017 1,578 1,242 0,669 Friday 10 February 2017 1,580 1,243 0,665 Saturday 11 February 2017 1,581 1,244 0,681 Sunday 12 February 2017 1,582 1,245 0,674 Monday 13 February 2017 1,585 1,249 0,680 Tuesday 14 February 2017 1,589 1,251 0,674 Wednesday 15 February 2017 1,588 1,251 0,678 Thursday 16 February 2017 1,587 1,251 0,675 Friday 17 February 2017 1,590 1,253 0,682 Saturday 18 February 2017 1,587 1,250 0,680 Sunday 19 February 2017 1,590 1,250 0,675 Monday 20 February 2017 1,590 1,253 0,686 Tuesday 21 February 2017 1,591 1,255 0,677 Wednesday 22 February 2017 1,589 1,253 0,680 Thursday 23 February 2017 1,588 1,253 0,682 Friday 24 February 2017 1,590 1,254 0,687 Saturday 25 February 2017 1,587 1,248 0,689 Sunday 26 February 2017 1,588 1,249 0,683 Monday 27 February 2017 1,590 1,251 0,679 Tuesday 28 February 2017 1,589 1,250 0,680 Wednesday 1 March 2017 1,588 1,245 0,678 Thursday 2 March 2017 1,584 1,246 0,682 Friday 3 March 2017 1,582 1,245 0,688 Saturday 4 March 2017 1,575 1,242 0,684 Sunday 5 March 2017 1,576 1,243 0,686 Monday 6 March 2017 1,577 1,245 0,689 Tuesday 7 March 2017 1,572 1,245 0,684 Wednesday 8 March 2017 1,569 1,243 0,692 Thursday 9 March 2017 1,568 1,243 0,681 Friday 10 March 2017 1,565 1,239 0,685 Saturday 11 March 2017 1,560 1,233 0,686 Sunday 12 March 2017 1,561 1,234 0,683 Monday 13 March 2017 1,561 1,237 0,685 Tuesday 14 March 2017 1,557 1,232 0,689 Wednesday 15 March 2017 1,552 1,226 0,686 Thursday 16 March 2017 1,546 1,226 0,673 Friday 17 March 2017 1,544 1,226 0,675 Saturday 18 March 2017 1,535 1,219 0,679 Sunday 19 March 2017 1,537 1,218 0,672 Monday 20 March 2017 1,539 1,222 0,675 Tuesday 21 March 2017 1,533 1,217 0,670 Wednesday 22 March 2017 1,530 1,215 0,661 Thursday 23 March 2017 1,523 1,209 0,663 Friday 24 March 2017 1,522 1,207 0,660 Saturday 25 March 2017 1,522 1,203 0,665 Sunday 26 March 2017 1,524 1,205 0,656 Monday 27 March 2017 1,525 1,207 0,655 Tuesday 28 March 2017 1,530 1,203 0,655 Wednesday 29 March 2017 1,529 1,197 0,646 Thursday 30 March 2017 1,533 1,199 0,646 Friday 31 March 2017 1,541 1,204 0,649 Saturday 1 April 2017 1,547 1,205 0,651 Sunday 2 April 2017 1,549 1,206 0,638 Monday 3 April 2017 1,551 1,209 0,643 Tuesday 4 April 2017 1,560 1,215 0,645 Wednesday 5 April 2017 1,562 1,214 0,646 Thursday 6 April 2017 1,567 1,222 0,644 Friday 7 April 2017 1,571 1,224 0,645 Saturday 8 April 2017 1,577 1,228 0,637 Sunday 9 April 2017 1,575 1,226 0,641 Monday 10 April 2017 1,581 1,232 0,641 Tuesday 11 April 2017 1,589 1,240 0,631 Wednesday 12 April 2017 1,591 1,243 0,630 Thursday 13 April 2017 1,595 1,249 0,631 Friday 14 April 2017 1,599 1,253 0,632 Saturday 15 April 2017 1,597 1,250 0,628 Sunday 16 April 2017 1,597 1,247 0,636 Monday 17 April 2017 1,600 1,252 0,630 Tuesday 18 April 2017 1,600 1,253 0,629 Wednesday 19 April 2017 1,600 1,252 0,632 Thursday 20 April 2017 1,596 1,253 0,631 Friday 21 April 2017 1,597 1,253 0,631 Saturday 22 April 2017 1,592 1,246 0,632 Sunday 23 April 2017 1,593 1,247 0,625 Monday 24 April 2017 1,595 1,249 0,634 Tuesday 25 April 2017 1,586 1,242 0,620 Wednesday 26 April 2017 1,576 1,231 0,616 Thursday 27 April 2017 1,565 1,220 0,616 Friday 28 April 2017 1,566 1,219 0,608 Saturday 29 April 2017 1,560 1,212 0,607 Sunday 30 April 2017 1,558 1,208 0,608 Monday 1 May 2017 1,562 1,214 0,608 Tuesday 2 May 2017 1,555 1,206 0,604 Wednesday 3 May 2017 1,550 1,198 0,596 Thursday 4 May 2017 1,543 1,193 0,596 Friday 5 May 2017 1,542 1,189 0,592 Saturday 6 May 2017 1,533 1,179 0,587 Sunday 7 May 2017 1,535 1,180 0,577 Monday 8 May 2017 1,535 1,182 0,584 Tuesday 9 May 2017 1,533 1,179 0,590 Wednesday 10 May 2017 1,531 1,178 0,584 Thursday 11 May 2017 1,531 1,177 0,584 Friday 12 May 2017 1,535 1,185 0,578 Saturday 13 May 2017 1,535 1,183 0,581 Sunday 14 May 2017 1,534 1,181 0,583 Monday 15 May 2017 1,538 1,187 0,589 Tuesday 16 May 2017 1,542 1,191 0,586 Wednesday 17 May 2017 1,543 1,188 0,583 Thursday 18 May 2017 1,541 1,188 0,583 Friday 19 May 2017 1,543 1,189 0,580 Saturday 20 May 2017 1,540 1,190 0,582 Sunday 21 May 2017 1,542 1,191 0,583 Monday 22 May 2017 1,542 1,194 0,584 Tuesday 23 May 2017 1,541 1,191 0,587 Wednesday 24 May 2017 1,545 1,196 0,583 Thursday 25 May 2017 1,548 1,200 0,581 Friday 26 May 2017 1,549 1,202 0,578 Saturday 27 May 2017 1,544 1,196 0,585 Sunday 28 May 2017 1,543 1,193 0,581 Monday 29 May 2017 1,546 1,199 0,588 Tuesday 30 May 2017 1,543 1,197 0,586 Wednesday 31 May 2017 1,541 1,195 0,585 Thursday 1 June 2017 1,540 1,191 0,584 Friday 2 June 2017 1,541 1,188 0,592 Saturday 3 June 2017 1,537 1,180 0,592 Sunday 4 June 2017 1,538 1,181 0,585 Monday 5 June 2017 1,539 1,181 0,587 Tuesday 6 June 2017 1,539 1,183 0,584 Wednesday 7 June 2017 1,532 1,175 0,588 Thursday 8 June 2017 1,531 1,171 0,583 Friday 9 June 2017 1,528 1,167 0,581 Saturday 10 June 2017 1,524 1,160 0,586 Sunday 11 June 2017 1,522 1,158 0,579 Monday 12 June 2017 1,526 1,164 0,582 Tuesday 13 June 2017 1,525 1,162 0,580 Wednesday 14 June 2017 1,524 1,159 0,584 Thursday 15 June 2017 1,522 1,160 0,584 Friday 16 June 2017 1,524 1,161 0,589 Saturday 17 June 2017 1,519 1,157 0,578 Sunday 18 June 2017 1,522 1,160 0,578 Monday 19 June 2017 1,521 1,162 0,584 Tuesday 20 June 2017 1,521 1,162 0,584 Wednesday 21 June 2017 1,517 1,156 0,576 Thursday 22 June 2017 1,508 1,151 0,574 Friday 23 June 2017 1,505 1,147 0,579 Saturday 24 June 2017 1,500 1,141 0,575 Sunday 25 June 2017 1,499 1,139 0,577 Monday 26 June 2017 1,503 1,146 0,573 Tuesday 27 June 2017 1,503 1,144 0,576 Wednesday 28 June 2017 1,501 1,142 0,568 Thursday 29 June 2017 1,500 1,145 0,571 Friday 30 June 2017 1,504 1,152 0,568 Saturday 1 July 2017 1,501 1,150 0,570 Sunday 2 July 2017 1,503 1,153 0,571 Monday 3 July 2017 1,505 1,155 0,569 Tuesday 4 July 2017 1,509 1,160 0,570 Wednesday 5 July 2017 1,511 1,165 0,567 Thursday 6 July 2017 1,511 1,167 0,570 Friday 7 July 2017 1,513 1,169 0,565 Saturday 8 July 2017 1,509 1,162 0,566 Sunday 9 July 2017 1,508 1,160 0,561 Monday 10 July 2017 1,512 1,165 0,562 Tuesday 11 July 2017 1,509 1,161 0,560 Wednesday 12 July 2017 1,504 1,156 0,558 Thursday 13 July 2017 1,501 1,160 0,562 Friday 14 July 2017 1,506 1,164 0,559 Saturday 15 July 2017 1,503 1,165 0,554 Sunday 