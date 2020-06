Daling aardgasgebruik industrie tweede kwartaal 2020

In de periode van week 14 tot en met week 24 van 2020 was het aardgasverbruik van de Nederlandse industrie gemiddeld 9 procent lager dan het gasgebruik in diezelfde periode in 2019. Bij elkaar is er bijna een volle week aan industrieel gasverbruik minder dan een jaar eerder. Vanaf week 14, drie weken na het sluiten van de scholen en de oproep om thuis te werken, ligt het gasverbruik van de industriële sector lager dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS, gebaseerd op het gasverbruik van industriële verbruikers van het landelijk gasnetwerkbedrijf GTS.

Gasverbruik industrie 2019 2020 Verandering 2020 t.o.v. 2019 1 100,53 103,10 2,56 2 102,30 105,47 3,10 3 96,61 105,62 9,33 4 96,05 105,36 9,70 5 95,76 104,02 8,63 6 100,12 104,46 4,33 7 101,18 102,45 1,26 8 103,00 99,26 -3,63 9 102,64 101,12 -1,48 10 104,63 106,46 1,75 11 103,94 103,67 -0,26 12 107,72 103,61 -3,82 13 100,71 102,23 1,51 14 94,91 92,92 -2,09 15 97,64 90,93 -6,87 16 98,60 93,11 -5,57 17 95,88 90,31 -5,81 18 99,08 88,65 -10,53 19 100,14 88,34 -11,79 20 99,13 88,52 -10,71 21 94,08 81,42 -13,45 22 94,27 82,02 -12,99 23 91,63 82,44 -10,03 24 92,10 83,72 -9,10 25 94,10 26 95,25 27 103,93 28 105,09 29 99,29 30 89,83 31 93,59 32 96,20 33 92,92 34 97,90 35 101,60 36 104,85 37 101,63 38 94,86 39 95,36 40 101,96 41 103,90 42 103,45 43 103,64 44 102,97 45 103,30 46 105,47 47 108,24 48 107,08 49 107,98 50 103,77 51 104,43 52 104,76

De ontwikkeling van het aardgasverbruik van de industrie geeft een beeld van de activiteit van industriële bedrijven die veel energie verbruiken. Een goed beeld hiervan wordt verkregen aan de hand van het gasverbruik van industriële grootverbruikers die op het hoofdnet van het landelijk gasnetwerkbedrijf GTS zijn aangesloten.



In 2019 was de industrie verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van het totale Nederlandse gasverbruik. 300 grootverbruikers die waarneembaar zijn via het netwerk van GTS zijn goed voor ongeveer 75 procent van het industriële gasverbruik. Deze 300 verbruikers zijn door het CBS geclassificeerd en vormen de basis van de analyse in dit bericht.

Ruim 90 procent gasverbruik industrie door zes branches

Het gasverbruik door de Nederlandse industrie wordt gedomineerd door zes branches. Deze waren in 2019 gezamenlijk goed voor ruim 90 procent van het totale industriële gasverbruik. De chemische industrie neemt ruim de helft van het gasverbruik in de industrie voor haar rekening, op ruime afstand gevolgd door de voedingsmiddelenindustrie.

Gasverbruik in de industrie, 2019 Categorie petajoule Chemische industrie 200,1 Voedingsmiddelenindustrie 64,7 Aardolie-industrie 50,7 Overig 28 Bouwmaterialenindustrie 18,5 Papierindustrie 16,6 Basismetaalindustrie 14

Sterkste afname gasverbruik in chemische industrie

In de chemische industrie was de daling van het gasverbruik het grootst, in de geanalyseerde periode was het verbruik 14 procent lager dan het jaar ervoor. Opvallend is de stijging in de aardolie-industrie. De stijging is, zoals in het dashboard te zien is, voor een groot deel te verklaren door groot onderhoud in 2019.