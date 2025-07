Immigranten van de laatste 10 jaar blijven langer in Nederland

Ruim de helft van de niet-Nederlandse immigranten verlaat het land weer binnen vijf jaar. Na immigratiejaar 2012 vertrekt jaarlijks een kleiner deel van de immigranten binnen vijf jaar. Vooral asielmigranten blijven langer in Nederland dan voorheen. Arbeids- en studiemigranten gaan relatief vaak weer weg, maar in recente jaren neemt ook onder hen de kans op vertrek af, vooral onder kennismigranten van buiten de EU. Dit blijkt uit nieuwe CBS-analyses.

Download CSV Toon tabel Vertrokken immigranten naar nationaliteit en immigratiejaar Jaar EU/EFTA (totaal), binnen 2 jaar (%) EU/EFTA (totaal), binnen 5 jaar (%) Niet-EU/EFTA (totaal), binnen 2 jaar (%) Niet-EU/EFTA (totaal), binnen 5 jaar (%) 1999 29,5 56,5 15,5 29,7 2000 28,4 57,3 13,8 30,9 2001 29,0 58,6 16,0 35,9 2002 31,2 60,4 18,5 39,3 2003 32,6 60,4 19,8 38,7 2004 32,1 57,4 20,9 38,6 2005 33,8 58,8 23,5 41,6 2006 33,9 59,5 27,1 45,8 2007 35,3 57,8 28,0 47,8 2008 38,7 61,7 27,8 47,1 2009 39,0 62,3 27,3 45,6 2010 41,0 63,6 29,3 46,4 2011 43,3 64,2 30,1 47,7 2012 44,2 64,5 33,2 51,5 2013 43,9 63,6 30,8 47,6 2014 44,1 63,6 27,5 41,6 2015 43,0 62,9 23,2 35,0 2016 43,2 63,0 21,3 32,4 2017 43,0 62,3 24,6 36,7 2018 42,3 61,0 27,1 40,4 2019 42,3 61,0 27,0 38,8 2020 38,8 21,0 2021 38,6 16,7 2022 40,7 26,3

Recent geïmmigreerde kenniswerkers blijven langer in Nederland

Van alle immigranten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit (bij aanvang van de immigratie), die in de afgelopen vijfentwintig jaar kwamen, vertrok ongeveer een derde binnen twee jaar en ruim de helft binnen vijf jaar.Migranten uit een EU/EFTA-land vertrokken vaker (rond 60 procent) dan migranten van buiten de EU (tussen 40 en 50 procent). Het aandeel immigranten dat binnen vijf jaar vertrok steeg tussen immigratiejaren 1999 en 2012. Daarna nam het af, vooral onder immigranten van buiten de EU.

Mensen die naar Nederland komen voor werk of studie gaan vaker en sneller weer weg dan andere immigranten, maar ook zij blijven in recente jaren langer dan voorheen. Dit geldt vooral voor arbeidsmigranten van buiten de EU, een groep die grotendeels uit kennismigranten bestaat. Van de arbeidsmigranten van buiten de EU die in 2012 naar Nederland kwamen, was 44 procent binnen twee jaar na aankomst weer vertrokken. Bij de groep die in 2022 naar Nederland kwam was dat gedaald naar 19 procent.

Internationale studenten vertrekken ook relatief vaak, meestal na afronding van hun studie. De kans dat ze blijven neemt recent wel toe, vooral onder studiemigranten uit Europa.



Download CSV Toon tabel Vertrokken arbeidsmigranten naar nationaliteit en immigratiejaar EU/EFTA (arbeid), binnen 2 jaar (%) EU/EFTA (arbeid), binnen 5 jaar (%) Niet-EU/EFTA (arbeid), binnen 2 jaar (%) Niet-EU/EFTA (arbeid), binnen 5 jaar (%) 1999 27,6 58,6 36,1 64,7 2000 27,9 60,1 32,0 62,6 2001 28,8 61,3 32,4 64,6 2002 31,3 63,1 33,9 66,7 2003 32,1 63,7 42,6 73,8 2004 32,6 62,8 37,3 70,2 2005 34,6 62,9 39,8 72,7 2006 35,3 63,9 41,4 70,4 2007 35,4 59,4 42,0 70,5 2008 40,9 64,4 43,1 68,3 2009 40,1 64,0 43,8 69,0 2010 42,8 65,3 43,7 69,4 2011 45,4 66,0 42,0 67,1 2012 45,5 65,7 43,7 67,2 2013 46,0 65,8 44,4 67,7 2014 49,4 67,9 44,3 66,5 2015 48,2 66,5 41,5 62,0 2016 48,2 66,2 38,2 57,6 2017 47,7 65,3 35,1 53,8 2018 47,7 64,2 32,7 50,2 2019 46,8 63,9 32,9 47,8 2020 44,6 25,8 2021 44,4 20,8 2022 45,9 19,4