16 July 2017 1,503 1,163 0,554 Monday 17 July 2017 1,506 1,170 0,562 Tuesday 18 July 2017 1,511 1,173 0,556 Wednesday 19 July 2017 1,511 1,172 0,552 Thursday 20 July 2017 1,511 1,172 0,558 Friday 21 July 2017 1,519 1,182 0,557 Saturday 22 July 2017 1,518 1,179 0,559 Sunday 23 July 2017 1,520 1,182 0,555 Monday 24 July 2017 1,522 1,184 0,555 Tuesday 25 July 2017 1,522 1,183 0,557 Wednesday 26 July 2017 1,516 1,177 0,565 Thursday 27 July 2017 1,513 1,175 0,561 Friday 28 July 2017 1,515 1,182 0,565 Saturday 29 July 2017 1,518 1,182 0,568 Sunday 30 July 2017 1,519 1,181 0,558 Monday 31 July 2017 1,522 1,187 0,558 Tuesday 1 August 2017 1,529 1,192 0,567 Wednesday 2 August 2017 1,531 1,192 0,574 Thursday 3 August 2017 1,529 1,192 0,567 Friday 4 August 2017 1,531 1,194 0,570 Saturday 5 August 2017 1,528 1,190 0,572 Sunday 6 August 2017 1,530 1,191 0,571 Monday 7 August 2017 1,530 1,195 0,570 Tuesday 8 August 2017 1,532 1,194 0,580 Wednesday 9 August 2017 1,531 1,193 0,584 Thursday 10 August 2017 1,530 1,192 0,581 Friday 11 August 2017 1,533 1,198 0,585 Saturday 12 August 2017 1,531 1,197 0,582 Sunday 13 August 2017 1,533 1,198 0,588 Monday 14 August 2017 1,534 1,200 0,591 Tuesday 15 August 2017 1,533 1,198 0,585 Wednesday 16 August 2017 1,527 1,191 0,585 Thursday 17 August 2017 1,523 1,187 0,589 Friday 18 August 2017 1,523 1,186 0,586 Saturday 19 August 2017 1,519 1,180 0,593 Sunday 20 August 2017 1,521 1,182 0,595 Monday 21 August 2017 1,522 1,185 0,589 Tuesday 22 August 2017 1,524 1,185 0,591 Wednesday 23 August 2017 1,524 1,183 0,588 Thursday 24 August 2017 1,523 1,184 0,593 Friday 25 August 2017 1,531 1,191 0,597 Saturday 26 August 2017 1,535 1,191 0,600 Sunday 27 August 2017 1,534 1,189 0,597 Monday 28 August 2017 1,538 1,195 0,597 Tuesday 29 August 2017 1,541 1,196 0,596 Wednesday 30 August 2017 1,539 1,194 0,600 Thursday 31 August 2017 1,539 1,194 0,600 Friday 1 September 2017 1,551 1,196 0,598 Saturday 2 September 2017 1,559 1,197 0,611 Sunday 3 September 2017 1,559 1,195 0,603 Monday 4 September 2017 1,565 1,202 0,611 Tuesday 5 September 2017 1,567 1,204 0,608 Wednesday 6 September 2017 1,564 1,203 0,609 Thursday 7 September 2017 1,568 1,208 0,613 Friday 8 September 2017 1,577 1,219 0,614 Saturday 9 September 2017 1,576 1,217 0,623 Sunday 10 September 2017 1,578 1,220 0,610 Monday 11 September 2017 1,580 1,222 0,612 Tuesday 12 September 2017 1,578 1,222 0,616 Wednesday 13 September 2017 1,570 1,217 0,617 Thursday 14 September 2017 1,564 1,215 0,619 Friday 15 September 2017 1,565 1,221 0,621 Saturday 16 September 2017 1,559 1,220 0,624 Sunday 17 September 2017 1,558 1,218 0,630 Monday 18 September 2017 1,562 1,224 0,625 Tuesday 19 September 2017 1,560 1,224 0,625 Wednesday 20 September 2017 1,557 1,221 0,635 Thursday 21 September 2017 1,554 1,222 0,626 Friday 22 September 2017 1,555 1,230 0,632 Saturday 23 September 2017 1,551 1,230 0,625 Sunday 24 September 2017 1,553 1,231 0,631 Monday 25 September 2017 1,554 1,234 0,636 Tuesday 26 September 2017 1,544 1,234 0,632 Wednesday 27 September 2017 1,546 1,240 0,651 Thursday 28 September 2017 1,544 1,246 0,644 Friday 29 September 2017 1,544 1,251 0,647 Saturday 30 September 2017 1,539 1,247 0,649 Sunday 1 October 2017 1,538 1,246 0,647 Monday 2 October 2017 1,541 1,251 0,648 Tuesday 3 October 2017 1,538 1,247 0,648 Wednesday 4 October 2017 1,534 1,243 0,656 Thursday 5 October 2017 1,525 1,237 0,655 Friday 6 October 2017 1,526 1,237 0,655 Saturday 7 October 2017 1,527 1,231 0,660 Sunday 8 October 2017 1,526 1,230 0,649 Monday 9 October 2017 1,532 1,236 0,656 Tuesday 10 October 2017 1,528 1,233 0,649 Wednesday 11 October 2017 1,524 1,230 0,651 Thursday 12 October 2017 1,522 1,230 0,650 Friday 13 October 2017 1,526 1,229 0,648 Saturday 14 October 2017 1,522 1,223 0,653 Sunday 15 October 2017 1,523 1,225 0,649 Monday 16 October 2017 1,525 1,227 0,650 Tuesday 17 October 2017 1,531 1,236 0,650 Wednesday 18 October 2017 1,530 1,240 0,652 Thursday 19 October 2017 1,529 1,240 0,647 Friday 20 October 2017 1,532 1,240 0,656 Saturday 21 October 2017 1,529 1,237 0,653 Sunday 22 October 2017 1,528 1,236 0,650 Monday 23 October 2017 1,533 1,241 0,650 Tuesday 24 October 2017 1,534 1,241 0,651 Wednesday 25 October 2017 1,534 1,237 0,645 Thursday 26 October 2017 1,534 1,236 0,650 Friday 27 October 2017 1,542 1,237 0,654 Saturday 28 October 2017 1,546 1,240 0,652 Sunday 29 October 2017 1,545 1,239 0,655 Monday 30 October 2017 1,551 1,245 0,650 Tuesday 31 October 2017 1,557 1,250 0,661 Wednesday 1 November 2017 1,557 1,253 0,662 Thursday 2 November 2017 1,562 1,258 0,664 Friday 3 November 2017 1,570 1,261 0,667 Saturday 4 November 2017 1,576 1,259 0,670 Sunday 5 November 2017 1,578 1,261 0,668 Monday 6 November 2017 1,581 1,264 0,663 Tuesday 7 November 2017 1,590 1,265 0,678 Wednesday 8 November 2017 1,597 1,270 0,679 Thursday 9 November 2017 1,598 1,272 0,680 Friday 10 November 2017 1,601 1,274 0,681 Saturday 11 November 2017 1,600 1,270 0,686 Sunday 12 November 2017 1,601 1,269 0,682 Monday 13 November 2017 1,605 1,275 0,686 Tuesday 14 November 2017 1,606 1,275 0,686 Wednesday 15 November 2017 1,604 1,272 0,684 Thursday 16 November 2017 1,597 1,267 0,686 Friday 17 November 2017 1,596 1,268 0,681 Saturday 18 November 2017 1,588 1,260 0,693 Sunday 19 November 2017 1,590 1,262 0,684 Monday 20 November 2017 1,591 1,264 0,690 Tuesday 21 November 2017 1,586 1,262 0,685 Wednesday 22 November 2017 1,583 1,259 0,690 Thursday 23 November 2017 1,578 1,258 0,691 Friday 24 November 2017 1,577 1,258 0,690 Saturday 25 November 2017 1,573 1,256 0,690 Sunday 26 November 2017 1,572 1,254 0,681 Monday 27 November 2017 1,577 1,261 0,689 Tuesday 28 November 2017 1,573 1,262 0,689 Wednesday 29 November 2017 1,567 1,259 0,693 Thursday 30 November 2017 1,564 1,259 0,692 Friday 1 December 2017 1,566 1,262 0,688 Saturday 2 December 2017 1,563 1,254 0,699 Sunday 3 December 2017 1,565 1,256 0,693 Monday 4 December 2017 1,566 1,259 0,690 Tuesday 5 December 2017 1,565 1,258 0,693 Wednesday 6 December 2017 1,560 1,251 0,688 Thursday 7 December 2017 1,555 1,248 0,689 Friday 8 December 2017 1,554 1,247 0,691 Saturday 9 December 2017 1,551 1,246 0,689 Sunday 10 December 2017 1,554 1,249 0,690 Monday 11 December 2017 1,555 1,251 0,693 Tuesday 12 December 2017 1,557 1,260 0,691 Wednesday 13 December 2017 1,563 1,266 0,685 Thursday 14 December 2017 1,563 1,270 0,689 Friday 15 December 2017 1,564 1,271 0,691 Saturday 16 December 2017 1,561 1,267 0,691 Sunday 17 December 2017 1,560 1,266 0,692 Monday 18 December 2017 1,565 1,272 0,688 Tuesday 19 December 2017 1,565 1,271 0,689 Wednesday 20 December 2017 1,563 1,269 0,684 Thursday 21 December 2017 1,561 1,269 0,691 Friday 22 December 2017 1,565 1,272 0,688 Saturday 23 December 2017 1,563 1,266 0,686 Sunday 24 December 2017 1,564 1,267 0,692 Monday 25 December 2017 1,567 1,270 0,694 Tuesday 26 December 2017 1,567 1,269 0,686 Wednesday 27 December 2017 1,564 1,266 0,693 Thursday 28 December 2017 1,569 1,272 0,691 Friday 29 December 2017 1,574 1,277 0,695 Saturday 30 December 2017 1,572 1,278 0,697 Sunday 31 December 2017 1,573 1,280 0,698 Monday 1 January 2018 1,576 1,283 0,690 Tuesday 2 January 2018 1,576 1,284 0,702 Wednesday 3 January 2018 1,578 1,286 0,696 Thursday 4 January 2018 1,576 1,289 0,697 Friday 5 January 2018 1,580 1,293 0,688 Saturday 6 January 2018 1,578 1,289 0,695 Sunday 7 January 2018 1,580 1,291 0,692 Monday 8 January 2018 1,581 1,294 0,693 Tuesday 9 January 2018 1,583 1,294 0,694 Wednesday 10 January 2018 1,584 1,293 0,692 Thursday 11 January 2018 1,590 1,300 0,698 Friday 12 January 2018 1,598 1,302 0,699 Saturday 13 January 2018 1,596 1,297 0,700 Sunday 14 January 2018 1,598 1,299 0,700 Monday 15 January 2018 1,600 1,301 0,698 Tuesday 16 January 2018 1,599 1,302 0,698 Wednesday 17 January 2018 1,593 1,297 0,695 Thursday 18 January 2018 1,589 1,293 0,698 Friday 19 January 2018 1,590 1,294 0,695 Saturday 20 January 2018 1,587 1,287 0,703 Sunday 21 January 2018 1,589 1,288 0,696 Monday 22 January 2018 1,590 1,290 0,696 Tuesday 23 January 2018 1,586 1,283 0,702 Wednesday 24 January 2018 1,589 1,289 0,698 Thursday 25 January 2018 1,593 1,290 0,695 Friday 26 January 2018 1,600 1,293 0,699 Saturday 27 January 2018 1,598 1,290 0,695 Sunday 28 January 2018 1,597 1,290 0,688 Monday 29 January 2018 1,602 1,295 0,698 Tuesday 30 January 2018 1,601 1,296 0,694 Wednesday 31 January 2018 1,598 1,290 0,692 Thursday 1 February 2018 1,592 1,286 0,688 Friday 2 February 2018 1,595 1,286 0,690 Saturday 3 February 2018 1,594 1,279 0,697 Sunday 4 February 2018 1,596 1,281 0,681 Monday 5 February 2018 1,597 1,283 0,688 Tuesday 6 February 2018 1,596 1,280 0,684 Wednesday 7 February 2018 1,590 1,274 0,679 Thursday 8 February 2018 1,583 1,268 0,679 Friday 9 February 2018 1,579 1,262 0,672 Saturday 10 February 2018 1,570 1,252 0,676 Sunday 11 February 2018 1,571 1,253 0,669 Monday 12 February 2018 1,572 1,254 0,674 Tuesday 13 February 2018 1,567 1,249 0,673 Wednesday 14 February 2018 1,557 1,239 0,662 Thursday 15 February 2018 1,549 1,232 0,659 Friday 16 February 2018 1,550 1,233 0,660 Saturday 17 February 2018 1,546 1,230 0,663 Sunday 18 February 2018 1,548 1,230 0,653 Monday 19 February 2018 1,548 1,232 0,652 Tuesday 20 February 2018 1,549 1,235 0,665 Wednesday 21 February 2018 1,550 1,235 0,659 Thursday 22 February 2018 1,550 1,236 0,655 Friday 23 February 2018 1,551 1,243 0,658 Saturday 24 February 2018 1,550 1,245 0,653 Sunday 25 February 2018 1,549 1,244 0,646 Monday 26 February 2018 1,554 1,250 0,647 Tuesday 27 February 2018 1,553 1,257 0,649 Wednesday 28 February 2018 1,555 1,261 0,652 Thursday 1 March 2018 1,559 1,262 0,650 Friday 2 March 2018 1,560 1,260 0,653 Saturday 3 March 2018 1,553 1,252 0,658 Sunday 4 March 2018 1,554 1,253 0,644 Monday 5 March 2018 1,555 1,256 0,650 Tuesday 6 March 2018 1,550 1,253 0,653 Wednesday 7 March 2018 1,545 1,250 0,645 Thursday 8 March 2018 1,540 1,248 0,650 Friday 9 March 2018 1,537 1,246 0,649 Saturday 10 March 2018 1,531 1,240 0,663 Sunday 11 March 2018 1,533 1,241 0,639 Monday 12 March 2018 1,534 1,244 0,654 Tuesday 13 March 2018 1,534 1,245 0,652 Wednesday 14 March 2018 1,531 1,242 0,648 Thursday 15 March 2018 1,528 1,241 0,652 Friday 16 March 2018 1,530 1,248 0,648 Saturday 17 March 2018 1,528 1,246 0,650 Sunday 18 March 2018 1,531 1,249 0,651 Monday 19 March 2018 1,531 1,251 0,653 Tuesday 20 March 2018 1,538 1,257 0,656 Wednesday 21 March 2018 1,538 1,264 0,658 Thursday 22 March 2018 1,543 1,273 0,656 Friday 23 March 2018 1,549 1,280 0,658 Saturday 24 March 2018 1,546 1,275 0,659 Sunday 25 March 2018 1,546 1,275 0,656 Monday 26 March 2018 1,550 1,280 0,663 Tuesday 27 March 2018 1,555 1,286 0,656 Wednesday 28 March 2018 1,558 1,287 0,654 Thursday 29 March 2018 1,562 1,288 0,660 Friday 30 March 2018 1,573 1,288 0,659 Saturday 31 March 2018 1,576 1,285 0,666 Sunday 1 April 2018 1,582 1,288 0,663 Monday 2 April 2018 1,582 1,289 0,658 Tuesday 3 April 2018 1,583 1,290 0,665 Wednesday 4 April 2018 1,587 1,288 0,654 Thursday 5 April 2018 1,586 1,284 0,660 Friday 6 April 2018 1,591 1,284 0,660 Saturday 7 April 2018 1,591 1,278 0,666 Sunday 8 April 2018 1,591 1,278 0,658 Monday 9 April 2018 1,596 1,283 0,661 Tuesday 10 April 2018 1,596 1,283 0,661 Wednesday 11 April 2018 1,598 1,286 0,660 Thursday 12 April 2018 1,602 1,295 0,667 Friday 13 April 2018 1,613 1,304 0,663 Saturday 14 April 2018 1,612 1,304 0,655 Sunday 15 April 2018 1,611 1,302 0,660 Monday 16 April 2018 1,616 1,309 0,663 Tuesday 17 April 2018 1,615 1,308 0,665 Wednesday 18 April 2018 1,610 1,302 0,656 Thursday 19 April 2018 1,609 1,301 0,662 Friday 20 April 2018 1,616 1,308 0,666 Saturday 21 April 2018 1,616 1,307 0,662 Sunday 22 April 2018 1,618 1,310 0,667 Monday 23 April 2018 1,620 1,312 0,660 Tuesday 24 April 2018 1,620 1,312 0,663 Wednesday 25 April 2018 1,626 1,316 0,670 Thursday 26 April 2018 1,629 1,319 0,670 Friday 27 April 2018 1,634 1,324 0,674 Saturday 28 April 2018 1,633 1,325 0,670 Sunday 29 April 2018 1,634 1,324 0,663 Monday 30 April 2018 1,639 1,328 0,665 Tuesday 1 May 2018 1,639 1,330 0,674 Wednesday 2 May 2018 1,638 1,328 0,667 Thursday 3 May 2018 1,637 1,328 0,673 Friday 4 May 2018 1,639 1,329 0,668 Saturday 5 May 2018 1,635 1,325 0,671 Sunday 6 May 2018 1,638 1,326 0,666 Monday 7 May 2018 1,639 1,330 0,674 Tuesday 8 May 2018 1,644 1,335 0,670 Wednesday 9 May 2018 1,648 1,339 0,669 Thursday 10 May 2018 