Recente gezinsmigranten blijven langer

Download CSV Toon tabel Vertrokken gezinsmigranten naar nationaliteit en immigratiejaar jaar EU/EFTA (gezin),binnen 2 jaar (%) EU/EFTA (gezin), binnen 5 jaar (%) Niet-EU/EFTA (gezin), binnen 2 jaar (%) Niet-EU/EFTA (gezin), binnen 5 jaar (%) 1999 23,6 48,7 10,6 22,1 2000 21,7 48,7 9,9 21,6 2001 22,6 49,8 10,2 22,5 2002 23,9 52,3 9,5 22,0 2003 24,9 50,2 9,6 21,4 2004 23,0 45,4 10,7 22,8 2005 23,8 45,6 11,1 23,6 2006 24,6 46,6 13,3 27,5 2007 25,0 44,0 15,1 31,1 2008 26,6 46,1 15,5 30,3 2009 28,0 46,8 15,0 28,8 2010 28,7 47,6 14,6 28,3 2011 30,2 47,0 16,7 30,5 2012 31,5 48,7 20,6 36,4 2013 30,5 48,1 19,9 35,4 2014 29,8 46,9 19,6 34,2 2015 29,1 46,5 20,1 34,4 2016 30,6 47,6 18,7 31,2 2017 28,8 45,3 17,1 28,2 2018 27,6 43,5 16,0 27,6 2019 27,6 43,7 16,0 27,5 2020 25,9 12,3 2021 26,7 11,7 2022 28,8 11,3

Asielmigranten blijven het langst

Gezinsmigranten , vooral van buiten de EU, blijven meestal langer in Nederland wonen dan de meeste andere immigranten: 36 procent van de gezinsmigranten van buiten de EU in 2012 verliet Nederland weer binnen vijf jaar. Gezinsmigranten van buiten de EU die in de meest recente jaren naar Nederland kwamen, gingen iets minder vaak weer weg: Van degenen die in 2019 kwamen was 27 procent na vijf jaar weer vertrokken.

Van de mensen die na een asielverzoek zijn toegelaten en zich in 2012 inschreven als migrant (asielmigranten), was 20 procent vijf jaar later weer vertrokken. Voor immigratiejaar 2019 was dat gedaald naar ruim 7 procent. Binnen de groep asielmigranten zijn er verschillen. Zo blijven Syriërs en Eritreeërs relatief vaak langer dan vijf jaar in Nederland.



Retourmigratie van asielmigranten hangt vooral sterk af van de veiligheidssituatie in het land van herkomst. Of asielmigranten het land weer verlaten hangt ook van de samenstelling van de groep: vijftien jaar geleden waren er relatief weinig asielzoekers en kwam een groot deel van de asielmigranten uit Somalië. Zij reisden vaak door naar het Verenigd Koninkrijk.



Download CSV Toon tabel Vertrokken asielmigranten naar immigratiejaar Jaar Niet-EU/EFTA (asiel), binnen 2 jaar (%) Niet-EU/EFTA (asiel), binnen 5 jaar (%) 1999 7,6 19,9 2000 7,4 25,6 2001 10,9 33,0 2002 16,3 43,0 2003 18,7 42,3 2004 17,4 32,0 2005 12,4 23,7 2006 9,7 20,7 2007 7,9 20,2 2008 13,7 30,6 2009 17,1 31,0 2010 18,0 27,7 2011 16,1 25,1 2012 11,6 19,6 2013 5,9 11,4 2014 4,3 8,2 2015 3,0 5,5 2016 4,7 8,1 2017 3,2 5,1 2018 4,0 6,6 2019 4,4 7,2 2020 2,5 2021 2,6 2022 2,0

Migratiedynamiek en bevolkingstoename

Immigratie en emigratie dragen bij aan de groei van de bevolking. Hierbij spelen verschillen naar immigratiereden een rol. Zo vormden gezinsmigranten met 31 procent de grootste groep van de totale niet-Nederlandse immigratie in de periode 1999-2022. En omdat gezinsmigranten minder vaak vertrekken maken ze 37 procent uit van de blijvers tot eind 2022. Voor arbeidsmigranten, die juist vaker vertrekken, was het aandeel in de immigratie 24 procent en onder de blijvers 18 procent. Asielmigranten maakten in die periode 12 procent uit van de totale immigratie, terwijl hun aandeel onder de blijvers tot eind 2022 met 18 procent iets groter was.