1,655 1,344 0,669 Friday 11 May 2018 1,657 1,348 0,670 Saturday 12 May 2018 1,661 1,352 0,682 Sunday 13 May 2018 1,662 1,352 0,672 Monday 14 May 2018 1,665 1,356 0,670 Tuesday 15 May 2018 1,668 1,359 0,675 Wednesday 16 May 2018 1,673 1,363 0,673 Thursday 17 May 2018 1,677 1,368 0,671 Friday 18 May 2018 1,684 1,377 0,681 Saturday 19 May 2018 1,684 1,377 0,685 Sunday 20 May 2018 1,687 1,380 0,686 Monday 21 May 2018 1,688 1,381 0,676 Tuesday 22 May 2018 1,689 1,381 0,679 Wednesday 23 May 2018 1,688 1,380 0,681 Thursday 24 May 2018 1,688 1,385 0,678 Friday 25 May 2018 1,690 1,389 0,681 Saturday 26 May 2018 1,687 1,385 0,681 Sunday 27 May 2018 1,688 1,385 0,679 Monday 28 May 2018 1,689 1,387 0,679 Tuesday 29 May 2018 1,688 1,383 0,677 Wednesday 30 May 2018 1,686 1,380 0,682 Thursday 31 May 2018 1,683 1,380 0,681 Friday 1 June 2018 1,681 1,380 0,684 Saturday 2 June 2018 1,676 1,376 0,693 Sunday 3 June 2018 1,678 1,377 0,685 Monday 4 June 2018 1,680 1,379 0,686 Tuesday 5 June 2018 1,675 1,375 0,684 Wednesday 6 June 2018 1,669 1,368 0,686 Thursday 7 June 2018 1,668 1,368 0,685 Friday 8 June 2018 1,663 1,367 0,687 Saturday 9 June 2018 1,659 1,363 0,687 Sunday 10 June 2018 1,661 1,363 0,687 Monday 11 June 2018 1,664 1,368 0,683 Tuesday 12 June 2018 1,663 1,367 0,676 Wednesday 13 June 2018 1,659 1,365 0,682 Thursday 14 June 2018 1,654 1,363 0,684 Friday 15 June 2018 1,657 1,363 0,683 Saturday 16 June 2018 1,655 1,358 0,684 Sunday 17 June 2018 1,657 1,360 0,675 Monday 18 June 2018 1,658 1,362 0,681 Tuesday 19 June 2018 1,654 1,357 0,681 Wednesday 20 June 2018 1,651 1,353 0,674 Thursday 21 June 2018 1,653 1,356 0,676 Friday 22 June 2018 1,653 1,356 0,672 Saturday 23 June 2018 1,648 1,350 0,675 Sunday 24 June 2018 1,648 1,350 0,672 Monday 25 June 2018 1,650 1,353 0,673 Tuesday 26 June 2018 1,649 1,352 0,673 Wednesday 27 June 2018 1,648 1,348 0,667 Thursday 28 June 2018 1,653 1,354 0,675 Friday 29 June 2018 1,663 1,359 0,681 Saturday 30 June 2018 1,663 1,357 0,683 Sunday 1 July 2018 1,666 1,357 0,684 Monday 2 July 2018 1,667 1,360 0,679 Tuesday 3 July 2018 1,669 1,364 0,679 Wednesday 4 July 2018 1,667 1,365 0,680 Thursday 5 July 2018 1,667 1,366 0,683 Friday 6 July 2018 1,669 1,367 0,687 Saturday 7 July 2018 1,662 1,361 0,689 Sunday 8 July 2018 1,663 1,361 0,680 Monday 9 July 2018 1,666 1,366 0,687 Tuesday 10 July 2018 1,662 1,363 0,681 Wednesday 11 July 2018 1,664 1,365 0,688 Thursday 12 July 2018 1,665 1,367 0,692 Friday 13 July 2018 1,664 1,365 0,692 Saturday 14 July 2018 1,657 1,356 0,687 Sunday 15 July 2018 1,658 1,358 0,688 Monday 16 July 2018 1,658 1,359 0,686 Tuesday 17 July 2018 1,653 1,351 0,695 Wednesday 18 July 2018 1,646 1,340 0,689 Thursday 19 July 2018 1,641 1,335 0,693 Friday 20 July 2018 1,642 1,336 0,694 Saturday 21 July 2018 1,645 1,337 0,691 Sunday 22 July 2018 1,647 1,338 0,684 Monday 23 July 2018 1,649 1,341 0,691 Tuesday 24 July 2018 1,650 1,343 0,689 Wednesday 25 July 2018 1,654 1,346 0,685 Thursday 26 July 2018 1,659 1,351 0,689 Friday 27 July 2018 1,669 1,358 0,689 Saturday 28 July 2018 1,672 1,359 0,696 Sunday 29 July 2018 1,673 1,359 0,698 Monday 30 July 2018 1,676 1,363 0,689 Tuesday 31 July 2018 1,681 1,363 0,692 Wednesday 1 August 2018 1,680 1,359 0,683 Thursday 2 August 2018 1,686 1,351 0,685 Friday 3 August 2018 1,687 1,349 0,689 Saturday 4 August 2018 1,685 1,345 0,697 Sunday 5 August 2018 1,688 1,347 0,691 Monday 6 August 2018 1,688 1,349 0,695 Tuesday 7 August 2018 1,686 1,351 0,690 Wednesday 8 August 2018 1,684 1,356 0,694 Thursday 9 August 2018 1,682 1,358 0,693 Friday 10 August 2018 1,682 1,357 0,685 Saturday 11 August 2018 1,677 1,350 0,693 Sunday 12 August 2018 1,680 1,352 0,685 Monday 13 August 2018 1,679 1,355 0,693 Tuesday 14 August 2018 1,678 1,360 0,686 Wednesday 15 August 2018 1,678 1,364 0,691 Thursday 16 August 2018 1,679 1,366 0,696 Friday 17 August 2018 1,681 1,365 0,695 Saturday 18 August 2018 1,678 1,360 0,699 Sunday 19 August 2018 1,681 1,361 0,687 Monday 20 August 2018 1,682 1,363 0,691 Tuesday 21 August 2018 1,680 1,362 0,694 Wednesday 22 August 2018 1,677 1,359 0,693 Thursday 23 August 2018 1,677 1,361 0,690 Friday 24 August 2018 1,680 1,362 0,698 Saturday 25 August 2018 1,683 1,362 0,690 Sunday 26 August 2018 1,683 1,362 0,687 Monday 27 August 2018 1,688 1,367 0,689 Tuesday 28 August 2018 1,690 1,371 0,697 Wednesday 29 August 2018 1,688 1,370 0,699 Thursday 30 August 2018 1,685 1,371 0,696 Friday 31 August 2018 1,688 1,376 0,697 Saturday 1 September 2018 1,684 1,374 0,690 Sunday 2 September 2018 1,683 1,375 0,701 Monday 3 September 2018 1,687 1,379 0,696 Tuesday 4 September 2018 1,688 1,387 0,698 Wednesday 5 September 2018 1,691 1,393 0,701 Thursday 6 September 2018 1,688 1,393 0,701 Friday 7 September 2018 1,685 1,392 0,702 Saturday 8 September 2018 1,677 1,383 0,708 Sunday 9 September 2018 1,680 1,384 0,701 Monday 10 September 2018 1,681 1,388 0,706 Tuesday 11 September 2018 1,680 1,385 0,715 Wednesday 12 September 2018 1,678 1,381 0,710 Thursday 13 September 2018 1,678 1,382 0,716 Friday 14 September 2018 1,680 1,385 0,719 Saturday 15 September 2018 1,677 1,382 0,716 Sunday 16 September 2018 1,679 1,382 0,709 Monday 17 September 2018 1,681 1,385 0,719 Tuesday 18 September 2018 1,679 1,382 0,719 Wednesday 19 September 2018 1,677 1,381 0,721 Thursday 20 September 2018 1,677 1,379 0,719 Friday 21 September 2018 1,677 1,381 0,720 Saturday 22 September 2018 1,674 1,377 0,727 Sunday 23 September 2018 1,676 1,378 0,720 Monday 24 September 2018 1,677 1,379 0,726 Tuesday 25 September 2018 1,672 1,372 0,724 Wednesday 26 September 2018 1,678 1,384 0,724 Thursday 27 September 2018 1,677 1,388 0,726 Friday 28 September 2018 1,679 1,394 0,729 Saturday 29 September 2018 1,681 1,394 0,729 Sunday 30 September 2018 1,683 1,394 0,732 Monday 1 October 2018 1,685 1,398 0,728 Tuesday 2 October 2018 1,686 1,405 0,727 Wednesday 3 October 2018 1,687 1,413 0,742 Thursday 4 October 2018 1,688 1,421 0,739 Friday 5 October 2018 1,692 1,432 0,744 Saturday 6 October 2018 1,687 1,431 0,753 Sunday 7 October 2018 1,688 1,432 0,743 Monday 8 October 2018 1,691 1,436 0,740 Tuesday 9 October 2018 1,687 1,435 0,745 Wednesday 10 October 2018 1,681 1,431 0,747 Thursday 11 October 2018 1,676 1,433 0,747 Friday 12 October 2018 1,674 1,430 0,748 Saturday 13 October 2018 1,664 1,421 0,747 Sunday 14 October 2018 1,666 1,422 0,752 Monday 15 October 2018 1,667 1,424 0,746 Tuesday 16 October 2018 1,658 1,421 0,749 Wednesday 17 October 2018 1,651 1,415 0,742 Thursday 18 October 2018 1,647 1,411 0,749 Friday 19 October 2018 1,647 1,412 0,750 Saturday 20 October 2018 1,640 1,407 0,747 Sunday 21 October 2018 1,640 1,408 0,743 Monday 22 October 2018 1,642 1,412 0,745 Tuesday 23 October 2018 1,642 1,411 0,747 Wednesday 24 October 2018 1,637 1,410 0,746 Thursday 25 October 2018 1,629 1,407 0,747 Friday 26 October 2018 1,622 1,405 0,749 Saturday 27 October 2018 1,617 1,405 0,738 Sunday 28 October 2018 1,617 1,404 0,744 Monday 29 October 2018 1,619 1,408 0,741 Tuesday 30 October 2018 1,619 1,410 0,732 Wednesday 31 October 2018 1,618 1,409 0,741 Thursday 1 November 2018 1,623 1,411 0,731 Friday 2 November 2018 1,627 1,412 0,735 Saturday 3 November 2018 1,622 1,403 0,730 Sunday 4 November 2018 1,626 1,404 0,739 Monday 5 November 2018 1,625 1,406 0,730 Tuesday 6 November 2018 1,617 1,398 0,726 Wednesday 7 November 2018 1,608 1,390 0,718 Thursday 8 November 2018 1,601 1,389 0,717 Friday 9 November 2018 1,600 1,391 0,720 Saturday 10 November 2018 1,588 1,381 0,716 Sunday 11 November 2018 1,589 1,381 0,710 Monday 12 November 2018 1,592 1,385 0,712 Tuesday 13 November 2018 1,589 1,385 0,708 Wednesday 14 November 2018 1,585 1,382 0,701 Thursday 15 November 2018 1,579 1,378 0,700 Friday 16 November 2018 1,577 1,376 0,699 Saturday 17 November 2018 1,572 1,371 0,696 Sunday 18 November 2018 1,573 1,374 0,690 Monday 19 November 2018 1,575 1,376 0,697 Tuesday 20 November 2018 1,571 1,376 0,690 Wednesday 21 November 2018 1,564 1,369 0,685 Thursday 22 November 2018 1,558 1,363 0,679 Friday 23 November 2018 1,559 1,362 0,682 Saturday 24 November 2018 1,554 1,356 0,677 Sunday 25 November 2018 1,556 1,357 0,675 Monday 26 November 2018 1,559 1,361 0,676 Tuesday 27 November 2018 1,554 1,356 0,668 Wednesday 28 November 2018 1,548 1,350 0,678 Thursday 29 November 2018 1,545 1,347 0,670 Friday 30 November 2018 1,541 1,344 0,662 Saturday 1 December 2018 1,535 1,334 0,660 Sunday 2 December 2018 1,537 1,335 0,657 Monday 3 December 2018 1,538 1,337 0,661 Tuesday 4 December 2018 1,536 1,331 0,655 Wednesday 5 December 2018 1,530 1,328 0,652 Thursday 6 December 2018 1,529 1,323 0,655 Friday 7 December 2018 1,524 1,316 0,663 Saturday 8 December 2018 1,517 1,308 0,653 Sunday 9 December 2018 1,521 1,310 0,653 Monday 10 December 2018 1,522 1,312 0,656 Tuesday 11 December 2018 1,521 1,309 0,654 Wednesday 12 December 2018 1,516 1,303 0,645 Thursday 13 December 2018 1,514 1,302 0,647 Friday 14 December 2018 1,515 1,301 0,651 Saturday 15 December 2018 1,512 1,295 0,649 Sunday 16 December 2018 1,515 1,297 0,653 Monday 17 December 2018 1,516 1,299 0,655 Tuesday 18 December 2018 1,517 1,301 0,643 Wednesday 19 December 2018 1,512 1,296 0,645 Thursday 20 December 2018 1,506 1,291 0,644 Friday 21 December 2018 1,503 1,286 0,649 Saturday 22 December 2018 1,492 1,274 0,650 Sunday 23 December 2018 1,492 1,273 0,646 Monday 24 December 2018 1,494 1,276 0,645 Tuesday 25 December 2018 1,492 1,271 0,639 Wednesday 26 December 2018 1,491 1,269 0,649 Thursday 27 December 2018 1,487 1,266 0,642 Friday 28 December 2018 1,493 1,270 0,643 Saturday 29 December 2018 1,492 1,267 0,646 Sunday 30 December 2018 1,494 1,269 0,646 Monday 31 December 2018 1,495 1,271 0,632 Tuesday 1 January 2019 1,496 1,268 0,649 Wednesday 2 January 2019 1,495 1,267 0,642 Thursday 3 January 2019 1,499 1,264 0,632 Friday 4 January 2019 1,507 1,269 0,635 Saturday 5 January 2019 1,515 1,272 0,636 Sunday 6 January 2019 1,516 1,274 0,643 Monday 7 January 2019 1,519 1,277 0,630 Tuesday 8 January 2019 1,527 1,284 0,628 Wednesday 9 January 2019 1,531 1,287 0,631 Thursday 10 January 2019 1,539 1,296 0,638 Friday 11 January 2019 1,549 1,305 0,633 Saturday 12 January 2019 1,551 1,307 0,638 Sunday 13 January 2019 1,554 1,309 0,630 Monday 14 January 2019 1,556 1,313 0,633 Tuesday 15 January 2019 1,557 1,313 0,635 Wednesday 16 January 2019 1,555 1,312 0,623 Thursday 17 January 2019 1,556 1,313 0,633 Friday 18 January 2019 1,559 1,316 0,631 Saturday 19 January 2019 1,558 1,312 0,641 Sunday 20 January 2019 1,561 1,315 0,622 Monday 21 January 2019 1,562 1,318 0,635 Tuesday 22 January 2019 1,567 1,323 0,632 Wednesday 23 January 2019 1,567 1,323 0,633 Thursday 24 January 2019 1,567 1,329 0,636 Friday 25 January 2019 1,565 1,325 0,627 Saturday 26 January 2019 1,563 1,319 0,642 Sunday 27 January 2019 1,566 1,322 0,628 Monday 28 January 2019 1,566 1,327 0,631 Tuesday 29 January 2019 1,558 1,319 0,634 Wednesday 30 January 2019 1,556 1,321 0,639 Thursday 31 January 2019 1,554 1,321 0,636 Friday 1 February 2019 1,554 1,323 0,646 Saturday 2 February 2019 1,551 1,318 0,641 Sunday 3 February 2019 1,554 1,320 0,635 Monday 4 February 2019 1,555 1,323 0,643 Tuesday 5 February 2019 1,559 1,328 0,650 Wednesday 6 February 2019 1,559 1,329 0,648 Thursday 7 February 2019 1,560 1,330 0,644 Friday 8 February 2019 1,561 1,331 0,640 Saturday 9 February 2019 1,558 1,326 0,641 Sunday 10 February 2019 1,560 1,329 0,642 Monday 11 February 2019 1,562 1,331 0,640 Tuesday 12 February 2019 1,566 1,334 0,652 Wednesday 13 February 2019 1,567 1,337 0,644 Thursday 14 February 2019 1,570 1,339 0,654 Friday 15 February 2019 1,579 1,346 0,648 Saturday 16 February 2019 1,583 1,349 0,652 Sunday 17 February 2019 1,587 1,352 0,644 Monday 18 February 2019 1,589 1,357 0,650 Tuesday 19 February 2019 1,596 1,363 0,654 Wednesday 20 February 2019 1,598 1,366 0,646 Thursday 21 February 2019 1,598 1,367 0,642 Friday 22 February 2019 1,603 1,369 0,650 Saturday 23 February 2019 1,605 1,365 0,649 Sunday 24 February 2019 1,606 1,365 0,647 Monday 25 February 2019 1,609 1,370 0,649 Tuesday 26 February 2019 1,605 1,368 0,647 Wednesday 27 February 2019 1,601 1,364 0,647 Thursday 28 February 2019 1,599 1,363 0,652 Friday 1 March 2019 1,598 1,361 0,656 Saturday 2 March 2019 1,596 1,357 0,647 Sunday 3 March 2019 1,597 1,358 0,658 Monday 4 March 2019 1,598 1,361 0,647 Tuesday 5 March 2019 1,596 1,361 0,652 Wednesday 6 March 2019 1,592 1,359 0,653 Thursday 7 March 2019 1,597 1,363 0,656 Friday 8 March 2019 1,605 1,368 0,648 Saturday 9 March 2019 1,604 1,365 0,661 Sunday 10 March 2019 1,608 1,367 0,655 Monday 11 March 2019 1,609 1,370 0,656 Tuesday 12 March 2019 1,611 1,370 0,659 Wednesday 13 March 2019 1,611 1,368 0,655 Thursday 14 March 2019 1,614 1,369 0,658 Friday 15 March 2019 1,619 1,370 0,662 Saturday 16 March 2019 1,618 1,363 0,661 Sunday 17 March 2019 1,618 1,362 0,651 Monday 18 March 2019 1,622 1,367 0,664 Tuesday 19 March 2019 1,618 1,363 0,653 Wednesday 20 March 2019 1,617 1,361 0,658 Thursday 21 March 2019 1,617 1,360 0,658 Friday 22 March 2019 1,623 1,361 0,660 Saturday 23 March 2019 1,628 1,357 0,656 Sunday 24 March 2019 1,630 1,358 0,655 Monday 25 March 2019 1,633 1,361 0,660 Tuesday 26 March 2019 1,642 1,358 0,661 Wednesday 27 March 2019 1,645 1,358 0,665 Thursday 28 March 2019 1,654 1,358 0,655 Friday 29 March 2019 1,658 1,358 0,660 Saturday 30 March 2019 1,660 1,355 0,653 Sunday 31 March 2019 1,661 1,355 0,655 Monday 1 April 2019 1,665 1,358 0,663 Tuesday 2 April 2019 1,672 1,359 0,657 Wednesday 3 April 2019 1,676 1,358 0,660 Thursday 4 April 2019 1,681 1,362 0,666 Friday 5 April 2019 1,684 1,365 0,662 Saturday 6 April 2019 1,683 1,362 0,661 Sunday 7 April 2019 1,686 1,364 0,659 Monday 8 April 2019 1,688 1,366 0,660 Tuesday 9 April 2019 1,692 1,372 0,664 Wednesday 10 April 2019 1,691 1,373 0,657 Thursday 11 April 2019 1,696 1,375 0,662 Friday 12 April 2019 1,704 1,377 0,661 Saturday 13 April 2019 1,708 1,374 0,667 Sunday 14 April 2019 1,710 1,374 0,651 Monday 15 April 2019 1,714 1,379 0,669 Tuesday 16 April 2019 1,713 1,378 0,659 Wednesday 17 April 2019 1,710 1,376 0,666 Thursday 18 April 2019 1,709 1,381 0,662 Friday 19 April 2019 1,710 1,385 0,664 Saturday 20 April 2019 1,705 1,382 0,672 Sunday 21 April 2019 1,708 1,385 0,655 Monday 22 April 2019 1,709 1,386 0,660 Tuesday 23 April 2019 1,709 1,387 0,667 Wednesday 24 April 2019 1,712 1,389 0,671 Thursday 25 April 2019 1,717 1,393 0,674 Friday 26 April 2019 1,723 1,395 0,660 Saturday 27 April 2019 1,722 1,392 0,668 Sunday 28 April 2019 1,724 1,391 0,668 Monday 29 April 2019 1,727 1,395 0,670 Tuesday 30 April 2019 1,725 1,394 0,671 Wednesday 1 May 2019 1,724 1,393 0,673 Thursday 2 May 2019 1,724 1,394 0,671 Friday 3 May 2019 1,727 1,395 0,672 Saturday 4 May 2019 1,720 1,391 0,669 Sunday 5 May 2019 1,721 1,393 0,665 Monday 6 May 2019 1,722 1,396 0,675 Tuesday 7 May 2019 1,719 1,396 0,670 Wednesday 8 May 2019 1,714 1,390 0,667 Thursday 9 May 2019 1,709 1,387 0,668 Friday 10 May 2019 1,709 1,386 0,671 Saturday 11 May 2019 1,705 1,383 0,662 Sunday 12 May 2019 1,707 1,383 0,664 Monday 13 May 2019 1,709 1,386 0,671 Tuesday 14 May 2019 1,713 1,392 0,673 Wednesday 15 May 2019 1,714 1,389 0,665 Thursday 16 May 2019 1,715 1,388 0,665 Friday 17 May 2019 1,722 1,396 0,662 Saturday 18 May 2019 1,730 1,398 0,664 Sunday 19 May 2019 1,733 1,400 0,653 Monday 20 May 2019 1,736 1,403 0,661 Tuesday 21 May 2019 1,743 1,405 0,661 Wednesday 22 May 2019 1,743 1,403 0,664 Thursday 23 May 2019 1,742 1,402 0,667 Friday 24 May 2019 1,740 1,400 0,666 Saturday 25 May 2019 1,731 1,390 0,656 Sunday 26 May 2019 1,732 1,390 0,648 Monday 27 May 2019 1,733 1,391 0,658 Tuesday 28 May 2019 1,728 1,386 0,664 Wednesday 29 May 2019 1,724 1,386 0,658 Thursday 30 May 2019 1,721 1,381 0,655 Friday 31 May 2019 1,722 1,381 0,660 Saturday 1 June 2019 1,716 1,374 0,659 Sunday 2 June 2019 1,719 1,377 0,666 Monday 3 June 2019 1,717 1,377 0,664 Tuesday 4 June 2019 1,711 1,371 0,658 Wednesday 5 June 2019 1,702 1,362 0,651 Thursday 6 June 2019 1,692 1,352 0,653 Friday 7 June 2019 1,685 1,344 0,648 Saturday 8 June 2019 1,674 1,333 0,656 Sunday 9 June 2019 1,675 1,334 0,645 Monday 10 June 2019 1,677 1,336 0,651 Tuesday 11 June 2019 1,676 1,336 0,651 Wednesday 12 June 2019 1,666 1,326 0,646 Thursday 13 June 2019 1,655 1,317 0,637 Friday 14 June 2019 1,654 1,315 0,634 Saturday 15 June 2019 1,648 1,309 0,631 Sunday 16 June 2019 1,651 1,311 0,619 Monday 17 June 2019 1,651 1,312 0,626 Tuesday 18 June 2019 1,646 1,310 0,630 Wednesday 19 June 2019 1,638 1,307 0,627 Thursday 20 June 2019 1,632 1,308 0,626 Friday 21 June 2019 1,632 1,315 0,626 Saturday 22 June 2019 1,630 1,319 0,631 Sunday 23 June 2019 1,631 1,319 0,619 Monday 24 June 2019 1,634 1,323 0,624 Tuesday 25 June 2019 1,638 1,327 0,615 Wednesday 26 June 2019 1,638 1,325 0,622 Thursday 27 June 2019 1,644 1,332 0,628 Friday 28 June 2019 1,653 1,340 0,622 Saturday 29 June 2019 1,654 1,339 0,614 Sunday 30 June 2019 1,655 1,340 0,618 Monday 1 July 2019 1,658 1,345 0,625 Tuesday 2 July 2019 1,658 1,345 0,628 Wednesday 3 July 2019 1,657 1,344 0,620 Thursday 4 July 2019 1,657 1,341 0,619 Friday 5 July 2019 1,657 1,340 0,621 Saturday 6 July 2019 1,653 1,334 0,619 Sunday 7 July 2019 1,656 1,335 0,616 Monday 8 July 2019 1,659 1,339 0,616 Tuesday 9 July 2019 1,664 1,339 0,620 Wednesday 10 July 2019 1,665 1,338 0,621 Thursday 11 July 2019 1,672 1,344 0,621 Friday 12 July 2019 1,683 1,355 0,622 Saturday 13 July 2019 1,684 1,353 0,611 Sunday 14 July 2019 1,685 1,353 0,616 Monday 15 July 2019 1,690 1,358 0,614 Tuesday 16 July 2019 1,692 1,357 0,616 Wednesday 17 July 2019 1,691 1,356 0,617 Thursday 18 July 2019 1,689 1,353 0,618 Friday 19 July 2019 1,685 1,348 0,613 Saturday 20 July 2019 1,677 1,340 0,614 Sunday 21 July 2019 1,681 1,342 0,621 Monday 22 July 2019 1,681 1,343 0,633 Tuesday 23 July 2019 1,677 1,342 0,624 Wednesday 24 July 2019 1,672 1,339 0,628 Thursday 25 July 2019 1,669 1,339 0,625 Friday 26 July 2019 1,670 1,340 0,620 Saturday 27 July 2019 1,667 1,338 0,629 Sunday 28 July 2019 1,670 1,338 0,614 Monday 29 July 2019 1,671 1,343 0,622 Tuesday 30 July 2019 1,671 1,341 0,625 Wednesday 31 July 2019 1,670 1,340 0,620 Thursday 1 August 2019 1,674 1,347 0,615 Friday 2 August 2019 1,682 1,350 0,615 Saturday 3 August 2019 1,678 1,344 0,610 Sunday 4 August 2019 1,680 1,346 0,608 Monday 5 August 2019 1,681 1,348 0,619 Tuesday 6 August 2019 1,675 1,343 0,617 Wednesday 7 August 2019 1,668 1,337 0,601 Thursday 8 August 2019 1,662 1,333 0,603 Friday 9 August 2019 1,656 1,327 0,604 Saturday 10 August 2019 1,647 1,317 0,599 Sunday 11 August 2019 1,649 1,319 0,598 Monday 12 August 2019 1,649 1,321 0,600 Tuesday 13 August 2019 1,645 1,320 0,591 Wednesday 14 August 2019 1,642 1,318 0,597 Thursday 15 August 2019 1,642 1,320 0,596 Friday 16 August 2019 1,643 1,321 0,588 Saturday 17 August 2019 1,640 1,317 0,592 Sunday 18 August 2019 1,642 1,318 0,583 Monday 19 August 2019 1,643 1,321 0,588 Tuesday 20 August 2019 1,642 1,321 0,588 Wednesday 21 August 2019 1,639 1,323 0,588 Thursday 22 August 2019 1,639 1,328 0,586 Friday 23 August 2019 1,641 1,334 0,573 Saturday 24 August 2019 1,638 1,329 0,580 Sunday 25 August 2019 1,640 1,331 0,568 Monday 26 August 2019 1,642 1,334 0,578 Tuesday 27 August 2019 1,641 1,332 0,577 Wednesday 28 August 2019 1,634 1,325 0,581 Thursday 29 August 2019 1,632 1,323 0,574 Friday 30 August 2019 1,635 1,328 0,582 Saturday 31 August 2019 1,630 1,325 0,573 Sunday 1 September 2019 1,631 1,326 0,583 Monday 2 September 2019 1,634 1,330 0,575 Tuesday 3 September 2019 1,635 1,333 0,574 Wednesday 4 September 2019 1,633 1,332 0,569 Thursday 5 September 2019 1,634 1,335 0,582 Friday 6 September 2019 1,633 1,343 0,573 Saturday 7 September 2019 1,628 1,339 0,567 Sunday 8 September 2019 1,630 1,341 0,577 Monday 9 September 2019 1,634 1,346 0,577 Tuesday 10 September 2019 1,633 1,351 0,575 Wednesday 11 September 2019 1,635 1,358 0,577 Thursday 12 September 2019 1,638 1,366 0,568 Friday 13 September 2019 1,639 1,367 0,577 Saturday 14 September 2019 1,632 1,361 0,576 Sunday 15 September 2019 1,635 1,364 0,566 Monday 16 September 2019 1,638 1,367 0,575 Tuesday 17 September 2019 1,651 1,383 0,572 Wednesday 18 September 2019 1,666 1,394 0,578 Thursday 19 September 2019 1,670 1,394 0,580 Friday 20 September 2019 1,672 1,397 0,581 Saturday 21 September 2019 1,671 1,389 0,579 Sunday 22 September 2019 1,672 1,390 0,572 Monday 23 September 2019 1,676 1,396 0,584 Tuesday 24 September 2019 1,668 1,388 0,574 Wednesday 25 September 2019 1,670 1,390 0,581 Thursday 26 September 2019 1,664 1,386 0,593 Friday 27 September 2019 1,657 1,382 0,586 Saturday 28 September 2019 1,650 1,377 0,587 Sunday 29 September 2019 1,650 1,377 0,575 Monday 30 September 2019 1,655 1,384 0,590 Tuesday 1 October 2019 1,655 1,382 0,595 Wednesday 2 October 2019 1,656 1,379 0,587 Thursday 3 October 2019 1,657 1,380 0,595 Friday 4 October 2019 1,658 1,376 0,593 Saturday 5 October 2019 1,653 1,366 0,589 Sunday 6 October 2019 1,657 1,366 0,592 Monday 7 October 2019 1,658 1,369 0,593 Tuesday 8 October 2019 1,657 1,365 0,597 Wednesday 9 October 2019 1,650 1,361 0,591 Thursday 10 October 2019 1,647 1,360 0,594 Friday 11 October 2019 1,639 1,365 0,600 Saturday 12 October 2019 1,634 1,363 0,598 Sunday 13 October 2019 1,634 1,363 0,590 Monday 14 October 2019 1,637 1,369 0,597 Tuesday 15 October 2019 1,636 1,369 0,607 Wednesday 16 October 2019 1,633 1,367 0,609 Thursday 17 October 2019 1,633 1,368 0,614 Friday 18 October 2019 1,633 1,368 0,613 Saturday 19 October 2019 1,630 1,363 0,615 Sunday 20 October 2019 1,632 1,365 0,615 Monday 21 October 2019 1,635 1,370 0,612 Tuesday 22 October 2019 1,636 1,369 0,620 Wednesday 23 October 2019 1,636 1,368 0,622 Thursday 24 October 2019 1,637 1,369 0,617 Friday 25 October 2019 1,639 1,369 0,625 Saturday 26 October 2019 1,641 1,368 0,631 Sunday 27 October 2019 1,643 1,368 0,620 Monday 28 October 2019 1,645 1,371 0,624 Tuesday 29 October 2019 1,647 1,373 0,619 Wednesday 30 October 2019 1,647 1,371 0,623 Thursday 31 October 2019 1,651 1,371 0,630 Friday 1 November 2019 1,652 1,370 0,634 Saturday 2 November 2019 1,646 1,362 0,632 Sunday 3 November 2019 1,648 1,362 0,631 Monday 4 November 2019 1,651 1,367 0,631 Tuesday 5 November 2019 1,656 1,369 0,631 Wednesday 6 November 2019 1,660 1,369 0,631 Thursday 7 November 2019 1,664 1,369 0,627 Friday 8 November 2019 1,664 1,369 0,629 Saturday 9 November 2019 1,660 1,365 0,643 Sunday 10 November 2019 1,663 1,367 0,623 Monday 11 November 2019 1,668 1,373 0,637 Tuesday 12 November 2019 1,664 1,370 0,632 Wednesday 13 November 2019 1,658 1,368 0,628 Thursday 14 November 2019 1,657 1,368 0,629 Friday 15 November 2019 1,654 1,365 0,627 Saturday 16 November 2019 1,647 1,360 0,624 Sunday 17 November 2019 1,649 1,361 0,639 Monday 18 November 2019 1,652 1,367 0,634 Tuesday 19 November 2019 1,654 1,369 0,632 Wednesday 20 November 2019 1,653 1,368 0,633 Thursday 21 November 2019 1,652 1,368 0,636 Friday 22 November 2019 1,654 1,369 0,635 Saturday 23 November 2019 1,658 1,367 0,646 Sunday 24 November 2019 1,660 1,368 0,640 Monday 25 November 2019 1,663 1,371 0,641 Tuesday 26 November 2019 1,663 1,374 0,651 Wednesday 27 November 2019 1,662 1,374 0,654 Thursday 28 November 2019 1,665 1,380 0,643 Friday 29 November 2019 1,665 1,384 0,660 Saturday 30 November 2019 1,660 1,381 0,652 Sunday 1 December 2019 1,661 1,380 0,656 Monday 2 December 2019 1,663 1,385 0,661 Tuesday 3 December 2019 1,661 1,381 0,657 Wednesday 4 December 2019 1,657 1,377 0,655 Thursday 5 December 2019 1,652 1,374 0,658 Friday 6 December 2019 1,652 1,371 0,660 Saturday 7 December 2019 1,649 1,367 0,659 Sunday 8 December 2019 1,653 1,369 0,657 Monday 9 December 2019 1,655 1,373 0,662 Tuesday 10 December 2019 1,657 1,373 0,661 Wednesday 11 December 2019 1,660 1,372 0,658 Thursday 12 December 2019 1,663 1,376 0,659 Friday 13 December 2019 1,663 1,376 0,665 Saturday 14 December 2019 1,663 1,377 0,668 Sunday 15 December 2019 1,664 1,380 0,656 Monday 16 December 2019 1,667 1,384 0,659 Tuesday 17 December 2019 1,667 1,387 0,658 Wednesday 18 December 2019 1,667 1,388 0,662 Thursday 19 December 2019 1,666 1,393 0,658 Friday 20 December 2019 1,667 1,396 0,667 Saturday 21 December 2019 1,664 1,393 0,665 Sunday 22 December 2019 1,665 1,394 0,650 Monday 23 December 2019 1,668 1,398 0,660 Tuesday 24 December 2019 1,666 1,398 0,660 Wednesday 25 December 2019 1,666 1,396 0,664 Thursday 26 December 2019 1,666 1,396 0,668 Friday 27 December 2019 1,668 1,398 0,670 Saturday 28 December 2019 1,668 1,401 0,667 Sunday 29 December 2019 1,670 1,403 0,655 Monday 30 December 2019 1,672 1,406 0,667 Tuesday 31 December 2019 1,680 1,412 0,676 Wednesday 1 January 2020 1,689 1,422 0,673 Thursday 2 January 2020 1,691 1,424 0,675 Friday 3 January 2020 1,699 1,429 0,668 Saturday 4 January 2020 1,710 1,434 0,688 Sunday 5 January 2020 1,712 1,437 0,685 Monday 6 January 2020 1,716 1,441 0,688 Tuesday 7 January 2020 1,717 1,444 0,682 Wednesday 8 January 2020 1,715 1,440 0,687 Thursday 9 January 2020 1,714 1,439 0,684 Friday 10 January 2020 1,713 1,438 0,687 Saturday 11 January 2020 1,709 1,432 0,703 Sunday 12 January 2020 1,712 1,432 0,693 Monday 13 January 2020 1,714 1,437 0,697 Tuesday 14 January 2020 1,709 1,430 0,693 Wednesday 15 January 2020 1,702 1,423 0,700 Thursday 16 January 2020 1,699 1,416 0,714 Friday 17 January 2020 1,697 1,413 0,701 Saturday 18 January 2020 1,693 1,405 0,702 Sunday 19 January 2020 1,695 1,406 0,695 Monday 20 January 2020 1,697 1,408 0,705 Tuesday 21 January 2020 1,697 1,410 0,705 Wednesday 22 January 2020 1,693 1,404 0,703 Thursday 23 January 2020 1,691 1,400 0,703 Friday 24 January 2020 1,689 1,394 0,712 Saturday 25 January 2020 1,682 1,386 0,725 Sunday 26 January 2020 1,681 1,385 0,704 Monday 27 January 2020 1,684 1,389 0,710 Tuesday 28 January 2020 1,673 1,374 0,704 Wednesday 29 January 2020 1,674 1,377 0,706 Thursday 30 January 2020 1,673 1,377 0,697 Friday 31 January 2020 1,671 1,373 0,708 Saturday 1 February 2020 1,665 1,366 0,709 Sunday 2 February 2020 1,668 1,368 0,709 Monday 3 February 2020 1,669 1,370 0,699 Tuesday 4 February 2020 1,666 1,363 0,693 Wednesday 5 February 2020 1,662 1,357 0,687 Thursday 6 February 2020 1,660 1,356 0,684 Friday 7 February 2020 1,660 1,355 0,685 Saturday 8 February 2020 1,657 1,349 0,690 Sunday 9 February 2020 1,659 1,351 0,688 Monday 10 February 2020 1,662 1,355 0,689 Tuesday 11 February 2020 1,658 1,349 0,676 Wednesday 12 February 2020 1,654 1,346 0,662 Thursday 13 February 2020 1,654 1,350 0,662 Friday 14 February 2020 1,658 1,354 0,661 Saturday 15 February 2020 1,657 1,353 0,667 Sunday 16 February 2020 1,659 1,355 0,668 Monday 17 February 2020 1,660 1,358 0,660 Tuesday 18 February 2020 1,660 1,360 0,657 Wednesday 19 February 2020 1,660 1,359 0,651 Thursday 20 February 2020 1,668 1,367 0,646 Friday 21 February 2020 1,677 1,373 0,651 Saturday 22 February 2020 1,677 1,369 0,647 Sunday 23 February 2020 1,679 1,370 0,641 Monday 24 February 2020 1,682 1,375 0,656 Tuesday 25 February 2020 1,678 1,369 0,650 Wednesday 26 February 2020 1,672 1,363 0,644 Thursday 27 February 2020 1,666 1,358 0,653 Friday 28 February 2020 1,660 1,350 0,646 Saturday 29 February 2020 1,649 1,338 0,647 Sunday 1 March 2020 1,648 1,337 0,646 Monday 2 March 2020 1,651 1,342 0,646 Tuesday 3 March 2020 1,641 1,332 0,647 Wednesday 4 March 2020 1,634 1,327 0,641 Thursday 5 March 2020 1,634 1,325 0,631 Friday 6 March 2020 1,630 1,322 0,629 Saturday 7 March 2020 1,620 1,309 0,644 Sunday 8 March 2020 1,621 1,311 0,636 Monday 9 March 2020 1,622 1,313 0,629 Tuesday 10 March 2020 1,599 1,290 0,628 Wednesday 11 March 2020 1,579 1,272 0,617 Thursday 12 March 2020 1,568 1,263 0,610 Friday 13 March 2020 1,559 1,252 0,600 Saturday 14 March 2020 1,550 1,242 0,602 Sunday 15 March 2020 1,550 1,240 0,595 Monday 16 March 2020 1,551 1,244 0,600 Tuesday 17 March 2020 1,550 1,241 0,603 Wednesday 18 March 2020 1,545 1,240 0,586 Thursday 19 March 2020 1,546 1,239 0,594 Friday 20 March 2020 1,547 1,239 0,587 Saturday 21 March 2020 1,545 1,236 0,599 Sunday 22 March 2020 1,546 1,235 0,590 Monday 23 March 2020 1,547 1,242 0,601 Tuesday 24 March 2020 1,537 1,240 0,599 Wednesday 25 March 2020 1,521 1,238 0,600 Thursday 26 March 2020 1,511 1,238 0,583 Friday 27 March 2020 1,507 1,238 0,577 Saturday 28 March 2020 1,500 1,234 0,569 Sunday 29 March 2020 1,501 1,235 0,572 Monday 30 March 2020 1,502 1,238 0,575 Tuesday 31 March 2020 1,500 1,239 0,579 Wednesday 1 April 2020 1,492 1,236 0,567 Thursday 2 April 2020 1,486 1,237 0,568 Friday 3 April 2020 1,481 1,237 0,563 Saturday 4 April 2020 1,475 1,234 0,561 Sunday 5 April 2020 1,475 1,234 0,548 Monday 6 April 2020 1,476 1,239 0,560 Tuesday 7 April 2020 1,475 1,238 0,556 Wednesday 8 April 2020 1,473 1,237 0,543 Thursday 9 April 2020 1,471 1,238 0,547 Friday 10 April 2020 1,472 1,235 0,544 Saturday 11 April 2020 1,468 1,230 0,547 Sunday 12 April 2020 1,470 1,233 0,550 Monday 13 April 2020 1,473 1,235 0,557 Tuesday 14 April 2020 1,471 1,235 0,548 Wednesday 15 April 2020 1,469 1,233 0,552 Thursday 16 April 2020 1,469 1,229 0,543 Friday 17 April 2020 1,468 1,228 0,543 Saturday 18 April 2020 1,465 1,223 0,532 Sunday 19 April 2020 1,465 1,221 0,534 Monday 20 April 2020 1,469 1,227 0,542

Petrol stations along the highway most expensive

Prices of motor fuels also depend on where petrol stations are located. Petrol stations along the highway are more expensive than those located off the highway, for instance. In March 2020, the price difference between on-highway and off-highway manned petrol stations was slightly over 11 eurocents per litre of petrol. Unmanned stations have the lowest prices on average. This is most probably closely linked to lower staff costs. For safety reasons, LPG is not available at unmanned petrol stations.

Show datatable Download CSV Type tankstation Petrol Diesel LPG On-highway, manned station 1,679 1,372 0,662 Off-highway, manned station 1,565 1,271 0,586 Off-highway, unmanned station 1,524 1,228

Show datatable Motor fuel prices by location of petrol station, March 2020 Hide datatable Motor fuel prices by location of petrol station, March 2020 Motor fuel prices by location of petrol station, March 2020 On-highway, manned station ( EUR per litre) Off-highway, manned station ( EUR per litre) Off-highway, unmanned station ( EUR per litre) Petrol 1.679 1.565 1.524 Diesel 1.372 1.271 1.228 LPG 0.662 0.586 Download CSV

Lower crude oil prices in March

The price development of petrol is partly related to the price development of crude oil. In March 2020, the monthly crude oil price average was 34 US dollars. This price was only lower in January 2016 and in 2008. Other factors influencing the price of petrol include excise duties, VAT rates, the US dollar exchange rate and demand for petrol. The tax components tend to be fixed for a longer period of time and therefore cushion percentage changes in price. In March 2020, taxes and excise duties accounted for over two-thirds of the pump price paid by consumers.